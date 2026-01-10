Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Người mẫu Fujino Aoi qua đời

  • Thứ bảy, 10/1/2026 16:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người mẫu áo tắm Fujino Aoi qua đời ở tuổi 27 sau thời gian dài chống chọi ung thư. Cô trút hơi thở cuối cùng ngày 5/1, ngay sau khi chính thức tuyên bố giải nghệ.

Theo China Times, người mẫu áo tắm Fujino Aoi đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với ung thư, hưởng dương 27 tuổi. Thông tin được gia đình xác nhận mới đây, cho biết cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 5/1, ngay sau khi chính thức tuyên bố giải nghệ.

Mẹ của Fujino Aoi đăng tải thông báo trên tài khoản mạng xã hội của con gái: “Fujino Aoi đã luôn sống trong những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật và đã khép lại cuộc đời mình vào ngày 5/1. Trong suốt thời gian qua, con bé nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ mọi người, gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành".

Nguoi mau anh 1

Fujino Aoi là người mẫu có sức ảnh hưởng tại Nhật Bản. Ảnh: @fujin_oooo.

Trước đó, vào đêm 31/12/2025, Fujino Aoi đăng tải bức thư viết tay trên mạng xã hội, thông báo rút lui khỏi làng giải trí với lý do sức khỏe.

Trong thư, cô cho biết từng hy vọng có thể xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp để livestream nói lời chia tay khán giả, song tình trạng thực tế không cho phép. Thay vào đó, cô gửi lời tạm biệt thông qua thư tay, hy vọng khán giả sẽ nhớ đến hình ảnh một Fujino Aoi xinh đẹp, tràn đầy năng lượng.

Fujino Aoi sinh năm 1998, là người mẫu ảnh Nhật Bản. Cô ra mắt làng giải trí vào năm 2020 và nhanh chóng tạo được sức hút nhờ gương mặt khả ái cùng vóc dáng nổi bật. Trong thời gian hoạt động, Fujino Aoi sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và từng đạt thứ hạng cao trong các bảng bình chọn người mẫu ảnh do truyền thông Nhật Bản thực hiện.

Năm 2023, Fujino Aoi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hiếm, buộc phải tạm dừng công việc để điều trị. Một số nguồn cho biết cô mắc u cơ vân ác tính, trong khi các nguồn khác nêu cô bị khối u hiếm vùng khoang cạnh họng.

Sau thời gian điều trị, nữ người mẫu từng quay lại hoạt động ngắn hạn vào năm 2024, song tình trạng sức khỏe không ổn định. Đến cuối năm 2025, Fujino Aoi rời công ty quản lý và chính thức tuyên bố giải nghệ.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Brooklyn ngày càng si mê vợ, bỏ mặc nhà Beckham

Brooklyn Beckham liên tục công khai bày tỏ tình cảm dành cho vợ Nicola Peltz. Động thái này diễn ra giữa lúc mối quan hệ giữa anh và gia đình Beckham rạn nứt nghiêm trọng.

4 giờ trước

Mối quan hệ của Chang Mây và Bắc Vũ trước ồn ào

Trước khi vướng ồn tình cảm, Bắc Vũ và Chang Mây thường xuyên xuất hiện thân thiết trong suốt năm 2025. Cả hai có nhiều cử chỉ tình cảm, gần gũi.

5 giờ trước

'Công chúa Samsung' vướng tranh cãi

Annie và Woochan mới đây bị chỉ trích vì để lại bình luận được cho là thiếu tôn trọng dưới video của các thành viên RIIZE.

6 giờ trước

Minh An

Người mẫu qua đời ung thư giải trí

    Đọc tiếp

    Bao Ngoc benh vuc Dat G hinh anh

    Bảo Ngọc bênh vực Đạt G

    8 giờ trước 09:39 10/1/2026

    0

    Bảo Ngọc và Đạt G tổ chức lễ cưới vào giữa năm 2025. Từ đó, 2 người thường xuyên tương tác, đăng ảnh tình tứ, đồng hành cùng nhau trong công việc.

    Tiec cho Co Thien Lac hinh anh

    Tiếc cho Cổ Thiên Lạc

    9 giờ trước 09:09 10/1/2026

    0

    Được đầu tư kinh phí khổng lồ và nhận nhiều được kỳ vọng, song chất lượng của "Back to the Past" lại gây tranh cãi. Doanh thu không như mong đợi khiến dự án rơi vào cảnh thua lỗ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý