Soobin thăng hoa trong concert 10.000 khán giả ở TP.HCM

Sau thành công của 2 đêm diễn tại thủ đô Hà Nội, SOOBIN tiếp tục tổ chức SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL tại TP.HCM . Concert diễn ra từ 20h đến hơn 23h, quy tụ khoảng 10.000 khán giả. Trước đêm nhạc, concert của nam ca sĩ vướng ồn ào liên quan khách mời, nhiều fansite tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, với lượng khán giả lấp đầy concert, Soobin vẫn chứng tỏ được sức nóng với số người hâm mộ đông đảo.

SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL được dàn dựng với cấu trúc nhiều chương tách biệt, thể hiện hình ảnh SOOBIN trên từng chặng hành trình nghệ thuật suốt 14 năm qua. Trên sân khấu, SOOBIN hát live, chơi nhiều loại nhạc cụ như trống (mở màn), piano (phần ballad), đàn bầu (phần nhạc dân tộc) hay thể hiện vũ đạo với những phong cách biến hóa phù hợp concept tiết mục.

Concert mở màn bằng chương Ngẫu, với một số ca khúc bắt tai như Đã Đến Lúc, BlackJack, Superstar và Hey, khuấy động bầu không khí live-concert. Tiếp đó là chương Sexy với những bản phối trẻ trung, sôi động của Bật Nó Lên, Lu Mờ, Ai Mà Biết Được, Trò Chơi... Nam ca sĩ trình diễn trên những sân khấu phụ, kết nối với hàng nghìn khán giả đứng bao quanh.

Sau những bản hit có chất nhạc sôi động, SOOBIN đưa khán giả trở về với cảm xúc sâu lắng bằng một số khúc ca ballad như Anh Đã Quen Với Cô Đơn, Nếu Ngày Ấy, Phía Sau Một Cô Gái, Xin Đừng Lặng Im hay Giá như. Đây cũng là những bài hát đưa tên tuổi nam ca sĩ ghi dấu trong lòng khán giả.

Bước sang chương Văn hóa, SOOBIN có màn kết hợp đặc biệt với cha là NSND Huỳnh Tú và các đàn em trong chương trình Tân Binh Toàn Năng. Nếu tại 2 đêm diễn trước, nam ca sĩ chơi đàn bầu, hát xẩm cùng cha, thì trong đêm diễn lần này, SOOBIN mang tới bất ngờ bằng tiết mục mở màn của đội hình Tân Binh Thăng Cấp. Các học trò của SOOBIN trong Tân Binh Toàn Năng trình diễn ca khúc Gương vỡ làm lành, mang màu sắc dân gian với giai điệu sử dụng chất liệu Ngũ cung.

Sau đó, ca sĩ tiếp tục chiêu đãi fan với Mục Hạ Vô Nhân, Ngồi Tựa Mạn Thuyền, kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và nhạc cụ truyền thống, văn hoá nghệ thuật dân gian. Trên sân khấu, SOOBIN cùng NSND Huỳnh Tú, Binz và đội hình Tân Binh Thăng Cấp hóa thân thành những thầy bói, ông đồ ngồi hát xẩm với trang phục cổ truyền, tái hiện không gian làng quê Bắc Bộ. 3 thế hệ âm nhạc cùng nhau tôn vinh văn hoá và nghệ thuật truyền thống khiến khán giả thích thú.

Ở chặng cuối concert, SOOBIN biến hoá hình tượng với nhiều ca khúc với sắc màu đa dạng như Cao Gót, Dancing In The Dark, KingDom hay Beautiful Monster, rồi kết màn bằng giai điệu Ai Cũng Phải Lớn. Nam ca sĩ còn có màn song ca với người anh thân thiết Rhymastic trong Ngổn Ngang và Sẽ Quên Em Nhanh Thôi.

Dù vẫn có những hạn chế về kịch bản, cách biên tập nhạc mục, kết nối đêm nhạc nhưng SOOBIN đã trình diễn thăng hoa, bùng nổ, thuyết phục được người tham dự. Trước đêm diễn, SOOBIN đã đóng góp 500 triệu đồng tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Anh cùng các cộng sự cũng kêu gọi tất cả khán giả có mặt tại đêm diễn quyên góp và hướng về đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai thời gian qua. Tổng số tiền quyên góp được là 1,25 tỷ đồng .

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.