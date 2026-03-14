Báo động cho 'Tài' của Mỹ Tâm

Với mở màn bùng nổ, "Tài" từng được dự đoán sẽ dễ dàng thu trăm tỷ. Song bộ phim của Mỹ Tâm lại bất ngờ hụt hơi ngoài phòng vé.

Hiếm khi nào mà phòng vé lại nhiều diễn biến kịch tính, gây bất ngờ như quý đầu 2026. Đầu tiên là mùa phim Tết Nguyên đán với những cuộc hoán ngôi xảy ra liên tục giữa Mùi phở, Nhà ba tôi một phòng và Báu vật trời cho, khiến cuộc đua doanh thu trở nên khó đoán.

Gần nhất, sự xuất hiện của Tài tiếp tục hâm nóng rạp Việt sau mùa Tết bùng nổ. Tài vượt mặt phim Thỏ ơi của Trấn Thành, nhanh chóng gây sốt và từng được dự đoán sẽ thống lĩnh phòng vé tháng 3. Nhưng bất ngờ tiếp tục xảy ra khi chỉ sau đúng một tuần, đứa con tinh thần của Mỹ Tâm vừa bị Quỷ nhập tràng 2 lật đổ.

Phim Mỹ Tâm mất ngôi vương

Thống kê trên Box Office Vietnam cho thấy sáng 12/3, ngay khi ra mắt suất chiếu đặc biệt, Quỷ nhập tràng 2 đã vươn lên vị trí top 1 phòng vé, vượt Tài. Bộ phim kinh dị 18+ áp đảo cả về số suất chiếu lẫn doanh thu theo ngày so với đối thủ đồng hương.

Bị đối thủ chặt đứt chuỗi thắng, Tài chững lại trông thấy về tốc độ kiếm tiền, không còn ăn nên làm ra như trước.

Trong sáng 13/3, bộ phim Mai Tài Phến đóng chính tụt hạng sốc khi rơi xuống vị trí top 3, xếp dưới phim hoạt hình quốc tế Cú nhảy kỳ diệu. Dẫu vậy, với lợi thế về lượng suất chiếu, tới trưa cùng ngày, Tài đã lấy lại vị trí top 2.

Hiện tại, cả hai tác phẩm có màn bám đuổi doanh thu theo ngày khá sít sao. Điều đáng bàn là Tài không thể tạo được khoảng cách rõ rệt trước Cú nhảy kỳ diệu, dù lợi thế hơn hẳn về lượng suất chiếu.

Phim của Mỹ Tâm hiện thu 74 tỷ đồng .

Điều này đồng nghĩa với việc những ngày tới, Cú nhảy kỳ diệu rất có thể sẽ được các cụm rạp ưu tiên tăng suất, trở thành mối đe dọa trực tiếp với phim Mỹ Tâm. Còn ở diễn biến song song, Tài nhiều khả năng sẽ bị giảm suất, tốc độ kiếm tiền chậm lại là khó tránh khỏi.

Theo quan sát, tác phẩm còn khoảng hơn 1.800 suất chiếu/ngày. Trước đó, ở tuần chào sân, bộ phim do Mỹ Tâm sản xuất áp đảo với thành tích 50 tỷ, bán ra hơn 500.000 đầu vé và bình quân chiếm hơn 45% thị phần rạp. Hiện tại, con số này theo ước tính chỉ còn khoảng 15-20%.

Nguyên nhân 'Tài' hụt hơi

Với các chỉ số phòng vé giảm báo động, Tài đang đối diện thách thức để chạm tay tới cột mốc trăm tỷ, vốn được cho là dễ dàng nhờ thành tích cực kỳ khả quan trong tuần đầu.

Câu hỏi đặt ra là vì sao một tác phẩm gây sốt khi ra mắt, được giới quan sát dự đoán có tiềm năng đạt doanh thu 150 tỷ lại bất ngờ rơi vào thế bất lợi như vậy.

Thực chất, điều này không khó lý giải khi Tài có thể xếp vào danh sách các phim bùng nổ ở tuần ra mắt nhưng nhanh chóng lao dốc trong giai đoạn tiếp theo. Trong ngành phim, một thuật ngữ chỉ những dự án có hành trình phòng vé kiểu như vậy là “front-loaded”.

