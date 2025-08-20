Bóng hồng Hollywood trả giá đắt

Danh tiếng mỹ nhân sinh năm 1997 thời gian gần đây lao dốc bởi những ồn ào không đáng có. Phim mới nhất của cô dù được đánh giá cao về chất lượng vẫn bị khán giả tẩy chay.

Khó phủ nhận Sydney Sweeney là một trong những bóng hồng trẻ được quan tâm bậc nhất Hollywood hiện tại. Từ Euphoria cho tới The White Lotus, người đẹp liên tục ghi dấu ấn và được coi là ngôi sao thế hệ mới, với nhiều dự án phim ảnh đình đám.

Thế nhưng, danh tiếng mỹ nhân sinh năm 1997 thời gian gần đây lại nhanh chóng lao dốc bởi những ồn ào không đáng có. Hồi đầu tháng 6, Sweeney trở thành tâm điểm truyền thông khi tung ra sản phẩm xà phòng làm từ… nước tắm của chính mình, gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Những lùm xùm ấy lắng xuống chưa được bao lâu thì mới đây, người đẹp tiếp tục hứng chịu làn sóng công kích, tẩy chay lớn nhất sự nghiệp vì một chiến dịch quảng bá thời trang nhạy cảm.

Bủa vây tranh cãi

Cụ thể, hôm 23/7, American Eagle tung ra chiến dịch quảng bá dòng denim mới, với Sydney Sweeney làm gương mặt đại diện. Trong đoạn video, mỹ nhân Euphoria xuất hiện trong bộ đồ jeans, tay cầm chiếc chổi lau tấm áp phích khổng lồ in hình chính mình, cùng dòng chữ: “Sydney Sweeney has great genes”. Từ “genes” (gen di truyền) bị gạch đi, viết lại bằng “jeans” bên dưới, biến thông điệp thành “Sydney Sweeney có đồ jeans tuyệt vời”.

Ở một đoạn quảng cáo khác, Sweeney ngồi trên ghế và nói: “Tôi không ở đây để bảo bạn mua quần jeans American Eagle”, trong khi cú máy lia chậm, dừng lại ở vòng một của người đẹp. Nữ diễn viên tiếp tục: “Gen được di truyền từ cha mẹ sang con cái, thường quyết định các đặc điểm như màu tóc, tính cách hay thậm chí là cả màu mắt. Quần jeans của tôi thì màu xanh”.

Câu thoại này châm ngòi cho một cuộc tranh luận dữ dội, làm dậy sóng xứ cờ hoa. Việc Sweeney chơi chữ, lợi dụng sự đồng âm của “jeans” và “genes” tưởng như hài hước, nhưng lại biến cô trở thành tâm điểm công kích. Nhiều ý kiến chỉ trích chiến dịch tình dục hóa phụ nữ, gợi nhớ loạt quảng cáo của Brooke Shields cho Calvin Klein những năm 1980. Trên các nền tảng mạng xã hội, xuất hiện hàng loạt bình luận mỉa mai, cho rằng thương hiệu đang cố tình “chiêu trò” nhằm gây sốc, thu hút sự chú ý.

Chiến dịch quảng bá của Sweeney vấp tranh cãi. Ảnh: American Eagle.

Nghiêm trọng hơn, theo THR, cách chơi chữ này còn bị cáo buộc gợi nhắc đến thuyết ưu sinh - phong trào từng thịnh hành ở Mỹ đầu thế kỷ 20, cổ xúy ý tưởng “những người có gen tốt nên được sinh sản nhiều hơn”. Cụm từ “great genes” thường được sử dụng để ca ngợi chuẩn mực vẻ đẹp truyền thống như da trắng, tóc vàng, mắt xanh… Vậy nên, không ít khán giả còn coi đây là hành vi cổ vũ cho quan điểm phân biệt chủng tộc.

Rachel Tashjian của tờ The Washington Post gọi chiến dịch quảng cáo này là “bước lùi” và đặt câu hỏi liệu giới trẻ có nên tiếp nhận hình ảnh thời trang và giới tính cũ kỹ như vậy. Tờ Vanity Fair cũng đánh giá đây là một “bản sao yếu ớt” của chiến dịch quảng bá cho Calvin Klein thập niên 1980, thiếu chiều sâu và tiếp tục nhấn mạnh chủ nghĩa ưu sinh bằng cách sử dụng hình ảnh phụ nữ tóc vàng, mắt xanh nói về gen. Ngược lại, Paul Burke trên The Spectator lại tán dương vì nó dám phá vỡ “làn sóng quảng cáo quá nghiêm túc và giáo điều” hiện tại.

Giữa những ồn ào, American Eagle những tưởng được hưởng lợi từ truyền thông. Ngay sau khi ông Donald Trump công khai khen ngợi đoạn quảng cáo này là “tuyệt vời”, cổ phiếu công ty tăng vọt tới hơn 20%, theo The New York Times.

