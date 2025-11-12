Vóc dáng gây ngỡ ngàng của minh tinh 60 tuổi

Elizabeth Hurley thu hút khi khoe thân hình bốc lửa trong trang phục bikini hai mảnh. Ở tuổi 60, ngôi sao truyền hình được khen quá trẻ.

Theo Page Six, Elizabeth Hurley gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh khoe thân hình săn chắc ở độ tuổi lục tuần. Người mẫu xuất hiện trong trang phục bikini hai mảnh màu đỏ rực, với điểm nhấn là dây xích vàng lấp lánh.

Trang phục giúp Elizabeth tôn đường cong, hầu như không để lộ dấu vết thời gian. Cô để mái tóc buông xõa tự nhiên, cười tươi tạo dáng bên cạnh hồ bơi.

“Chúc mọi người thứ ba vui vẻ”, Elizabeth Hurley viết chú thích cho loạt ảnh. Bài đăng của người mẫu sinh năm 1965 nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ ngỡ ngàng trước sắc vóc tuổi 60 của Elizabeth. Nhiều bình luận cho rằng Elizabeth chỉ như mới ngoài 30 tuổi.

Bạn trai cô - ca sĩ Billy Ray Cyrus - cũng để lại bình luận khen ngợi dưới loạt ảnh.

Sắc vóc của Elizabeth Hurley ở tuổi 60. Ảnh: IGNV.

Cách đây không lâu, Elizabeth Hurley cũng từng gây xôn xao khi đăng ảnh diện bikini xanh bạc hà, tiết lộ bí quyết có những bức ảnh áo tắm hoàn hảo.

“Bí quyết của tôi để có ảnh bikini đẹp là hãy kéo dãn cơ thể. Nếu không chắc, bạn hãy giơ tay cao lên hoặc nằm xuống. Khi chụp ảnh bikini, bình minh hoặc hoàng hôn là người bạn tốt nhất", người mẫu chia sẻ.

Elizabeth Hurley sinh năm 1965, là người mẫu nổi tiếng nước Anh. Bên cạnh sàn diễn, cô còn lấn sân diễn xuất và góp mặt trong nhiều dự án phim. Một số dự án nổi bật mà Elizabeth tham gia phải kể tới như Austin Powers: International Man of Mystery (1997), Bedazzled (2000), Gossip Girl (2011) hay E! The Royals (2015-2018)…

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, Elizabeth từng chia sẻ rằng để giữ được thân hình đồng hồ cát quyến rũ, cô không cần theo bất kỳ chế độ tập luyện quá khắt khe nào. “Tôi không tập thể dục theo khuôn khổ, nhưng tôi luôn vận động. Vào dịp cuối tuần, tôi thường đi bộ đường dài. Tôi cũng cố gắng giãn cơ mỗi ngày, thỉnh thoảng tập yoga hoặc Pilates. Nhưng phần lớn là tôi tự tập ở nhà”, ngôi sao Serving Sara nói.