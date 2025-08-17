Chuyện gì vừa xảy ra với Hiền Hồ?

Tối 16/8, Hiền Hồ gây chú ý khi xuất hiện trong một chương trình ở tỉnh Bắc Ninh. Nữ ca sĩ xuất hiện trong trang phục đầm trắng ôm sát, cắt xẻ khoe đường cong gợi cảm. Trong chương trình, giọng ca Em ngày xưa khác rồi gây xôn xao khi nhắc lại scandal quá khứ. Cô thừa nhận lỗi lầm và cho biết đó là bài học để cảnh tỉnh khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ tránh mắc vào cạm bẫy.

"Tôi từng sai trái trong quá khứ. Nếu có một lời nhắn, tôi xin gửi tới mọi người và các bạn trẻ: 'Đừng bao giờ mắc sai lầm như tôi'. Hãy nhìn những vết xước của tôi và né ra những cạm bẫy, hào quang không có thật. Hãy mạnh mẽ, đi trên con đường của mình một cách tự tin, bản lĩnh hơn", Hiền Hồ nói. Hình ảnh nữ ca sĩ quỳ gối trước khán giả làm dậy sóng mạng xã hội.

Trước đó, Hiền Hồ bị tẩy chay sau khi vướng lùm xùm có quan hệ tình ái với một doanh nhân đã lập gia đình vào năm 2023. Thời điểm ấy, những bức ảnh chụp thân mật của cả hai lan truyền khắp các trang mạng, kéo theo nhiều bình luận trái chiều. Trước những công kích dữ dội từ dân mạng, giọng ca sinh năm 1997 sau đó lên tiếng xin lỗi và dừng hoạt động nửa năm.

Hiền Hồ sau đó tái xuất với đêm nhạc cá nhân. Cô cũng phát hành thêm một số sản phẩm âm nhạc, song không được công chúng đón nhận như xưa. Nếu trước khi xảy ra scandal, nữ ca sĩ chinh phục khán giả với hàng loạt ca khúc hot thì khi trở lại, người đẹp loay hoay, suốt một thời gian chưa có hit mới.

MV Khóc ở trong Club, phát hành tháng 8/2022, vướng tranh cãi và bị khán giả tẩy chay. Tới cuối năm 2023, ca sĩ ra mắt EP Từ bỏ nhắm mắt lao đi, đầu tư cả MV công phu nhưng vẫn bị khán giả đại chúng thờ ơ. Thậm chí sau đó, một số show có sự góp mặt của cô buộc phải hủy bỏ vì bị người xem phản ứng.

Trên mạng xã hội, Hiền Hồ đăng tải tâm thư, trải lòng về quãng thời gian vật lộn với scandal đời tư. Ca sĩ cho biết đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ tuyệt vọng, hối hận, đau khổ, sợ hãi cho tới giải thoát. Cô thừa nhận bản thân đã sai, muốn làm lại cuộc đời và không còn liên quan đến chuyện cũ.

Thời gian qua, Hiền Hồ hoạt động trên mạng xã hội tích cực hơn. Trên trang cá nhân, ca sĩ chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường hay khi đi diễn. Chủ nhân hit Có như không có thể hiện thái độ sống tích cực, vui vẻ, đồng thời cảm ơn những khán giả đã đón nhận và cho cô cơ hội trở lại.

