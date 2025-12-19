Chồng cũ Katy Perry công kích cựu thủ tướng Canada

Russell Brand, chồng cũ Katy Perry, bất ngờ nhắc đến tên của Justin Trudeau trong buổi nói chuyện ở Phoenix mới đây.

People đưa tin ngày 18/12 (giờ địa phương), nam diễn viên hài Russell Brand (50 tuổi) phát biểu trên sân khấu sự kiện của Turning Point USA (TPUSA) ở Phoenix, Mỹ. Bất ngờ, Russell Brand nhắc đến tên của Katy Perry và Justin Trudeau, cựu thủ tướng Canada.

"Nghe này, Katy Perry, tôi từng kết hôn với cô ấy. Tôi vẫn yêu cô ấy. Và tôi rất vui vì mẹ cô ấy đang ở đây để nghe tôi nói điều này. Tôi cảm thấy ổn với Orlando Bloom, nhưng Justin Trudeau ư?. Thôi nào, đừng đánh đồng tôi với gã đó", Russell Brand nói.

Katy Perry và Brand từng trải qua hai năm hôn nhân trước khi tan vỡ. Ảnh: WireImage.

Đây là lần hiếm hoi Russell Brand nhắc đến Katy Perry. Thời gian qua, diễn viên hài vướng cáo buộc tấn công tình dục 4 người phụ nữ. Trong đó, một phụ nữ lên tiếng tố cáo bị nam diễn viên này cưỡng hiếp tại một thị trấn ở miền nam nước Anh vào năm 1999. Các cáo buộc khác xảy ra ở London vào năm 2001 và trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2005.

Brand sau đó lên tiếng phủ nhận những cáo buộc, nói rằng ông "hoàn toàn bác bỏ" các tố cáo từ những người phụ nữ kể trên.

Katy Perry và Brand kết hôn vào năm 2010. Đôi tình nhân từng tổ chức hôn lễ hoành tráng ở Ấn Độ, quy tụ nhiều sao Hollywood đến dự.

Tuy nhiên, những chuyến lưu diễn khiến Katy Perry bận rộn. Cô nói với Australian 60 Minutes rằng bản thân khó lòng chu toàn cho hôn nhân, đó là một thử thách lớn.

Chỉ 14 tháng sau khi kết hôn, Katy Perry ly hôn. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue, nữ ca sĩ nhớ lại mình bị chồng đòi ly hôn chỉ bằng một tin nhắn.

"Từ lúc Russell nhắn tin sẽ ly hôn tôi vào ngày 31/12/2011, tôi chưa bao giờ nói chuyện, gặp lại anh ấy", cô nói.

Thời điểm chồng cũ gửi tin nhắn đòi chia tay, giọng ca Daisies đang biểu diễn tại đại nhạc hội Rock in Rio. Trong phim tài liệu Katy Perry: Part of Me, người hâm mộ chứng kiến hình ảnh nữ ca sĩ vật vờ, suy sụp trước khi bước lên sân khấu. Tuy nhiên, Katy Perry lấy lại bình tĩnh và thể hiện sự sung sức trên sân khấu.

Katy Perry gắn bó với diễn viên Orlando Bloom gần một thập kỷ, có chung một con gái. Sau khi chia tay vào giữa năm 2025, nữ ca sĩ hẹn hò cựu Thủ tướng Canada.