Nhưng thực tế, nghịch lý xảy ra khi số lượt khách trực tiếp ghé thăm chuỗi cửa hàng thời trang này lại giảm gần 9% so với cùng kỳ năm trước. Theo khảo sát của Axios, 39% phụ nữ trẻ và 42% cử tri Đảng Dân chủ cho biết sẽ hạn chế việc mua hàng của American Eagle sau chiến dịch nhạy cảm này.

Trước làn sóng phản ứng trái chiều, American Eagle đã phải lên tiếng, phủ nhận các cáo buộc tình dục hóa phụ nữ hay cổ xúy thuyết ưu sinh: “Sydney Sweeney Has Great Jeans từ đầu đến cuối luôn chỉ nói về quần jeans. Quần jeans của cô ấy. Câu chuyện của cô ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục tôn vinh cách mọi người tự tin diện quần jeans American Eagle theo phong cách riêng”.

Sydney Sweeney bị tẩy chay

Sau những tranh cãi không hồi kết, Sydney Sweeney là người trực tiếp hứng chịu hệ quả. Bộ phim mới nhất của cô, Americana, đang đối mặt với sự tẩy chay của một bộ phận không nhỏ người xem.

Sweeney là một trong các sao trẻ nổi bật ở Hollywood hiện tại. Ảnh: IGNV.

Phim được công chiếu rộng rãi tại hơn 1.100 rạp trên toàn nước Mỹ vào hôm 15/8. Tuy nhiên, khép lại tuần mở màn, thành tích tác phẩm cực kỳ ảm đạm, được coi là "đáng xấu hổ" so với danh tiếng nữ chính Sweeney.

Theo báo cáo của THR, Americana xếp hạng 16 trong tuần chào sân với khoảng 840.000 USD doanh thu trên cả Bắc Mỹ lẫn châu Âu. Bình quân, tác phẩm chỉ dắt túi vỏn vẹn 460 USD mỗi rạp. Truyền thông đất nước cờ hoa đánh giá đây là một trong những mở màn tệ nhất lịch sử với một dự án điện ảnh phát hành trên 1.000 rạp.

Nhiều khán giả thẳng thừng tuyên bố tẩy chay Americana vì “chưa quên vụ quảng cáo quần jeans”. Loạt bình luận như “Tạm biệt Sydney” hay kêu gọi không xem phim xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram hay X.

Việc tác phẩm có Sydney Sweeney đóng chính bị quay lưng được cho là đáng tiếc. Bởi trên thực tế, Americana từng được chiếu ở Liên hoan phim SXSW và nhận phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. Mang màu sắc giật gân, tội phạm, phim theo chân Penny Jo Poplin - một cô nàng phục vụ quán ăn có giấc mơ làm ca sĩ nhạc đồng quê. Penny sau đó vô tình bị cuốn vào cuộc tranh giành cổ vật của dân bản địa.

Sau các suất chiếu đặc biệt, Americana được nhiều cây bút phê bình khen ngợi với câu chuyện thú vị, dù xét về mặt kỹ thuật còn bộc lộ một số vụng về. Đặc biệt, diễn xuất của Sweeney được cho là điểm sáng của phim. Cây bút David Fear của Rolling Stone đánh giá Americana là “một món cocktail hoài cổ pha chất Tarantino”, nơi những ý tưởng sáng tạo được cân bằng bởi diễn xuất chắc tay, đặc biệt từ Sweeney và bạn diễn Hauser.

Nhiều nhà phê bình cũng đồng tình rằng bộ phim có kịch bản thú vị và dễ xem, nhưng điều khiến nó hấp dẫn nhất chính là cách Sweeney và Hauser hỗ trợ, nâng đỡ nhau, tạo nên những màn tương tác ăn ý.

Tạo hình của Sweeney trong Americana. Ảnh: Lionsgate.

Việc Americana bị thờ ơ sau những tranh cãi của nữ chính được cho là đáng tiếc. Tuy nhiên, theo phân tích của Cinemablend, gọi Americana là “bom xịt” cũng chưa hoàn toàn chính xác. Hãng Lionsgate đã mua bản quyền phim với giá khoảng 3 triệu USD . Phần lớn chi phí này đã được bù đắp từ việc bán trước Americana ra thị trường quốc tế. Chi phí marketing dự án cũng khá thấp, chỉ dưới 3 triệu USD .

Vậy nên dù bị khán giả nội địa ngó lơ, hãng phát hành có thể không phải chịu lỗ, thậm chí còn có lợi nhuận nhỏ nhờ chiến lược phát hành đa nền tảng, bao gồm chiếu trực tuyến và bản quyền truyền hình.