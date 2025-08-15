Sức khỏe hiện tại của Thành Long

Ở tuổi 71, Thành Long gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như mắt mờ, cơ thể rệu rã, thường xuyên đau nhức. Thế nhưng nam diễn viên vẫn nhiệt huyết tham gia các phim hành động.

Theo Sinchew, bộ phim Bắt gió đuổi ảnh do Thành Long thủ vai chính đã chính thức công chiếu tại Malaysia. Mới đây, tài tử gạo cội gây chú ý khi xuất hiện trong sự kiện quảng bá bộ phim mới. Nam diễn viên có những chia sẻ về cuộc sống và sức khỏe ở độ tuổi ngoài 70.

Ông thẳng thắn thừa nhận thời gian gần đây sức khỏe đã xuống cấp, đôi khi "vừa thức dậy vào buổi sáng đã có cảm giác bị thương”. Do tuổi tác đã cao, nam diễn viên ngồi lâu thì đầu gối, mắt cá chân và vai đều đau nhức. Thế nhưng, Thành Long cho biết vẫn sống hết mình vì đam mê diễn xuất. "Chỉ cần đạo diễn hô 'Action' thì tôi quên ngay cơn đau. Còn khi nghe 'Cắt' thì cảm giác đau lại lập tức ùa về", tài tử hóm hỉnh chia sẻ.

Tạo hình của Thành Long trong phim mới. Ảnh: Weibo.

Ông cho biết để giảm bớt khó chịu, buổi tối phải sử dụng cao dán, nhiều tới mức đôi khi còn bị kích ứng da. Tuy nhiên, ngôi saovẫn giữ tinh thần lạc quan, tích cực và cảm thấy may mắn vì ở tuổi này vẫn có thể diễn xuất, đóng nhiều phim hành động. Diễn viên tâm sự: “Già đi cũng là một loại hạnh phúc. Nhiều người còn không có cơ hội được già. Đừng ai sợ già, vì già cũng có cái hạnh phúc riêng của nó".

Nhìn lại sự nghiệp điện ảnh của mình, Thành Long cho biết hơn chục năm qua, ông luôn cố gắng tìm kiếm sự thay đổi: “Tôi không muốn khán giả chỉ thấy mình là diễn viên hành động. Tôi hy vọng mỗi năm đều có một bộ phim, liên tục thay đổi tạo hình, thay đổi kịch bản, mang những tác phẩm khác nhau đến cho khán giả toàn cầu”.

Những chia sẻ của Thành Long thu hút sự quan tâm, kéo theo nhiều bàn luận. Dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ trước tinh thần lạc quan và tình yêu công việc của ông. Trước đó, trong đoạn hậu trường phim được lan truyền trên mạng xã hội, Thành Long tỏ ra chậm chạp, loay hoay khi ráp súng ngắn. Ông cảm thán: "Bây giờ tôi không nhìn rõ nữa rồi". Nhiều khán giả lo lắng trước tình trạng sức khỏe của ngôi sao điện ảnh một thời.