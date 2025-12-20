Lâm Bảo Ngọc và Lyly mâu thuẫn

Trong một chương trình mới đây, Lâm Bảo Ngọc và Lyly tiết lộ từng hiểu lầm nhau khi tham gia show thực tế. Cả hai quyết định làm hòa sau thời gian không nói chuyện.

Lâm Bảo Ngọc và Lyly là hai khách mời trong tập mới nhất của game show A.I là ai. Đáng chú ý, ở cuối chương trình, cả hai xúc động, ôm nhau khi gặp lại trên sân khấu.

Lyly tiết lộ cô và Lâm Bảo Ngọc từng xảy ra hiểu lầm khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế trước đó. "Suốt quãng thời gian sau chương trình, chúng tôi cứ để câu chuyện ở đó. Trước khi tham gia chương trình này, tôi cũng chưa đủ can đảm để nói điều đó ra với Ngọc. Tôi cũng muốn Ngọc nói ra điều đó với mình. Nhưng cả hai đều bướng", Lyly chia sẻ.

Tiếp lời Lyly, Lâm Bảo Ngọc cho biết thời điểm cả hai xảy ra những khúc mắc, cô gặp căng thẳng. Cô không thể tiến lại gần để bắt chuyện với đồng nghiệp. Lâm Bảo Ngọc sau đó khóc và tiến tới ôm Lyly. Cả hai làm hòa sau thời gian mâu thuẫn.

Lâm Bảo Ngọc và Lyly làm hòa sau thời gian mâu thuẫn.

Trước đó, tại Em xinh "say hi" mùa đầu tiên, Lâm Bảo Ngọc và Lyly từng chung đội với nhau. Cả hai gặp mâu thuẫn khi thực hiện ca khúc Từng. Trong khi Lyly, trong vai trò đội trưởng, muốn Từng theo hướng dream-pop mang sắc thái mơ màng, Lâm Bảo Ngọc lại phản đối. Cô nói: "Ballad dễ chạm cảm xúc hơn".

Đa số thành viên trong nhóm đều cho rằng đây là một lựa chọn mạo hiểm, ít phù hợp với thị hiếu khán giả Việt.

Dù không thể bảo vệ được quan điểm, Lyly vẫn để lại dấu ấn qua những đoạn viết thêm, cách build-up Từng cũng gợi nhớ đến những sáng tác ballad trước đó của cô như 24h hay Từng là của nhau. Những đóng góp ấy góp phần biến Từng trở thành một trong những tiết mục nổi bật nhất của live stage 1.

Tuy nhiên, kết quả bình chọn từ khán giả lại có phần không tương xứng với những đóng góp, khi Lyly chỉ đứng 24/30 trong bảng xếp hạng các em xinh.

Sau live stage 2, Lyly bị loại khỏi chương trình, cùng các em xinh khác như Ngô Lan Hương, Yeolan, DANMY, Chi Xê và Hoàng Duyên.

Trước những ý kiến bàn luận, Lyly lên tiếng về việc dừng chân sau live stage 2. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã luôn tin tưởng cô trên hành trình làm nghề và hẹn gặp lại khán giả ở những chương trình mới trong tương lai.

"Hành trình này kết thúc sớm hơn Ly nghĩ, nhưng có lẽ vừa đủ để Ly hiểu rõ bản thân hơn. Ly tin rằng thành công không phải là nơi cao nhất ta đến được, mà là bài học lớn nhất ta học được trên những đường đi. Sau hành trình này, Ly mang về nhiều hơn một bài học", cô chia sẻ.