Thói quen kỳ lạ của Lương Triều Vỹ

  • Thứ hai, 1/12/2025 07:03 (GMT+7)
Ngôi sao sinh năm 1962 tiết lộ anh thường ghé thăm Nhật Bản vì muốn tận hưởng không gian riêng tư, được ở một mình mà không cần phải nói chuyện với ai.

Theo China Times, Lương Triều Vỹ mới đây gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện, có những chia sẻ về cuộc sống. Anh bác bỏ việc “định cư lâu dài ở Nhật Bản” như nhiều nguồn tin đồn đoán thời gian qua, khẳng định chỉ tới đây nghỉ dưỡng.

Chia sẻ về lý do thường xuyên ghé thăm Nhật Bản, tài tử cho biết anh thích cảm giác được ở một mình, và do bất đồng ngôn ngữ nên “không cần phải nói chuyện với ai” tại đây. Điều này khiến Lương Triều Vỹ cảm thấy thoải mái. Trước đó, Lương Triều Vỹ không giấu giếm việc bản thân là người hướng nội, ngại giao tiếp.

Lương Triều Vỹ thích cảm giác ở một mình. Ảnh: China Times.

Lương Triều Vỹ cho biết anh không học tiếng Nhật, chỉ nắm những câu đơn giản phục vụ sinh hoạt. Với anh, rào cản ngôn ngữ lại giúp cuộc sống đơn giản hơn, không phải đối mặt quá nhiều tình huống xã giao, có thể toàn tâm tận hưởng khoảng thời gian riêng tư.

Những chia sẻ của nam diễn viên khiến dân mạng thích thú. “Anh ấy hướng nội, ai theo dõi cũng biết. Nên việc anh muốn đến nơi không ai để ý, không ai làm phiền là hoàn toàn có cơ sở”, “Vốn dĩ không phải định cư, chỉ là muốn sang đó để trốn khỏi áp lực”, “Đúng là kiểu người hướng nội điển hình”... là một số bình luận của dân mạng.

Ở tuổi 63, Lương Triều Vỹ vẫn là gương mặt hàng đầu của điện ảnh châu Á, liên tục góp mặt trong nhiều dự án lớn. Sau thành công với The Goldfinger (2023), tài tử Hong Kong tiếp tục xuất hiện trong Silent Friend (2025) - phim châu Âu của đạo diễn Ildikó Enyedi, ra mắt tại Liên hoan phim Venice và nhận được nhiều tràng vỗ tay tán thưởng.

Đời thường, tài tử duy trì lối sống giản dị, tránh xa ánh đèn hào nhoáng. Anh dành nhiều thời gian cho thể thao, đạp xe, đọc sách, nấu ăn và xem phim.

