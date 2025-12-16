Bài học cho Lê Dương Bảo Lâm

Sau nhiều ngày cầu cứu, van xin và mời thêm hàng loạt nghệ sĩ, Lê Dương Bảo Lâm cuối cùng đã bán hết vé trong ngày 28/12. Song fan meeting ngày 27/12 vẫn còn ế ẩm.

“Cứu Lâm với quý vị ơi”; “Làm ơn phụ Lâm với, sức tàn lực kiệt rồi”; “Lâm không trụ nổi rồi cô chú anh chị ơi”, “Lâm quá ảo tưởng rồi, chuyến này thoi thóp”... là những lời cầu cứu liên tục của Lê Dương Bảo Lâm những ngày qua.

Mỗi một ngày trôi qua, Lê Dương Bảo Lâm đăng ít nhất 10 bài, clip than vãn về tình trạng ế vé fan meeting tổ chức hai ngày ở nhà thi đấu tại TP.HCM vào 27 và 28/12. Anh liên tục update thêm các khách mời là dàn ngôi sao của showbiz Việt hiện tại như Trấn Thành, HIEUTHUHAI, Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, HURRYKNG, Anh Tú, Cody Nam Võ, Võ Tấn Phát… Thậm chí, hàng loạt nghệ sĩ Việt cũng chia sẻ lại bài đăng của Lê Dương Bảo Lâm với mong muốn “giải cứu” anh.

Song sau hơn hai tuần, Lê Dương Bảo Lâm vẫn chưa bán hết vé trong ngày 27/12. Ngoại trừ, VVIP S1, VVIP S2, VIP A1, tất cả hạng vé còn lại với giá dao động từ 900.000 đồng đến 1,6 triệu đồng/1 vé vẫn chưa hết.

Theo chuyên gia, việc fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm tiêu thụ ít vé cho thấy khoảng cách lớn giữa mức độ nổi tiếng trên mạng và sức hút thực tế ở thị trường biểu diễn.

Lý do Lê Dương Bảo Lâm xin khán giả mua vé

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Tiến sĩ Võ Thị Diễm Trang, giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam cho biết một sự kiện fan meeting thường cần quá trình truyền thông theo từng lớp: giai đoạn hé lộ thông tin, nhá hàng concept, giới thiệu dần khách mời rồi mới mở bán vé.

Với trường hợp của Lê Dương Bảo Lâm, công chúng gần như không trải qua các bước này. Fan meeting được công bố khá đột ngột, thiếu các tín hiệu gợi mở trước đó khiến khán giả không kịp hình thành cảm giác mong đợi. Khi thông tin xuất hiện bất ngờ, người xem khó nhận diện giá trị cốt lõi của chương trình và không hiểu vì sao đây là sự kiện "phải đi".

Lê Dương Bảo Lâm liên tục có các bài đăng để cầu cứu fan mua vé fan meeting.

Ngay sau khi công bố, trọng tâm truyền thông lại chuyển nhanh sang việc kêu gọi sự hỗ trợ từ khán giả. Thay vì tập trung vào năng lực biểu diễn, chất lượng nội dung hay những điểm độc đáo của fan meeting, lời kêu gọi mang tính thương cảm khiến chương trình bị hiểu lệch.

Cụm từ "cứu Diễm" vốn là câu nói quen thuộc trong nội dung hài của anh, được lặp lại trên truyền thông, vô tình làm công chúng cảm nhận rằng sự kiện thiên về cảm xúc "giải cứu" hơn là một sản phẩm giải trí được đầu tư nghiêm túc. Khi nghệ sĩ thừa nhận "ế vé" ngay từ đầu, hiệu ứng FOMO - yếu tố quan trọng trong bán vé - gần như biến mất. Khán giả thay vì thấy cấp bách lại cảm thấy lưỡng lự, thậm chí nghi ngờ chất lượng chương trình.

"Đây được xem như 'bài học chiếc phễu' trong quảng cáo. Nếu soi vào mô hình AIDA, nam diễn viên hài vượt trội ở hai tầng Attention (thu hút sự chú ý) và Interest (gây hứng thú) nhờ lượng clip viral lớn và nội dung dày đặc, miễn phí, có thể xem bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, bước chuyển sang Action (thúc đẩy hành động) - bỏ tiền mua vé, sắp xếp thời gian và di chuyển đến sân vận động - lại là rào cản chính. Khi phải chi trả, khán giả bắt đầu cân nhắc chi phí cơ hội: liệu trải nghiệm fan meeting có hấp dẫn hơn việc xem clip tại nhà, liệu tính giải trí quen thuộc ở định dạng ngắn của anh có phù hợp với một chương trình dài tại nhà thi đấu hay không", Tiến sĩ Võ Thị Diễm Trang nói.

