Hình ảnh Suzy chạy bộ ở hồ Tây

Chiều 30/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Suzy chạy bộ quanh hồ Tây, Hà Nội. Cô được cho là đang ghi hình dự án phim "Portraits Of Delusion" tại Việt Nam.

Ngày 30/11, một tài khoản tại Việt Nam đăng tải đoạn clip Suzy chạy bộ ở Hồ Tây, Hà Nội. Trong đoạn clip, ngôi sao Hàn Quốc xuất hiện với trang phục đồ thể thao bó sát tôn dáng, đội mũ màu đen đồng bộ. Người đẹp trang điểm nhẹ, để kiểu tóc buông xõa tự nhiên. Suzy được bắt gặp chạy bộ cùng một vài người, được cho là ê-kíp của nữ diễn viên.

Đoạn clip trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, dân mạng Việt Nam bày tỏ thích thú trước hình ảnh Suzy chạy bộ ở hồ Tây. Nhiều bình luận khen ngợi ngôi sao Dream High có vóc dáng đẹp, cùng gương mặt xinh xắn dù cho chỉ trang điểm nhẹ.

Bên cạnh đó, một số ý kiến suy đoán về việc Suzy sang Việt Nam để ghi hình cho một dự án phim. Trước đó, tối 27/11, stylist của nữ diễn viên đăng tải bức hình chụp một con phố đông đúc xe cộ tại Hà Nội, được cho là gần hồ Ngọc Khánh. Hình ảnh này được nhiều fanpage của người đẹp chia sẻ lại. Theo một số nguồn tin, Suzy đang chuẩn bị bấm máy bộ phim Portraits Of Delusion.

Suzy anh 1Suzy anh 2

Hình ảnh Suzy chạy bộ ở Hà Nội.

Trong Portraits Of Delusion, Suzy tái hợp bạn diễn Kim Seon Ho. Cả hai từng kết hợp trong phim truyền hình Start-Up. Dự án được cầm trịch bởi đạo diễn Han Jae Rim - người đứng sau thành công của nhiều dự án như The King, The Face Reader, The Eight Show.

Trước đó, Suzy từng tới Việt Nam vào năm 2014 cùng các thành viên trong nhóm nhạc miss A. Suzy ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ Miss A năm 2010. Một năm sau đó, cô lấn sân diễn xuất khi tham gia bộ phim truyền hình Dream High của đài KBS2.

Kể từ đó, cô liên tục gặt hái thành công tại lĩnh vực phim ảnh, góp mặt trong nhiều tác phẩm gây được tiếng vang. Cô được công chúng gọi với biệt danh "tình đầu quốc dân".

Soobin thăng hoa trong concert 10.000 khán giả ở TP.HCM

Trong concert với khoảng 10.000 khán giả diễn ra tối 29/11, SOOBIN có màn trình diễn thăng hoa, cảm xúc xuyên suốt hơn 3 tiếng.

4 giờ trước

Vợ diễn viên Hải Tuấn Kiệt qua đời

Hải Tuấn Kiệt xác nhận thông tin bà xã Efie qua đời chiều 27/11, trong vòng tay của gia đình. Trước đó, anh gây xôn xao khi cầu cứu cộng đồng mạng quyên góp tiền giúp vợ anh thay gan.

4 giờ trước

G-Dragon gây tranh cãi

Chủ nhân hit "Heartbreaker" gây sốt với loạt giải thưởng tại MAMA 2025, nhưng phần trình diễn của anh lại vấp tranh luận.

5 giờ trước

Tống Khang

  • Bae Suzy

    Bae Suzy

    Bae Suzy với nghệ danh Suzy, là nữ ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A thuộc công ty JYP Entertainment. Trước khi ra mắt, Suzy từng làm người mẫu của một trang web bán hàng online. Năm 2009, cô thử giọng tại cuộc thi Superstar K của Mnet và vượt qua các vòng sơ khảo nhưng cuối cùng bị loại. Tuy nhiên, Suzy nhận được sự chú ý từ công ty JYP và nhanh chóng trở thành thực tập sinh. Ngoài hoạt động ca hát, cô còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim "Dream High" (2011), "Yêu Không Kiểm Soát" (2016). Cô còn được biết đến với biệt hiệu "Tình đầu quốc dân" ở Hàn Quốc.

    Bạn có biết: Suzy là người nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành cả ba giải thưởng tân binh ca sĩ, tân binh truyền hình và tân binh điện ảnh.

    • Ngày sinh: 10/10/1994
    • Chiều cao: 1.68 m
    • Album: Yes? No? (2017)
    • Phim tiêu biểu: Dream High (2011), Architecture 10 (2012), Gu Family Book (2013), Khi Nàng Say Giấc (2017),...

Đọc tiếp

