Vương Tổ Hiền hiện tại

Vương Tổ Hiền sau khi rút lui khỏi ngành giải trí đã sang Canada định cư. Mới đây, diễn viên hiếm hoi xuất hiện công khai trên sóng sau 2 thập kỷ "ở ẩn".

Theo HK01, những năm gần đây, Vương Tổ Hiền chuyển hướng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mở trung tâm dưỡng sinh bằng ngải cứu tại Vancouver và thậm chí mở rộng hoạt động sang cả Thung lũng Silicon của Mỹ.

Mới đây, mỹ nhân hiếm hoi nhận lời tham gia một cuộc phỏng vấn sau nhiều năm sống kín tiếng. Tại đây, Vương Tổ Hiền lần đầu chia sẻ về hành trình chuyển mình từ một biểu tượng màn bạc trở thành doanh nhân, đồng thời nói về những chiêm nghiệm mà cô đúc kết được sau nhiều năm sống xa ánh đèn sân khấu.

Hình ảnh mới nhất của Vương Tổ Hiền. Ảnh: HK01.

Khi được hỏi về cuộc sống sau khi giải nghệ, Vương Tổ Hiền chia sẻ mọi chuyện trong đời đều xoay quanh “duyên phận”. Nghệ sĩ cho rằng mỗi cuộc gặp gỡ, trải nghiệm trong đời đều mang một ý nghĩa riêng. Nếu không có duyên phận, con người sẽ không thể quen biết hay đồng hành cùng nhau. Vì vậy, điều quan trọng nhất là biết trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại và những người đang ở bên mình.

Khi được hỏi vì sao lại lựa chọn lĩnh vực chữa lành tinh thần và dưỡng sinh, Vương Tổ Hiền cũng dùng từ “duyên phận” để mô tả sự thay đổi này. Cô tiết lộ mình đã bị cuốn hút ngay từ lần đầu tiếp xúc với những triết lý liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Chính điều đó đã mở ra cho Vương Tổ Hiền hành trình khám phá sự cân bằng giữa thân và tâm.

Theo quan điểm của Vương Tổ Hiền, một trạng thái khỏe mạnh thực sự phải là sự hài hòa giữa thân thể và tâm hồn, thay vì chỉ chăm chăm chú ý đến vẻ ngoài hay tình trạng thể chất. Vì thế, Vương Tổ Hiền cho rằng ngoài việc chăm sóc sức khỏe thể chất, con người hiện đại cũng nên dành thời gian quan tâm đến đời sống tinh thần của mình. Thông qua những phương pháp phù hợp để tìm lại sự cân bằng giữa thân và tâm, mỗi người mới có thể thực sự cảm nhận được sự viên mãn và hạnh phúc trong cuộc sống.

Những chia sẻ của Vương Tổ Hiền thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng ở tuổi U60, cô vẫn giữ được sắc vóc cùng khí chất ấn tượng.

Vương Tổ Hiền đôi khi vẫn chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Ảnh: HK01.

Vương Tổ Hiền trở nên nổi tiếng vào năm 1987 với Thiện nữ u hồn hợp tác cùng Trương Quốc Vinh. Kể từ đó, cô nhanh chóng trở thành nữ diễn viên ăn khách trong thập niên 1990. Cô đóng vai chính trong hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Thiên Quan Tứ Phú, Thần bài, Âm dương pháp vương (Họa bì)… Cô là một trong Tứ đại hoa đán thập niên 1980, bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Chung Sở Hồng.

Vương Tổ Hiền cắt giảm lượng lớn công việc vào cuối những năm 1990. Sau khi tham gia bộ phim Câu chuyện Thượng Hải phát sóng năm 2004, cô rời khỏi ngành giải trí trong sự tiếc nuối của khán giả.