Ngoài ra, Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện với tần suất rất dày trên mạng xã hội, khiến khán giả luôn "được xem" mà không cần bỏ chi phí. Hình ảnh cá nhân cũng không còn nhiều yếu tố bí ẩn để tạo sự tò mò. Nhóm khán giả cốt lõi của anh lại chủ yếu là học sinh, sinh viên và người trẻ ở nhiều tỉnh thành, không tập trung tại TP.HCM, càng hạn chế khả năng họ đến nhà thi đấu dự sự kiện có chi phí và thời gian di chuyển. Vì vậy, dù có độ phủ lớn, lượng người sẵn sàng chi trả và trực tiếp tham dự fan meeting vẫn không đủ để lấp đầy nhà thi đấu ở TP.HCM.

Nguy cơ lỗ

Ông Phan Việt Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty GMC chia sẻ theo tính toán sơ bộ, tổng chi phí trong hai ngày tổ chức ở nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM) từ 13h30 - 17h30 dao động từ 6 đến 10 tỷ đồng .

Trong đó, chi phí lớn nhất nằm ở âm thanh, ánh sáng và sân khấu, do không gian của nhà thi đấu rộng, đòi hỏi công suất lớn, set up phức tạp. Tiếp theo là chi phí thuê địa điểm, giấy phép, an ninh, y tế và vận hành, dao động khoảng 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng . Ngoài ra, Lê Dương Bảo Lâm còn có chi phí mời nghệ sĩ khách mời, dù có hỗ trợ quan hệ vẫn phát sinh chi phí, khoảng 1- 2 tỷ đồng . Chưa kể chi phí sản xuất vé, quà tặng, vật phẩm fan meeting, truyền thông, nhân sự và dự phòng có thể ngốn thêm vài tỷ đồng.

Với số lượng bán vé như hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm đối diện nguy cơ lỗ.

"Trường hợp của Lê Dương Bảo Lâm là một ví dụ điển hình cho thấy độ nổi tiếng không đồng nghĩa với khả năng bán vé. Fan meeting là bài toán kinh doanh cảm xúc, đòi hỏi sự thấu hiểu fanbase và lựa chọn quy mô phù hợp. Khi nghệ sĩ làm fan meeting bằng chiến lược thay vì cảm tính, mô hình này mới thực sự bền vững và mang lại giá trị lâu dài cho thị trường giải trí Việt Nam", ông Phan Việt Thắng phân tích.

Theo chuyên gia, Lê Dương Bảo Lâm có khả năng đối diện khoản lỗ không nhỏ khi tổ chức fan meeting nhưng không bán được vé.

Theo Tiến sĩ Võ Thị Diễm Trang, sự nở rộ của fan meeting vài năm qua cho thấy thị trường giải trí Việt Nam đang bước sang giai đoạn nơi sự gắn kết trực tiếp giữa nghệ sĩ và người hâm mộ trở thành tài sản quan trọng. Tuy nhiên, không phải ai nổi tiếng trên mạng cũng đủ sức để tổ chức một fan meeting có doanh số tốt.

Điều cốt lõi vẫn nằm ở quy mô fan thực sự, chiến lược truyền thông đúng nhịp và giá trị nội dung đủ mạnh để khiến khán giả cảm thấy đáng để bước từ "quan tâm" sang "hành động".

Về mặt thương mại, fan meeting đem lại nguồn thu quan trọng ngoài hoạt động quảng cáo, từ vé xem đến các sản phẩm đi kèm như lightstick, photobook, postcard hay quà độc quyền. Đây cũng là sân chơi giúp nghệ sĩ tăng tương tác với cộng đồng fan, củng cố sự trung thành của khán giả và tạo vị thế thuận lợi cho những dự án lớn hơn như concert.

"Với nghệ sĩ trẻ, fan meeting là phép thử thị trường, với nghệ sĩ đã có tên tuổi, nó giúp mở rộng hình ảnh và tăng doanh thu mà không phụ thuộc hoàn toàn vào truyền hình hay nền tảng mạng", chuyên gia nhấn mạnh.