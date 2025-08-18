Phim 'Mang mẹ đi bỏ' chịu thua trước anime Nhật

Ngoại trừ "Mang mẹ đi bỏ", những cái tên thống trị rạp Việt tuần qua đều là phim quốc tế. Sự xuất hiện của "Mưa đỏ" sắp tới được kỳ vọng sẽ lấy lại vị thế cho phim nội địa.

Những tưởng Conan: Dư ảnh của độc nhãn đã tạo nên cơn sốt hiếm có, thì sự xuất hiện của Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành tại phòng vé Việt tuần qua còn "chấn động" hơn. Theo Box Office Vietnam, bom tấn hoạt hình Nhật Bản dắt túi khoảng 62 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần, với 620.000 vé bán ra trên tổng số 11.700 suất chiếu. Tức bình quân, mỗi suất bán được 53 vé - con số mà bất cứ bộ phim nào cũng phải ao ước.

Theo khảo sát, suất chiếu Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành ở những khung giờ đẹp hầu như trong tình trạng "cháy vé". Anime đình đám này sau khi làm dậy sóng phòng vé Nhật Bản tiếp tục càn quét rạp Việt, với tốc độ kiếm tiền kỷ lục. Tính đến tối 17/8, phim ghi nhận doanh thu mở màn 84 tỷ đồng .

Vô hạn thành đang không có đối thủ.

Thành tích vượt trội của Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành bỏ xa các đối thủ khác trên bảng tổng sắp. Ở vị trí á quân, Mang mẹ đi bỏ kiếm thêm 11 tỷ đồng cuối tuần qua. Doanh thu phim sau khoảng 3 tuần chiếu vượt 160 tỷ đồng . Song với tốc độ tăng trưởng hiện tại, phim khó chạm tay tới cột mốc doanh thu 200 tỷ đồng .

Các vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng lần lượt thuộc về Dính lẹo ( 3,5 tỷ đồng ), Conan: Dư ảnh của độc nhãn ( 2,7 tỷ đồng ) và Shin Cậu bé bút chì ( 2,7 tỷ đồng )... Tuần này, rạp Việt dự kiến tiếp tục bùng nổ trước sự xuất hiện của Mưa đỏ, bộ phim chủ đề chiến tranh/lịch sử do NSƯT Đặng Thái Huyền cầm trịch. Dự án được đầu tư lớn, quy tụ dàn diễn viên như NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Hứa Vĩ Văn, Đinh Thúy Hà, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Lương Gia Huy...

Trình làng ngay trước dịp lễ 2/9, tác phẩm được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng và lấy lại vị thế phim Việt trước dàn đối thủ quốc tế. Trước đó, một bộ phim khác cũng thuộc đề tài chiến tranh/lịch sử là Địa đạo ra mắt hồi tháng 4 từng mang về 172 tỷ đồng .