Trường Giang bị ngờ vực

Trở lại đường đua phim Tết, Trường Giang nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, việc theo đuổi một câu chuyện gia đình quen thuộc khiến dự án sớm vấp phải không ít hoài nghi.

Càng trôi về dịp cuối năm, sức nóng của mùa phim Tết lại càng gia tăng rõ rệt. Năm ngoái, người ta nói nhiều đến cuộc chiến giữa Trấn Thành và Thu Trang, coi đây là màn đối đầu khốc liệt bậc nhất của điện ảnh nội địa. Và khi Trấn Thành thật sự có cú “ngã ngựa”, không còn giữ được thế độc tôn, miếng bánh béo bở này lập tức thu hút thêm những tay đua thiện chiến khác. Năm nay, Trường Giang chính là cái tên mới nhất.

Ở thị trường giải trí, nếu phải chỉ ra một cái tên bị đặt lên bàn cân với Trấn Thành nhiều nhất, thì đó có lẽ là Trường Giang. Từ những sân khấu hài kịch, vai trò MC, gameshow và giờ đây là địa hạt điện ảnh, cả hai luôn mang đến những màn cạnh tranh đầy duyên nợ.

Khác chăng, trong màn tái ngộ lần này, Trường Giang dường như đang bị đặt ở cửa dưới, cả về kinh nghiệm lẫn mức độ ảnh hưởng. Và khi cả hai đối thủ đã tung ra những thước phim đầu tiên, sự hoài nghi dành cho Trường Giang càng trở nên rõ nét.

Trường Giang có gì trước ngày trở lại?

Nếu không tính Trấn Thành, so với các đối thủ khác của mùa phim Tết năm nay như bộ đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào hay Thu Trang - Xuân Hinh, Trường Giang vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút.

Rõ ràng, không thể phủ nhận sức hút của những cái tên kể trên, khi tất cả đều sở hữu tệp khán giả riêng và có những thành công nhất định. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của Trường Giang đối với thị trường giải trí, đặc biệt là nhóm khán giả bình dân, vẫn được xem là nổi trội. Những năm qua, dù vắng bóng ở địa hạt điện ảnh, nam nghệ sĩ vẫn duy trì độ nhận diện ổn định nhờ 2 ngày 1 đêm – một trong những gameshow ăn khách nhất hiện nay.

Tạo hình của Trường Giang trong phim Tết 2026.

Lợi thế lớn của Trường Giang nằm ở nền tảng khán giả đã được bồi đắp liên tục qua nhiều năm. Cũng từ đó, sự trở lại của anh sau thời gian dài vắng bóng nhận được mức độ quan tâm ấn tượng. Trên mặt trận truyền thông, bài đăng giới thiệu dự án mới của Trường Giang ghi nhận hàng trăm nghìn lượt tương tác, thậm chí vượt qua cả Trấn Thành, cao nhất trong số các phim Tết năm nay.

Trước khi chính thức trở lại đường đua điện ảnh, Trường Giang đã có màn “thăm dò” đáng chú ý với webdrama Chủ tịch giao hàng (2023). Dự án nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên nền tảng trực tuyến, đạt hàng chục triệu lượt xem mỗi tập, qua đó giúp nam diễn viên duy trì sức hút và tạo đà tâm lý thuận lợi cho lần tái xuất.

Trong quá khứ, diễn xuất của Trường Giang từng gây tranh luận khi bị cho là mang nặng màu sắc hài kịch, chưa thực sự hòa hợp với không khí phim điện ảnh. Anh thường được đóng khung ở dạng vai gây cười, dân quê chân chất; còn ở những phân đoạn tâm lý, lối thể hiện đôi khi bị nhận xét hay lân gân, có phần bi lụy. Dù vậy, theo thời gian, nam diễn viên cho thấy sự điều chỉnh rõ rệt trong cách tiếp cận vai diễn.

