Bi Rain kể việc hoảng loạn khi khán giả Mỹ không mua vé

Trong video mới nhất, Bi Rain kể về hành trình thực hiện concert ở Mỹ vào tháng trước. Ca sĩ kể từng hoảng loạn khi chứng kiến cảnh đêm nhạc ế ẩm, không bán được vé.

Theo Newsis, Rain vừa đăng tải một video có tiêu đề "Những phản ứng thực sự của người Mỹ khi xem màn trình diễn của Jung Ji Hoon (Tên thật của Bi Rain)" trên kênh YouTube có 1,75 triệu lượt người theo dõi của anh.

Trong video, nam ca sĩ chia sẻ quá trình thực hiện concert ở Mỹ vào tháng trước. Bi Rain nhớ lại thời điểm đầu, anh âm thầm vào trang web bán vé để kiểm tra. Tuy nhiên, mọi thứ không như anh tưởng tượng. Lượng vé bán ra quá thấp. "Nhìn vào lượng vé bán được, tôi tự nghĩ rằng mình có đang làm đúng hay không? Khởi đầu tệ hơn những gì tôi tưởng tượng", Bi Rain thở dài.

Bi Rain từng buồn bã khi concert ở Mỹ không bán được vé ở những ngày đầu. Ảnh: Wikitree.

Chứng kiến tình cảnh đó, anh cảm thấy hoảng loạn, kiệt sức. Ngoài ra, một ngày trước khi concert của Bi Rain diễn ra, có một nghệ sĩ khác cũng tổ chức đêm nhạc tại đó. Vì vậy, anh và ê-kíp phải dựng lại toàn bộ sân khấu chỉ trong vòng 7 tiếng.

"May mắn lúc đó, Eddie, giám đốc sản xuất nói rằng ông ấy sẽ làm được điều đó. Vì ông ấy đã có 30 năm kinh nghiệm trong ngành", Bi Rain chia sẻ.

Ngoài ra, theo nam ca sĩ, trước thời điểm concert chính thức diễn ra, khán giả đổ xô đi mua vé. Vì vậy, đêm nhạc của anh ở Mỹ kín ghế. "Tôi không biết một điều rằng hóa ra ở Mỹ, lượng vé bán ra thường tăng vào tuần cuối cùng. Khi còn trẻ và mới bắt đầu sự nghiệp biểu diễn, tôi luôn nghĩ rằng concert của mình kín chỗ là chuyện bình thường. Nhưng giờ đây, tôi không còn quan trọng điều đó nữa. Tôi chỉ cần biết rằng mọi người vẫn đến để xem mình biểu diễn. Chỉ còn 5 năm nữa là đến kỷ niệm 30 năm đi hát của tôi rồi", ông xã của Kim Tae Hee bộc bạch.

Sinh năm 1982, Bi Rain ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc thần tượng 6 người vào năm 1998. Nhóm tan rã trong vòng một năm. Sau đó, anh ký hợp đồng với JYP Entertainment và nhanh chóng nổi tiếng. Hiện, anh tập trung đào tạo các nhóm nhạc trẻ và phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Năm 2017, Bi Rain kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Kim Tae Hee sau 5 năm hẹn hò.