Thông thường, phần lớn doanh thu những tác phẩm này tới từ tuần mở màn hoặc vài ngày đầu công chiếu. Nhờ tạo mức độ mong đợi cao hoặc có sức hút mạnh mẽ với một tệp khán giả cụ thể, phần lớn đối tượng mục tiêu sẽ ngay lập tức móc hầu bao mua vé, khiến doanh thu giai đoạn đầu bùng nổ. Nhưng sau khi cơn sốt qua đi, chỉ số bán vé cũng giảm nhanh.

Mai Tài Phến đạo diễn kiêm đóng chính.

Ở trường hợp của Tài, yếu tố bán vé không gì khác ngoài Mỹ Tâm. Cô cũng chính là chìa khóa truyền thông của tác phẩm. Ngoài vai trò sản xuất, họa mi tóc nâu còn đảm nhiệm một vai phụ trong phim, có mối quan hệ lãng mạn với nam chính Mai Tài Phến. Dù thực tế thời lượng lên hình không quá nhiều, sự xuất hiện của Mỹ Tâm vẫn dễ dàng trở thành thỏi nam châm kéo người hâm mộ ra rạp.

Mỹ Tâm là ca sĩ tên tuổi, sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhì dàn nghệ sĩ Việt nên việc Tài đắt khách ngay từ giai đoạn chào sân là điều hiển nhiên. Không những vậy, cô còn là nhân tố tạo nên lượng thảo luận (buzz volume) khổng lồ trên mạng xã hội. Không khó nhận ra phần lớn bàn luận về Tài xoay quanh ngôi sao sinh năm 1981, thậm chí lấn át cả vai chính. Nắm được tâm lý khán giả, các chiến dịch truyền thông phim cũng tích cực xoay quanh Mỹ Tâm, ngay từ trước khi dự án đặt chân ra rạp cho đến nay.

Song, đây cũng là lúc rắc rối lớn nhất với Tài xuất hiện. Đó là việc làm sao để mở rộng tệp khán giả cho phim, thay vì chỉ hướng đến nhóm khách hàng mục tiêu là fan Mỹ Tâm.

Trong bài viết “Trấn Thành có bị lật đổ?” trước đó, Tri Thức - Znews đã chỉ ra Mỹ Tâm đóng vai trò ngôi sao trong Tài, song cũng là “điểm nghẽn” truyền thông của tác phẩm. Việc phần lớn lượng thảo luận lẫn tương tác đều xoay quanh tệp fan có sẵn tạo ra lợi thế mở màn cho phim. Nhưng về lâu dài, sức khỏe phim còn phải phụ thuộc vào chất lượng lẫn việc mở rộng tệp khán giả, để những thượng đế mua vé không còn bị giới hạn trong cộng đồng người hâm mộ.

Thực tế, Tài không phải dạng phim kén người xem. Tác phẩm có nội dung đơn giản, dễ tiếp cận, lại gắn nhãn 16+ vốn không bất lợi. Thế nhưng, nguyên nhân khiến tác phẩm khó chạm tới số đông nằm ở chất lượng phim.

Tài cho thấy sự chỉn chu, nỗ lực của Mai Tài Phến trong lần đầu cầm trịch một dự án điện ảnh. Phim ghi điểm ở mảng hành động tương đối tốt, cho thấy sự lăn xả của dàn diễn viên. Khâu quay phim, chỉnh màu cũng tạo được ấn tượng nhất định. Thế nhưng, điểm trừ của tác phẩm là chủ đề cũ, kịch bản lại quá mỏng, nhiều tình tiết khiên cưỡng, thiếu logic khiến tổng thể câu chuyện trở nên xô lệch.

Hiện tại, ê-kíp vẫn đang miệt mài với các chiến dịch truyền thông giúp phim lấy lại vị thế sau khi bị tụt hạng. Tài vẫn có nhiều tiềm năng chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng , nhưng những rào cản về chất lượng và phản ứng khán giả khiến phim gặp khó khi chinh phục những cột mốc phòng vé xa hơn, bất kể các chiến dịch cinetour kích cầu.