Lưu Gia Linh đăng ảnh bên Châu Nhuận Phát

Lưu Gia Linh đăng tải loạt ảnh vợ chồng cô hội ngộ những gương mặt huyền thoại của điện ảnh Hong Kong như Châu Nhuận Phát, đạo diễn Đỗ Kỳ Phong...

Những năm qua, Lưu Gia Linh ít tham gia đóng phim nhưng vẫn thường xuyên chia sẻ về cuộc sống trên mạng xã hội. Hôm 14/8, nữ diễn viên gây chú ý khi đăng tải bức ảnh ghi lại cuộc hội ngộ của nhiều gương mặt huyền thoại của nền điện ảnh Hong Kong.

Ngoài Lưu Gia Linh - Lương Triều Vỹ, buổi gặp còn có vợ chồng tài tử Châu Nhuận Phát và vợ chồng đạo diễn nổi tiếng Đỗ Kỳ Phong... Trong bức ảnh chụp chung, Đỗ Kỳ Phong và Lương Triều Vỹ khoác vai thân thiết. Lưu Gia Linh cũng có tấm hình chụp riêng với Châu Nhuận Phát.

"Bạn cũ tụ họp, thật vui", Lưu Gia Linh chú thích dưới loạt ảnh.

Các gương mặt nổi tiếng của điện ảnh xứ Cảng thơm hội ngộ. Ảnh: IGNV.

Bài đăng của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng, với hàng chục nghìn lượt yêu thích. Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ phấn khích khi những gương mặt kỳ cựu của điện ảnh Hong Kong một thời nay có dịp hội ngộ. Tất cả đều tỏ ra vui mừng khi gặp lại đồng nghiệp, có nhiều cử chỉ ấm áp, thân tình.

Sự chú ý của dân mạng đổ dồn về bức ảnh chụp chung giữa Lưu Gia Linh và Châu Nhuận Phát. Ở tuổi 70, nam diễn viên được nhận xét trẻ trung. Nhiều người hâm mộ còn cho rằng nhìn Châu Nhuận Phát chỉ như mới khoảng 40-50 tuổi.

Loạt ảnh được Lưu Gia Linh chia sẻ. Ảnh: IGNV.

Lưu Gia Linh và Châu Nhuận Phát có mối quan hệ khá thân thiết. Bộ đôi từng hợp tác trong nhiều dự án kinh điển, điển hình là Sòng bài Macau 2... Trong khi Lương Triều Vỹ và Châu Nhuận Phát cũng từng bắt tay trong một số bộ phim nổi tiếng, có thể kể tới như Hard Boiled hay Địa hạ tình...