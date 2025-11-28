Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Soobin khóc

  • Thứ sáu, 28/11/2025 20:32 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Nam ca sĩ nghẹn ngào, rơi nước mắt khi chia sẻ về concert sắp tới. Những ngày qua, anh vướng lùm xùm với cộng đồng người hâm mộ, khiến nhiều fansite quyết định "đóng cửa".

Tối 28/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip Soobin tại buổi tổng duyệt trước concert. Trong đoạn clip, nam ca sĩ xuất hiện với trang phục năng động với áo thun và quần jeans, ngồi trên sân khấu tâm sự với khán giả bên dưới. Giọng ca Phía sau một cô gái tỏ ra nghẹn ngào, không nói thành lời và rơi nước mắt khi chia sẻ về concert.

"Chắc chắn là như thế rồi, Soobin ở đâu, KINGDOM ở đó. Mình cũng rất yêu câu này. Cảm ơn vì đã không lung lay. Ngày mai, mọi người sẽ hiểu vì sao mọi thứ xảy ra. Ê-kíp và Soobin đều mong muốn có một dấu ấn trong sự nghiệp, ngoài ra cũng là dành cho fan, các bạn trong FC, khán giả theo dõi và yêu quý mình suốt 15 năm qua", ca sĩ chia sẻ.

Người hâm mộ sau đó trấn an Soobin, khuyên anh không nên khóc. Trước tình cảm của fan, Soobin sau đó bật cười, lấy lại năng lượng tích cực.

Soobin anh 1

Soobin rơi nước mắt trước thềm concert All-rounder. Ảnh: FBNV.

Những ngày qua, nam ca sĩ Soobin và ê-kíp liên tục vướng lùm xùm với cộng đồng người hâm mộ. Đỉnh điểm chiều 27/11, loạt fansite lớn - những tài khoản chuyên cập nhật hoạt động của Soobin - thông báo tạm ngưng hoạt động, thể hiện sự thất vọng.

Tranh cãi quanh Soobin bùng nổ khi rộ thông tin Lê Bin Thế Vĩ - thí sinh chương trình Tân binh toàn năng - sẽ xuất hiện tại concert All-rounder của Soobin. Thậm chí, có đồn đoán tân binh này song ca ca khúc Giá như cùng đàn anh. Khán giả cho rằng ê-kíp đang lợi dụng sự kiện để "lăng xê" Thế Vĩ, đặc biệt khi cả hai thường xuyên xuất hiện chung trong các clip gần đây.

Điều khiến fan bất bình hơn là thái độ của Thế Vĩ. Trong một buổi livestream, khi được hỏi về concert, anh trả lời không hề biết sự kiện này là gì, bị cho là thiếu tôn trọng với "đứa con tinh thần" Soobin đã ấp ủ suốt 15 năm sự nghiệp. Trước phản ứng gay gắt, công ty SS Label của Soobin nhanh chóng lên tiếng giải thích.

Tuy nhiên, lời chia sẻ của công ty được cho là chưa đủ sức thuyết phục, dẫn đến quyết định "đóng cửa" của nhiều fansite.

