Quỳnh Kool thay đổi

Quỳnh Kool gây chú ý khi tái xuất màn ảnh nhỏ với phim giờ vàng Gió ngang khoảng trời xanh. Trong phim, cô hóa thân Hoàng Lam, một cô gái 30 tuổi đã kết hôn nhưng tính cách trẻ con, ham chơi. Cùng với Mỹ Anh (Phương Oanh) và Kim Ngân (Việt Hoa), mỗi cô gái có một con đường riêng, đối diện với những ngã rẽ khác nhau trong sự nghiệp và tình yêu. Từ đó, chuyện phim khai thác diễn biến tâm lý của những người phụ nữ khi đứng trước nhiều thử thách cuộc đời.

Ngay khi phim lên sóng, Quỳnh Kool đã vấp tranh luận. Tái xuất màn ảnh nhỏ với nhân vật Hoàng Lam, diễn viên khiến dân mạng bàn tán vì ngoại hình thay đổi khó nhận ra, so với những lần xuất hiện trong các dự án phim trước đó. Một số ý kiến cho rằng có thể kiểu tóc mái bằng khiến gương mặt cô nhìn bầu bĩnh hơn trước đây.

Tuy nhiên, những ý kiến khác nhận xét cô đã can thiệp thẩm mỹ, nên biểu cảm gương mặt gượng gạo, không tự nhiên như trước. Trước những thắc mắc của khán giả, Quỳnh Kool thừa nhận cô đã tăng cân. “Phim này Quỳnh tăng tận 7 kg, từ 50 kg lên 57 kg. Nên mọi người đừng thắc mắc nhé”, diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội.

Bên cạnh ngoại hình, Quỳnh Kool cũng vướng tranh luận về diễn xuất. Một bộ phận khán giả đánh giá cô thể hiện chưa thuyết phục, nhiều cảnh bị lố và thiếu tự nhiên. Nhân vật Hoàng Lam có nhiều lời thoại ngô nghê. Trong khi, cách xây dựng nhân vật bị cho là quá trẻ con, không thực tế. Ví như gia đình gặp khó khăn, bản thân cô sống dựa dẫm vào chồng nhưng thường xuyên tiêu xài hoang phí. Ngoài ra, nhân vật của Quỳnh Kool còn bị chê cách hành xử vụng về, hay gây ra mâu thuẫn trong gia đình.

Giải thích về vai diễn, Quỳnh Kool cho biết: “Hoàng Lam của tôi là cô gái có suy nghĩ giản đơn và hồn nhiên. Cô không cho rằng lấy chồng hay bước sang tuổi 30 thì nhất thiết phải trưởng thành. Cô chọn sống là chính mình, vô tư, hồn nhiên và yêu đời, để rồi chậm rãi lớn lên theo nhịp điệu của thời gian. Với tâm hồn ấy, cô bước vào cuộc đời và trải nghiệm mọi điều thật trọn vẹn”.

Trước Gió ngang khoảng trời xanh, Quỳnh Kool từng tạo được thiện cảm trong vai Hồng Hà của Hà Nội trong mắt em. Nữ diễn viên đóng cặp cùng B Trần. Cả hai được khen ngợi trẻ trung, ngoại hình sáng và tương tác ăn ý, duyên dáng. Bộ đôi trước đó từng hợp tác trong Chúng ta của 8 năm sau. Sau khi phim đóng máy, hai người vướng tin đồn hẹn hò khi thường xuyên đi chơi chung, tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Quỳnh Kool khẳng định cô và B Trần chỉ là bạn bè

Quỳnh Kool sinh năm 1995, tham gia nhiều phim truyền hình như Đừng bắt em phải quên, Hướng dương ngược nắng, Hãy nói lời yêu, Anh có phải đàn ông không hay gần nhất là Gió ngang khoảng trời xanh. Đặc biệt, với bộ phim Đừng làm mẹ cáu, Quỳnh Kool thắng giải Cánh diều Vàng năm 2023 hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình.

