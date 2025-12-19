Nữ thủ lĩnh hung dữ và quyến rũ trong bom tấn 400 triệu USD

|
Avatar: Fire and Ash (tựa Việt: Avatar: Lửa và Tro tàn) chính thức công chiếu trên toàn thế giới từ hôm nay 19/12. Sau những suất chiếu sớm, phim nhận phản hồi tích cực từ giới phê bình phim và khán giả. Đứa con tinh thần tiếp theo của James Cameron gây choáng ngợp về hình ảnh, kỹ xảo và nhiều cảnh hành động mãn nhãn, ngoài sức tưởng tượng. Trong đó, gia đình Jake Sully cùng lúc đối đầu với hai thế lực gồm bộ tộc Người Tro (Ash People) và đội quân RDA do Đại tá Miles Quaritch dẫn đầu. Thủ lĩnh tộc Người Tro trên hành tinh Pandora do Oona Chaplin đảm nhận.
Varang là nhân vật phức tạp, đầy thủ đoạn, mưu mô và sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ bộ tộc Người Tro. Nữ thủ lĩnh sở hữu vẻ ngoài gợi cảm và quyến rũ. Nhờ vậy, cô chiêu dụ được Quaritch, từ đó liên minh với đại tá trong cuộc chiến sống còn với người Na'vi. Oona Chaplin nhận về hàng loạt khen ngợi từ các cây bút phê bình phim và khán giả sau khi Avatar 3 trình làng.
Nhiều năm qua, Oona Chaplin tạm gác công việc diễn xuất. Cháu gái của danh hài Charlie Chaplin kể trên The Hollywood Reporter rằng trước khi nhận được cuộc gọi thử vai từ James Cameron, cô đang sống trong một ngôi nhà trên cây do chính cô tự xây dựng trong khu rừng rậm ở Cuba. "Không có nhiều thứ có thể khiến tôi rời khỏi nhà trên cây của mình, nhưng một cuộc gọi để gặp James Cameron chắc chắn đã làm được điều đó", nữ diễn viên nhớ lại.
Cha đẻ của Avatar từ lâu là thần tượng của Oona Chaplin. Và cuộc thử vai cho phần ba của thương hiệu này theo mô tả của diễn viên 36 tuổi là "mê hoặc chưa từng thấy". Ngoài Oona Chaplin, hai diễn viên nữ nổi tiếng khác cũng góp mặt trong buổi casting cho vai Varang. Song James Cameron, cuối cùng đã chọn Oona Chaplin. Đạo diễn chia sẻ: "Họ đều là những ngôi sao điện ảnh và rất tuyệt vời. Thế nhưng, Chaplin lại nắm bắt được một điều gì đó. Có sự gợi cảm, tâm lý mang tính thống trị và cũng ẩn chứa nhiều sự giận dữ bên trong. Cô ấy có thể chuyển đổi một cách linh hoạt giữa những khía cạnh đó theo cách mà tôi không thấy ở người khác".
Về phía Oona Chaplin, cô nhớ lại những buổi làm việc trên trường quay với James Cameron. Nữ diễn viên đánh giá cao James Cameron ở sự tâm huyết, tỉ mỉ và hết lòng với tất cả thành viên trong đoàn phim. "Ở mỗi cảnh quay, ông ấy gần như dồn hết tinh thần, sức lực về thể chất, tâm linh cho từng khoảnh khắc. Có một số đạo diễn ngồi xuống, hình dung ra kịch bản rồi chỉ đạo từ xa. Nhưng ông ấy lại hòa mình vào cảnh quay cùng chúng tôi. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là thời gian ông ấy dành cho việc thảo luận với dàn diễn viên", cô chia sẻ.
Oona Chaplin bước chân vào ngành phim từ năm 2007. Một trong những vai diễn đáng chú ý đầu tiên của cô là Jeanette trong A Scandal in Belgravia của loạt phim Sherlock. Cùng năm, cô xuất hiện với vai Talisa Maegyr, người yêu bạc mệnh của Robb Stark, trong Game of Thrones. Sau đó, Chaplin đóng vai Greta của Black Mirror: White Christmas, đóng chính trong Taboo năm 2017. Chaplin từng hợp tác với Jamie Dornan và Peter Dinklage trong My Dinner With Herve vào năm 2018. Nữ diễn viên tiếp tục thủ vai Lisa Page trong loạt phim ngắn The Comey Rule (2020) trước khi tham gia Avatar 3.
Cô sinh ra và lớn lên ở Madrid, Tây Ban Nha. Mẹ Oona Chaplin là diễn viên Geraldine Chaplin còn bố là Patricio Castilla. Cô là cháu gái của danh hài Charlie Chaplin. Từ nhỏ, Oona Chaplin đã theo học nhiều bộ môn như ballet, nhảy salsa và flamenco. Cô học diễn xuất từ năm 15 tuổi tại trường Gordonstoun tại Scotland.
