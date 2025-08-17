Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trang phục hẹn hò của Bianca Censori

  • Chủ nhật, 17/8/2025 07:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Buổi hẹn hò mới nhất của Kanye West và Bianca Censori diễn ra tại một tiệm ăn bình dân. Cả hai sau đó cùng nhau đi xem phim, tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư.

Theo trang E! Online, Kanye West và bà xã gây chú ý khi xuất hiện tại tiệm đồ ăn Denny’s ở California hôm 14/8. Đây là một chuỗi nhà hàng ăn nhanh với giá cả bình dân.

Nam rapper diện bộ hoodie đen đặc trưng, kết hợp quần nỉ đồng màu và đôi boots cargo. Trong khi, Bianca đã "kín đáo" hơn với trang phục năng động gồm áo tank top xanh dương, phối cùng quần short da và giày cao gót. Thế nhưng, người đẹp vẫn trung thành với mốt không nội y.

Sau bữa ăn, Kanye và Bianca tiếp tục bị bắt gặp tới rạp chiếu phim. Cả hai tỏ ra thư giãn, vui vẻ tận hưởng những khoảnh khắc hẹn hò riêng tư.

Kylie Jenner anh 1

Bianca và Kanye hẹn hò tại tiệm ăn bình dân. Ảnh: BACKGRID.

Trước đó không lâu, Bianca từng thu hút quan tâm với kiểu tóc mới. Trên trang cá nhân, người đẹp khoe kiểu tóc đen dài, để mái bằng lạ lẫm. Một thời gian dài trước đó, người hâm mộ đã quen với hình ảnh bà xã Kanye để tóc ngắn màu vàng, hay tóc búi cá tính. Trang phục của Bianca khi xuất hiện khoảng thời gian gần đây cũng đã "tiết chế" hơn xưa, không còn những outfit hở bạo quá phản cảm.

Theo nguồn tin, buổi hẹn hò tại tiệm ăn bình dân cho thấy hôn nhân của Kanye West và Bianca Censori vẫn êm đẹp sau biến cố. Tháng 5 vừa qua, Kanye ám chỉ cả hai có nhiều trục trặc tình cảm, thông qua ca khúc Bianca. Lời bài hát gây xôn xao khi có nhiều câu từ được cho là lời cầu xin của Kanye, khi muốn vợ quay về với mình.

Mới đây, Kanye tiếp tục gây bàn luận khi In Whose Name? - bộ phim tài liệu ghi lại 6 năm đời sống riêng tư của Kanye West - tung ra trailer, hé lộ nhiều khoảnh khắc căng thẳng ở khoảng thời gian anh còn chung sống với vợ cũ Kim Kardashian.

Trong đoạn phim, Kim rơi nước mắt, cầu xin Kanye West: “Tính cách của anh vài năm trước đâu có như thế này”. West sau đó thừa nhận đã ngừng uống thuốc điều trị rối loạn lưỡng cực suốt 5 tháng và khẳng định: “Tôi thà chết còn hơn uống thuốc. Nó hủy hoại tôi, hoặc tôi hủy hoại nó”.

Anh còn gây sốc khi hét lên rằng “tôi suýt giết con gái mình” và chỉ trích xã hội “đang giết chết khả năng suy nghĩ ngoài khuôn khổ”.

