Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Sức khỏe hiện tại của Thành Long

  • Thứ sáu, 15/8/2025 18:17 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Ở tuổi 71, Thành Long gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như mắt mờ, cơ thể rệu rã, thường xuyên đau nhức. Thế nhưng nam diễn viên vẫn nhiệt huyết tham gia các phim hành động.

Theo Sinchew, bộ phim Bắt gió đuổi ảnh do Thành Long thủ vai chính đã chính thức công chiếu tại Malaysia. Mới đây, tài tử gạo cội gây chú ý khi xuất hiện trong sự kiện quảng bá bộ phim mới. Nam diễn viên có những chia sẻ về cuộc sống và sức khỏe ở độ tuổi ngoài 70.

Ông thẳng thắn thừa nhận thời gian gần đây sức khỏe đã xuống cấp, đôi khi "vừa thức dậy vào buổi sáng đã có cảm giác bị thương”. Do tuổi tác đã cao, nam diễn viên ngồi lâu thì đầu gối, mắt cá chân và vai đều đau nhức. Thế nhưng, Thành Long cho biết vẫn sống hết mình vì đam mê diễn xuất. "Chỉ cần đạo diễn hô 'Action' thì tôi quên ngay cơn đau. Còn khi nghe 'Cắt' thì cảm giác đau lại lập tức ùa về", tài tử hóm hỉnh chia sẻ.

Thanh Long anh 1

Tạo hình của Thành Long trong phim mới. Ảnh: Weibo.

Ông cho biết để giảm bớt khó chịu, buổi tối phải sử dụng cao dán, nhiều tới mức đôi khi còn bị kích ứng da. Tuy nhiên, ngôi saovẫn giữ tinh thần lạc quan, tích cực và cảm thấy may mắn vì ở tuổi này vẫn có thể diễn xuất, đóng nhiều phim hành động. Diễn viên tâm sự: “Già đi cũng là một loại hạnh phúc. Nhiều người còn không có cơ hội được già. Đừng ai sợ già, vì già cũng có cái hạnh phúc riêng của nó".

Nhìn lại sự nghiệp điện ảnh của mình, Thành Long cho biết hơn chục năm qua, ông luôn cố gắng tìm kiếm sự thay đổi: “Tôi không muốn khán giả chỉ thấy mình là diễn viên hành động. Tôi hy vọng mỗi năm đều có một bộ phim, liên tục thay đổi tạo hình, thay đổi kịch bản, mang những tác phẩm khác nhau đến cho khán giả toàn cầu”.

Những chia sẻ của Thành Long thu hút sự quan tâm, kéo theo nhiều bàn luận. Dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ trước tinh thần lạc quan và tình yêu công việc của ông. Trước đó, trong đoạn hậu trường phim được lan truyền trên mạng xã hội, Thành Long tỏ ra chậm chạp, loay hoay khi ráp súng ngắn. Ông cảm thán: "Bây giờ tôi không nhìn rõ nữa rồi". Nhiều khán giả lo lắng trước tình trạng sức khỏe của ngôi sao điện ảnh một thời.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Vợ chồng Beckham bị chỉ trích xấu tính

Giữa thời điểm vợ chồng Brooklyn hứng chịu nhiều điều tiếng, bạn thân của Nicola lên tiếng tố ngược phía gia đình Beckham xấu tính, độc hại.

1 giờ trước

Con gái Chung Lệ Đề nhập viện

Chung Lệ Đề cho biết con gái phải phẫu thuật gấp vì chấn thương trong lúc chơi thể thao, dẫn đến rách dây chằng chéo.

7 giờ trước

Ngọc Hân khoe bụng bầu 8 tháng

Ngọc Hân cho biết hành trình 15 năm kể từ khi đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2010 đong đầy kỷ niệm.

7 giờ trước

Hoàng Nhi

Thành Long sức khỏe mắt mờ đau nhức tuổi già Bắt gió đuổi ảnh Thành Long

Đọc tiếp

Dong thai cua Den Vau hinh anh

Động thái của Đen Vâu

23 phút trước 18:05 15/8/2025 Giải trí Giải trí

0

Giữa lúc hình ảnh bên Hoàng Thùy Linh gây chú ý, Đen Vâu vẫn giữ động thái im lặng. Song anh vừa công bố trích doanh thu từ MV "Nấu ăn cho em" để ủng hộ người nghèo.

Phuc Du dap tra hinh anh

Phúc Du đáp trả

3 giờ trước 15:57 15/8/2025 Giải trí Giải trí

0

Khi có khán giả chê bai việc các rapper tham gia Anh trai “say hi”, Phúc Du bức xúc lên tiếng. Theo anh, điều quan trọng của một nghệ sĩ là cống hiến sản phẩm cho khán giả.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý