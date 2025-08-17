Lisa bị mỉa mai

Em út BlackPink vừa tung ra MV mới, đóng chung với tài tử Nhật Bản Sakaguchi Kentaro. Thế nhưng, diễn xuất của cả hai bị cho là thiếu tự nhiên, không ăn ý.

Theo Sinchew, Lisa đang trở thành tâm điểm chú ý khi ra mắt MV mới mang tên Dream, hợp tác cùng tài tử Nhật Bản Sakaguchi Kentaro. Cả hai hóa thân thành đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm nhưng cuối cùng phải cay đắng chia xa, để lại những ký ức đẹp mà day dứt. Trước đó, ê-kíp cũng tung ra loạt clip hậu trường cho thấy cảnh Lisa và Kentaro ôm nhau tình tứ, thu hút nhiều bàn luận.

MV của Lisa sau 3 ngày phát hành đã đạt hơn 11 triệu lượt xem. Bên cạnh những bình luận khen ngợi hai ngôi sao trẻ với ngoại hình sáng, không ít dân mạng cho rằng cả hai diễn xuất chưa thực sự ăn ý, thiếu "chemistry" nên không giống một cặp đôi yêu nhau đắm say.

Lisa và Sakaguchi Kentaro đóng chung MV. Ảnh: IGNV.

“Đẹp thì có đẹp, nhưng chẳng thấy Lisa và Sakaguchi Kentaro hợp nhau chút nào cả”, “Lisa là kiểu ngọt ngào Đông Nam Á, Kentaro lại là nam thần lạnh lùng kiểu Nhật, ghép lại cứ như lẩu Thái trộn với sushi”, “Quả thật là rất gượng gạo”, "Thấy thật sự không có cảm giác là một couple"... là một số nhận xét trái chiều của khán giả. Một số khác còn mỉa mai việc cô có bạn trai nhưng đóng cảnh tình yêu thiếu tự nhiên.

Lisa mới đây cũng gây xôn xao khi đăng loạt ảnh thân mật cùng Sakaguchi Kentaro trên trang cá nhân, kèm dòng chú thích “Still dreaming” (tạm dịch: Vẫn đang mơ mộng). Trong loạt ảnh được chia sẻ, cả hai tương tác thân thiết. Bài đăng sau đó gây sốt, lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội.

Lisa thời gian qua được cho là đang hẹn hò với tỷ phú Frédéric Arnault. Tin đồn dấy lên từ tháng 7/2023, khi một tài khoản mạng khẳng định thường xuyên nhìn thấy hai người hẹn hò tại một nhà hàng ở Paris, Pháp. Thời điểm đó, YG Entertainment, công ty quản lý của BlackPink không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Sau đó, cả hai giữ im lặng trước nghi vấn tình cảm nhưng họ không che giấu mối quan hệ. Cặp đôi thường xuyên được phát hiện dùng đồ đôi, đi ăn hoặc du lịch cùng nhau.