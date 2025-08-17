Tình tiết mới vụ Hoàng Tử Giảo tàng trữ hàng nghìn ảnh khiêu dâm

Hoàng Tử Giảo từng bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 8 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ảnh khiêu dâm trẻ em. Phía nam MC sau đó kháng cáo và nỗ lực hòa giải với các nạn nhân để giảm án.

Theo Sinchew, Hoàng Tử Giảo trong phiên tòa sơ thẩm đã bị tuyên phạt 8 tháng tù giam vì tội mua bán và tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Nam MC sau đó đã kháng cáo xin giảm án. Hiện tại, Tòa án cấp cao Đài Loan đang thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm, đồng thời tiến hành hòa giải theo yêu cầu giữa bị cáo và các nhóm bị hại.

Hôm qua, tòa tiếp tục sắp xếp cho 4 nạn nhân tham gia buổi hòa giải. Tất cả đều đã đạt được thỏa thuận. Hoàng Tử Giảo không có mặt trực tiếp mà chỉ cử luật sư đại diện tham dự. Tính đến nay, nam MC đã đạt được thỏa thuận với tổng cộng 30 nạn nhân.

Phía Hoàng Tử Giảo đã hòa giải và đạt được thỏa thuận với 30/35 nạn nhân, tính đến ngày 14/8. Ảnh: Weibo.

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2014, Hoàng Tử Giảo liên tục bị tố mua và tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em và thiếu niên, với tổng số nạn nhân lên tới 35. Tòa án quận Đài Bắc căn cứ Luật phòng chống bóc lột tình dục trẻ em và thiếu niên đã tuyên phạt anh 8 tháng tù. Sau khi kháng cáo, vụ án được chuyển lên Tòa án cấp cao xét xử.

Ngoài ra, Viện kiểm sát Đài Bắc còn phát hiện Hoàng Tử Giảo sở hữu 12 video liên quan đến trẻ vị thành niên khác và cũng đã chuyển hồ sơ lên tòa để cùng thụ lý.

Trong quá trình xét xử, tòa nhiều lần sắp xếp các buổi hòa giải giữa nam MC và nạn nhân. Cụ thể, phía Hoàng Tử Giảo đã đạt được thỏa thuận với các nạn nhân lần lượt vào những ngày 28/4 (5 nạn nhân), 2/5 (5 nạn nhân), 9/5 (5 nạn nhân), 14/5 (1 nạn nhân), 26/5 (5 nạn nhân), 4/8 (5 nạn nhân), 14/8 (4 nạn nhân).

Về chi tiết số tiền bồi thường cũng như điều kiện cụ thể của thỏa thuận, Tòa án cấp cao cho biết do liên quan đến quyền riêng tư của đương sự và vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử, nên không tiện công bố.

Trước đó, hôm 21/5, tờ ETtoday đưa tin MC Hoàng Tử Giảo và nữ diễn viên Mạnh Cảnh Như chính thức ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân 5 năm. Quyết định này được đưa ra sau hàng loạt bê bối của Hoàng Tử Giảo.