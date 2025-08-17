Thế lực gây rung chuyển rạp Nhật

Phần mới nhất của thương hiệu "Thanh gươm diệt quỷ" gây chấn động phòng vé xứ Phù Tang với doanh thu kỷ lục. Phim hiện xếp vị trí thứ 4 trong danh sách phim ăn khách nhất Nhật Bản.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành đang tạo nên cơn sốt chưa từng có trong lịch sử phòng vé quốc gia này.

Theo thông báo trên tài khoản X chính thức của studio Ufotable hôm 12/8, sau 25 ngày công chiếu, phim ghi nhận xấp xỉ 15,7 triệu lượt khán giả và mang về doanh thu 22 tỷ yên. Với thành tích này, tác phẩm đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé mọi thời đại tại Nhật Bản.

Số liệu phòng vé cập nhật mới đây cho thấy Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành đã đạt doanh thu 25,5 tỷ yên. Tác phẩm hiện leo lên vị trí thứ 4 trong danh sách phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé xứ Phù Tang, vượt Frozen. Sau gần 1 tháng ra mắt, bom tấn hoạt hình đã xuất hiện dấu hiệu giảm nhiệt. Tuy nhiên, phim vẫn cho thấy tốc độ kiếm đáng kinh ngạc và hiện áp đảo các đối thủ khác.

Với tình hình phòng vé hiện tại, giới quan sát nhận định tác phẩm sẽ tiếp tục "hốt bạc" trong những ngày tới và trở thành anime ăn khách nhất mọi thời.

Phim công chiếu tại Việt Nam từ ngày 15/8.

Tại Việt Nam, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành cũng làm dậy sóng phòng vé với kỷ lục doanh thu chưa từng có ở dòng phim hoạt hình. Theo Box Office Vietnam, doanh thu phim tính đến chiều 17/8 đã là 80 tỷ đồng . Thành tích mở màn "khủng" giúp tác phẩm xô đổ kỷ lục trước đó của người đồng hương Conan: Dư ảnh của độc nhãn.

Nội dung phim theo chân các thành viên Sát Quỷ Đoàn tiến vào Vô hạn thành. Tại đây, họ chính thức phải chạm trán các tên quỷ còn lại, cũng là những đối thủ mạnh nhất mà cả nhóm từng gặp phải. Vô hạn thành là một không gian được tạo ra bởi quỷ vương Muzan, với nhiều dãy nhà chồng chéo, lơ lửng như mê cung bất tận với đầy quỷ ẩn nấp. Muzan có thể triệu tập các quỷ thuộc hạ đến Vô hạn thành bất cứ khi nào hắn muốn.

Lọt vào mê cung này khiến Sát Quỷ Đoàn phải đối mặt với những nguy hiểm chết người. Song, đây cũng chính là cơ hội giúp họ diệt trừ và phá huỷ căn cứ quỷ. Điều này biến phần phim Vô hạn thành trở thành cuộc chiến khốc liệt nhất trong thương hiệu từng được tái hiện trên màn ảnh rộng.