Ở Chủ tịch giao hàng, Trường Giang vẫn phát huy sở trường hài đời thường và khả năng tung hứng tự nhiên quen thuộc, đúng tinh thần của một phim chiếu mạng. Tuy nhiên, nhân vật vẫn có những phân đoạn tâm lý ổn thỏa, thông qua hành trình mưu sinh, những xung đột nội tâm và khát vọng đổi đời. Chính điều này giúp bộ phim tạo được đôi chút sự đồng cảm ở các tuyến gia đình và tình cảm.

Hay trước đó với 30 chưa phải tết (2020), dù vấp phải không ít ý kiến trái chiều, bộ phim vẫn có thể xem là dấu mốc cho thấy Trường Giang đã chủ động bước ra khỏi vùng an toàn. Nam diễn viên tiến bộ trong cách kiểm soát biểu cảm và tiết chế lời thoại, qua đó giúp hành trình chuyển biến của nhân vật – từ một người con ngông nghênh sang hình ảnh điềm đạm, giàu cảm xúc – trở nên thuyết phục hơn.

Phim điện ảnh gần nhất của Trường Giang, 30 chưa phải tết, nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Trailer phim mới gây tranh luận

Với nhan đề Nhà ba tôi một phòng, dự án phim Tết của Trường Giang xoay quanh câu chuyện gia đình giản dị giữa một người cha đơn thân miền Trung (Trường Giang) và cô con gái đang ở ngưỡng trưởng thành (Minh Anh). Cả hai cùng sinh sống trong căn nhà nhỏ, chật hẹp giữa lòng thành phố.

Người cha “gà trống nuôi con”, cả đời gắn bó với nghề làm mắm truyền thống, luôn đau đáu giữ gìn những giá trị quê hương. Trái lại, con gái anh mang tư duy của thế hệ trẻ, ấp ủ ước mơ theo đuổi thời trang, khao khát tự do. Sự khác biệt trong cách nghĩ, lối sống và định hướng tương lai khiến mối quan hệ cha - con vốn êm ấm dần xuất hiện những rạn nứt.

Thông qua trailer đầu tiên, bộ phim được dự đoán nghiêng nhiều về màu sắc chính kịch, tập trung khai thác chiều sâu tâm lý, qua đó làm rõ xung đột giữa hai hệ giá trị cũ - mới, sự trân trọng dành cho làng nghề truyền thống cùng những đứt gãy trong mối quan hệ gia đình.

Tuy vậy, sau khi trailer được công bố, bộ phim đã nhận về không ít ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng đề tài này quá quen thuộc, đã được khai thác liên tục trong những năm gần đây, từ đó lo ngại tác phẩm có thể tạo cảm giác lặp lại. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận xét phim của Trường Giang có ý tưởng tương đối giống với Hai Muối (2024) của Vũ Thành Vinh.

Điểm đáng ghi nhận của trailer nằm ở không khí trầm lắng, được điều tiết hợp lý, tránh lối kể ồn ào. Không gian sinh hoạt chỉ gói gọn trong “một phòng” được sử dụng như một dụng cụ kể chuyện. Sự chật hẹp, thiếu riêng tư gợi cảm giác ngột ngạt, nơi những va chạm nhỏ cũng dễ bị phóng đại.

Trailer Nhà ba tôi một phòng gây bàn tán.

Dù tiền đề câu chuyện được đặt trên một mối quan hệ cha - con gắn bó, giàu tình cảm, các khung hình nhìn qua cửa sổ, khung cửa vẫn tạo cảm giác người con bị giám sát, ngột ngạt ngay trong chính căn nhà của mình.

Trường Giang lần nữa cho thấy nỗ lực tiết chế trong diễn xuất, thiên về ánh mắt và phản ứng nội tâm hơn là phô diễn mảng miếng. Qua trailer, anh dần bước vào trạng thái của một người cha vừa thương con vừa bảo thủ.

Tuy vậy, điểm hạn chế đáng chú ý nằm ở việc bộ phim chưa cho thấy một góc nhìn đủ khác biệt hay một cách tiếp cận thật sự mới mẻ, để tách mình khỏi các tác phẩm cùng chủ đề dày đặc trên thị trường thời gian qua. Điều này khiến câu chuyện, ít nhất ở mức độ giới thiệu ban đầu, vẫn mang cảm giác an toàn và dễ đoán.