Người mẫu Fujino Aoi qua đời

Theo China Times, người mẫu áo tắm Fujino Aoi đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với ung thư, hưởng dương 27 tuổi. Thông tin được gia đình xác nhận mới đây, cho biết cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 5/1, ngay sau khi chính thức tuyên bố giải nghệ.

Mẹ của Fujino Aoi đăng tải thông báo trên tài khoản mạng xã hội của con gái: “Fujino Aoi đã luôn sống trong những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật và đã khép lại cuộc đời mình vào ngày 5/1. Trong suốt thời gian qua, con bé nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ mọi người, gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành".

Fujino Aoi là người mẫu có sức ảnh hưởng tại Nhật Bản. Ảnh: @fujin_oooo.

Trước đó, vào đêm 31/12/2025, Fujino Aoi đăng tải bức thư viết tay trên mạng xã hội, thông báo rút lui khỏi làng giải trí với lý do sức khỏe.

Trong thư, cô cho biết từng hy vọng có thể xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp để livestream nói lời chia tay khán giả, song tình trạng thực tế không cho phép. Thay vào đó, cô gửi lời tạm biệt thông qua thư tay, hy vọng khán giả sẽ nhớ đến hình ảnh một Fujino Aoi xinh đẹp, tràn đầy năng lượng.

Fujino Aoi sinh năm 1998, là người mẫu ảnh Nhật Bản. Cô ra mắt làng giải trí vào năm 2020 và nhanh chóng tạo được sức hút nhờ gương mặt khả ái cùng vóc dáng nổi bật. Trong thời gian hoạt động, Fujino Aoi sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và từng đạt thứ hạng cao trong các bảng bình chọn người mẫu ảnh do truyền thông Nhật Bản thực hiện.

Năm 2023, Fujino Aoi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hiếm, buộc phải tạm dừng công việc để điều trị. Một số nguồn cho biết cô mắc u cơ vân ác tính, trong khi các nguồn khác nêu cô bị khối u hiếm vùng khoang cạnh họng.

Sau thời gian điều trị, nữ người mẫu từng quay lại hoạt động ngắn hạn vào năm 2024, song tình trạng sức khỏe không ổn định. Đến cuối năm 2025, Fujino Aoi rời công ty quản lý và chính thức tuyên bố giải nghệ.