Vợ diễn viên Hải Tuấn Kiệt qua đời

  • Chủ nhật, 30/11/2025 10:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hải Tuấn Kiệt xác nhận thông tin bà xã Efie qua đời chiều 27/11, trong vòng tay của gia đình. Trước đó, anh gây xôn xao khi cầu cứu cộng đồng mạng quyên góp tiền giúp vợ anh thay gan.

Theo Sohu, hôm 28/11, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Efie (Mạc Gia Từ) - vợ của nam diễn viên Tuấn Kiệt - đã qua đời. Một số nguồn tin địa phương cho hay cô không qua khỏi sau khi được chẩn đoán mắc suy gan, cần phẫu thuật thay gan.

Mới đây, Tuấn Kiệt lên tiếng xác nhận thông tin trên qua một cáo phó đăng tải trên mạng xã hội. Diễn viên cho biết vợ anh trút hơi thở cuối cùng vào 3h30' chiều 27/11, trong vòng tay của người thân gia đình. Efie ra đi thanh thản, không đau đớn. Nhiều nghệ sĩ trong giới đăng bài tưởng niệm, bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn với gia đình diễn viên.

Hải Tuấn Kiệt sau đó gửi lời cảm ơn tới tấm lòng của khán giả và đồng nghiệp. Về số tiền trước đó đã cầu cứu dân mạng quyên góp, anh khẳng định chỉ dùng cho việc chữa trị bệnh của vợ và sẽ kê khai rõ ràng. Nếu có tiền thừa, diễn viên cho biết sẽ trả lại cho mọi người.

Tuan Kiet anh 1

Tuấn Kiệt và bà xã Efie. Ảnh: Weibo.

Trước đó, tối 8/11, Tuấn Kiệt gây xôn xao khi đăng tải một video cầu cứu trên mạng xã hội, kèm chú thích “Thay gan khẩn cấp”. Trong video, anh cho biết đang cố gắng quyên góp gần 1,5 triệu HKD để chi trả phí phẫu thuật thay gan cho vợ. Nam diễn viên xuất hiện với dáng vẻ hốc hác, suy sụp tinh thần và liên tục mếu máo, bật khóc.

Hải Tuấn Kiệt gặp Efie giữa thời điểm sự nghiệp bấp bênh nhất. Cả hai nhanh chóng phải lòng nhau rồi kết hôn năm 2017.

Hôn nhân của cả hai luôn bền chặt. Cặp đôi không sinh con, thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống hạnh phúc bên nhau trên mạng xã hội.

Hải Tuấn Kiệt sinh năm 1972, là nam ca sĩ kiêm diễn viên tại Hong Kong, Trung Quốc. Anh từng tham gia một số dự án của đài ATV, sau đó trở thành diễn viên đài TVB. Tuấn Kiệt được khán giả biết đến khi xuất hiện trong nhiều tựa phim được yêu thích như Hương vị tình yêu, Nghịch thiên kỳ án, Ỷ thiên đồ long ký, Hồ sơ trinh sát 3 hay Bằng chứng thép 4...

