Diễn viên hài xin lỗi, dừng hoạt động vì bê bối

Danh hài Hong Jang Won thừa nhận vừa bị phát hiện lái xe khi say rượu. Anh nói sẽ dừng hoạt động vô thời hạn để tự kiểm điểm.

Theo tờ Sports Chosun, hôm 18/8, Hong Jang Won đăng tải bức tâm thư dài trên kênh cá nhân, thừa nhận việc vừa bị cảnh sát phát hiện lái xe trong tình trạng say xỉn. Trước đó, anh từng một lần bị bắt vì lý do tương tự vào năm 2006.

“Ngày 28/6, trên đường về nhà, tôi bị cảnh sát chặn lại kiểm tra và phát hiện nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép. Không có tai nạn hay thiệt hại về người. Tôi bị phát hiện khi lái xe một mình và hiện trong quá trình đợi xử lý”, Jang Won viết. Anh cho hay kết quả cuối cùng sẽ được đưa ra trong 1-2 tháng tới.

Jang Won lên tiếng xin lỗi và dừng hoạt động sau khi bị phát hiện lái xe khi say rượu. Ảnh: Newsis.

Nam diễn viên gửi lời xin lỗi khán giả và những người hâm mộ đã theo dõi, ủng hộ mình suốt thời gian qua. Jang Won thừa nhận hành vi của mình là "tội ác không thể bào chữa", đặc biệt khi anh còn là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng.

“Tôi đã tiếp tục hoạt động như không có chuyện gì xảy ra, lừa dối khán giả và đồng nghiệp. Ban ngày vẫn làm việc trên sóng, ban đêm thì bị giày vò bởi nỗi sợ và mặc cảm tội lỗi, nhưng vẫn không đủ can đảm để thú nhận”, diễn viên viết.

Sau cùng, anh tuyên bố dừng hoạt động: “Toàn bộ thu nhập từ YouTube và các hoạt động trong suốt 50 ngày qua, tôi sẽ tìm cách hoàn trả. Tôi sẽ đóng cửa kênh cá nhân và dừng tất cả chương trình, dành thời gian để tự kiểm điểm và ăn năn. Tôi thành thật xin lỗi”.

Hong Jang Won được tuyển chọn làm diễn viên hài của SBS vào năm 2007. Năm 2020, anh thành lập MJang Planning, duy trì hoạt động qua podcast và YouTube. Kênh của nam diễn viên hiện có khoảng 700.000 người đăng ký.

Thông tin Hong Jang Won dừng hoạt động sau bê bối lái xe khi say rượu khiến dân mạng Hàn Quốc xôn xao, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều.