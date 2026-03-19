Lê Phương và Quốc Huy gây bàn tán

Lê Phương gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc thân mật bên Quốc Huy. Trước đó, cả hai có màn tương tác gây sốt trong "Vì mẹ anh phán chia tay".

Lê Phương mới đây đăng tải hình ảnh thân mật cùng Quốc Huy trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Bức ảnh được chia sẻ trong bối cảnh hai diễn viên đang gây chú ý qua bộ phim Vì mẹ anh phán chia tay, đặc biệt sau loạt phân đoạn thả thính viral trên mạng.

Trong ảnh, Lê Phương khoác tay, áp sát Quốc Huy, trong khi nam diễn viên nghiêng người đáp lại, tạo nên khoảnh khắc gần gũi, gợi cảm xúc lãng mạn.

Đáng chú ý, Lê Phương còn nhắc lại chi tiết gây sốt trong phim với câu nói: “Đau khổ nửa đời người không ai biết, đau bao tử đi khám có 15 phút cả nước hay luôn! Sao kỳ vậy bác sĩ”.

Hình ảnh gây chú ý của Lê Phương và Quốc Huy. Ảnh: @lephuong.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú với hình tượng mới của Lê Phương. Một số ý kiến nhận xét nhân vật của cô có phần lả lơi, táo bạo hơn trước, trong khi nhiều người khác khen ngợi sự tương tác ăn ý giữa hai diễn viên.

Trước đó, Lê Phương và Quốc Huy trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ loạt phân đoạn tán tỉnh trong Vì mẹ anh phán chia tay. Trong một cảnh phim, nhân vật bác sĩ Đức An (Quốc Huy) hỏi: “Bận công chuyện hay bận đồ?”, Phương Khánh (Lê Phương) đáp lại: “Không bận cả hai được không?”, tạo nên tình huống đối đáp hài hước. Câu thoại nhanh chóng lan truyền rộng rãi, được nhiều khán giả chia sẻ, bắt chước.

Trong Vì mẹ anh phán chia tay, Lê Phương vào vai Phương Khánh, một nhiếp ảnh gia thành đạt, cá tính, chủ động trong tình cảm. Trong khi đó, Quốc Huy đảm nhận vai Đức An, bác sĩ tâm có vẻ ngoài chững chạc.

Mối quan hệ giữa hai nhân vật bắt đầu từ tình huống “tình một đêm”, sau đó phát triển theo hướng vừa tình cảm vừa trêu ghẹo, với nhiều màn đối đáp táo bạo.

Lê Phương sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Cô ghi dấu ấn qua nhiều phim truyền hình như Gạo nếp gạo tẻ, Vó ngựa trời Nam...

Trong khi đó, Quốc Huy xuất thân từ lĩnh vực người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Anh từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Tiếng sét trong mưa, Vua bánh mì, nhưng những năm gần đây tạo dấu ấn rõ nét ở mảng điện ảnh khi tham gia các dự án như Người vợ cuối cùng và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.