Nữ thủ lĩnh hung dữ và quyến rũ trong bom tấn 400 triệu USD

Cha đẻ của Avatar từ lâu là thần tượng của Oona Chaplin. Và cuộc thử vai cho phần ba của thương hiệu này theo mô tả của diễn viên 36 tuổi là "mê hoặc chưa từng thấy". Ngoài Oona Chaplin, hai diễn viên nữ nổi tiếng khác cũng góp mặt trong buổi casting cho vai Varang. Song James Cameron, cuối cùng đã chọn Oona Chaplin. Đạo diễn chia sẻ: "Họ đều là những ngôi sao điện ảnh và rất tuyệt vời. Thế nhưng, Chaplin lại nắm bắt được một điều gì đó. Có sự gợi cảm, tâm lý mang tính thống trị và cũng ẩn chứa nhiều sự giận dữ bên trong. Cô ấy có thể chuyển đổi một cách linh hoạt giữa những khía cạnh đó theo cách mà tôi không thấy ở người khác".