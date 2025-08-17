Sự thật khó tin vụ 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại

Lý Nhược Đồng được khen ngợi trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực là 59. Cô mới đây còn tiết lộ bị nhân viên hải quan chặn lại vì nghi ngờ sử dụng hộ chiếu giả.

Theo tờ ETtoday, Lý Nhược Đồng ở tuổi 59 vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, rạng rỡ khó tin, được khen ngợi là “mỹ nhân không tuổi” của làng giải trí Hong Kong, Trung Quốc. Mới đây trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên tiết lộ khi đi du lịch Thái Lan, do ngoại hình quá trẻ trung so với tuổi thật nên cô bị nhân viên hải quan chặn lại, nghi ngờ sử dụng hộ chiếu giả.

Lý Nhược Đồng kể nhân viên hải quan sau khi kiểm tra hộ chiếu và thấy ghi năm sinh 1966 đã tỏ ra nghi ngờ. Người này sau đó chất vấn cô với hàng loạt câu hỏi như "Đây là hộ chiếu thật của cô sao? Có phải là ăn cắp không?", "Trông cô chẳng giống người ở tuổi này chút nào”. Trước những câu hỏi của nhân viên hải quan, ngôi sao Thần điêu đại hiệp chỉ biết cười trừ.

Lý Nhược Đồng trẻ trung đáng kinh ngạc ở tuổi 59. Ảnh: Weibo.

Câu chuyện của Lý Nhược Đồng khiến nhiều khán giả thích thú. Dưới phần bình luận, dân mạng khen ngợi diễn viên có sắc vóc trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực. Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng nhìn cô chỉ như mới khoảng 35-40 tuổi.

Lý Nhược Đồng thừa nhận từng lo lắng khi bước sang tuổi 30 vì ám ảnh chuyện tuổi tác. Tuy nhiên, sau khi bước qua ngưỡng tuổi 50, cô thay đổi hoàn toàn suy nghĩ: “Bây giờ 59 tuổi rồi, tôi lại thấy mình sống càng ngày càng thấu hiểu, càng biết rõ bản thân, và ngày càng thoải mái hơn”.

Mỹ nhân sinh năm 1966 cho biết hiện tại, cô cao 1,65 m, nặng 46 kg. Đây là kết quả của quá trình ăn uống và luyện tập thể thao điều độ suốt nhiều năm qua. “Tôi hy vọng đến 70, 80 hay 90 tuổi vẫn còn đủ sức khỏe để tập gym”, nữ diễn viên nói.

Hôm 16/8, Lý Nhược Đồng cũng gây chú ý khi chia sẻ video thổi nến, cắt bánh kem mừng sinh nhật tuổi 59. Diễn viên chú thích bên dưới video: "59 ư. Tôi không quan tâm. Tôi không sợ. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc".

Những năm gần đây, cô tập trung sự nghiệp ở Trung Quốc đại lục, tham gia các chương trình tạp kỹ, phim truyền hình và diễn thuyết. Tuy nhiên, thông tin về Lý Nhược Đồng vẫn được truyền thông lẫn khán giả Hong Kong săn đón.