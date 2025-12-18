Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mặt mộc của Lan Ngọc

  Thứ năm, 18/12/2025 15:38 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Tham gia thử thách ở Running Man Vietnam, Lan Ngọc bị trôi hết lớp trang điểm. Nữ diễn viên để lộ mặt mộc ở tuổi 35.

Là thành viên nữ duy nhất của đội hình Running Man Vietnam 2025, Lan Ngọc được đánh giá chơi lăn xả, quyết liệt. Trong các thử thách, cô không ngại sử dụng các chiêu trò để thắng những đối thủ còn lại. Tại tập 10, nữ diễn viên là thành viên chiến thắng thử thách úp mặt vào chậu nước đá.

Đáng chú ý, sau khi hoàn thành thử thách, toàn bộ lớp trang điểm của Lan Ngọc bị trôi. Cô để lộ gương mặt mộc. Lúc này, Trấn Thành tiến lại gần, trêu chọc đàn em: "Sau khi lớp nền trôi, anh đã thấy lớp mụn lòi ra". Lan Ngọc ngay lập tức dùng khăn để che kín mặt.

Lan Ngọc lộ mặt mộc sau thử thách ở Running Man Vietnam.

Clip ghi lại mặt mộc của Lan Ngọc ở tập này sau đó nhận sự chú ý từ dân mạng. Đa phần khen gương mặt của nữ diễn viên trẻ trung, da mặt đẹp, ít khuyết điểm ở tuổi 35.

Ninh Dương Lan Ngọc từng tiết lộ cô cao 1,65 m, nặng khoảng 46 kg. Để giữ dáng và da, Lan Ngọc duy trì thói quen ăn uống đầy đủ và tập luyện nghiêm ngặt. Cô chú trọng bổ sung chất xơ bằng các loại củ, nước ép và thực phẩm chức năng.

Vài năm qua, Lan Ngọc chủ yếu tham gia các game show, không nhận dự án phim. Trong một sự kiện trao giải mới đây, nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi hiểu khán giả thương và lo lắng nhưng không muốn vội vàng nhận dự án chưa thật sự phù hợp rồi khiến mọi người thất vọng. Tôi hy vọng khán giả và người hâm mộ sẽ hiểu. Với tôi, mỗi dự án hay kịch bản khi đến với mình đều là cái duyên và bản thân vẫn 'manifest' mỗi ngày. Tôi mong rằng trong tương lai sẽ gặp được duyên lành để tái ngộ khán giả".

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt. Ngay trong dự án đầu tay - Cách đồng bất tận (2010), cô đã ẵm cả hai giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng lẫn LHP Việt Nam.

Trong 13 năm (từ 2010 đến 2022), Ninh Dương Lan Ngọc tham gia vào 17 tác phẩm, trong đó có không ít những bộ phim trăm tỷ. Cô Ba Sài Gòn (2017), Cua lại vợ bầu (2019) hay Gái già lắm chiêu 3 (2020) là những bộ phim nổi bật khác của cô.

