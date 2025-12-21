Lân Nhã sau lời xin lỗi

Tối 20/12, concert đánh dấu 15 năm sự nghiệp của Lân Nhã đã diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình. Đêm nhạc được cầm trịch bởi giám đốc âm nhạc Hoài Sa. Theo kế hoạch ban đầu, Lân Nhã dự định tổ chức hai đêm diễn tại Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên, sau đó anh đã gửi lời xin lỗi khán giả và hủy đêm diễn tại Hà Nội do không bán được vé. Chính vì vậy, chất lượng concert tại Nhà hát Hòa Bình nhận được nhiều sự quan tâm.

Xuyên suốt 3 tiếng trình diễn, Lân Nhã mang đến 25 ca khúc, bao gồm cả những bản hit quen thuộc lẫn các bài hát mới trong album vừa ra mắt, trải dài ở nhiều thể loại. Ngay từ phần mở đầu, đêm nhạc đã tạo được ấn tượng với hai ca khúc Thời gian nào phai dấu và Trước khi ngày mai đến, thông qua những bản phối chỉn chu, giàu cảm xúc. Lân Nhã cũng thành công phô diễn giọng hát ấm áp, kỹ thuật.

Thay vì sử dụng MC chuyên nghiệp, Lân Nhã lựa chọn tự mình dẫn dắt toàn bộ chương trình. Ở những phút đầu, khán giả có thể cảm nhận rõ nam ca sĩ có phần áp lực, song sự ngập ngừng ấy nhanh chóng vơi đi sau vài tiết mục. Trước mỗi ca khúc, Lân Nhã đều có những lời tự sự, dẫn dắt, góp phần thiết lập sẵn bầu không khí cho bài hát.

Giọng hát của Lân Nhã cho thấy sự đa dạng và linh hoạt. Anh xử lý thuyết phục nhiều thể loại khác nhau, từ những ca khúc trữ tình lâu năm như Bến vắng, Kỷ niệm đến các bài hát giàu tiết tấu hơn như Thời gian nào phai dấu hay Sóng tình mang màu sắc rock.

Các khách mời của chương trình gồm NSND Tấn Minh, Hoàng Quyên và Hương Tràm. Bên cạnh những tiết mục song ca cùng Lân Nhã, Hoàng Quyên và Hương Tràm còn có phần trình diễn solo riêng. Trong đó, Hương Tràm gây chú ý bởi nguồn năng lượng tươi mới và cách xử lý kỹ thuật. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một vài đoạn chênh phô; ở ca khúc Ước anh nhiều nỗi buồn, nữ ca sĩ có phần thiên về phô diễn kỹ thuật hơn là truyền tải cảm xúc bài hát. Dẫu vậy, nhìn chung các màn trình diễn của khách mời vẫn khá chất lượng.

Ban nhạc Hoài Sa cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Band thể hiện tròn trịa, đặc biệt xuất sắc ở các ca khúc ballad vốn là sở trường. Những phần intro hoành tráng, nhiều chi tiết, cùng ngón đàn giàu cảm xúc của Dũng Đà Lạt, cũng góp phần tạo dấu ấn cho chương trình. Tuy nhiên, ở những ca khúc sôi động như Can’t take my eyes off you, Sóng tình hay Santa, phần thể hiện của ban nhạc chưa thật sự ấn tượng bằng.

Lân Nhã cũng khiến nhiều người bất ngờ khi thể hiện vũ đạo. Ở tiết mục mở màn Còn yêu em mãi, anh trình diễn những bước nhảy uyển chuyển, giàu năng lượng. Đến Sóng tình, nam ca sĩ thậm chí nhảy rất sung, đầy nhiệt huyết trên nền nhạc rock.

Dù vậy, chương trình vẫn tồn tại một vài hạn chế. Hệ thống đèn LED hai bên sân khấu gặp trục trặc, đôi lúc đứng hình và giật. Bên cạnh đó, những màn tâm sự đôi khi kéo dài, khiến thời lượng chương trình bị giãn ra. Tuy nhiên, các yếu tố này không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm tổng thể của khán giả.

