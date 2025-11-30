G-Dragon gây tranh cãi

Chủ nhân hit "Heartbreaker" gây sốt với loạt giải thưởng tại MAMA 2025, nhưng phần trình diễn của anh lại vấp tranh luận.

Tối 29/11, lễ trao giải MAMA 2025 được tổ chức tại sân vận động Kai Tak, Hong Kong. Màn trình diễn của G-Dragon hiện trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Trên sân khấu, trưởng nhóm BIGBANG mang đến loạt hit làm nên tên tuổi như Heartbreaker, Untitled 2014... Các tiết mục được dàn dựng hoành tráng với phần visual mãn nhãn. Tuy nhiên, khán giả lại tranh cãi về giọng hát của G-Dragon. Nhiều ý kiến cho rằng nam ca sĩ hát live quá ít, hầu như chỉ có nhạc nền và giọng hát thu sẵn. Giọng hát của G-Dragon cũng bị nhận xét thiếu lực, hụt hơi và gây thất vọng.

Song, số khác lại bênh vực, cho rằng G-Dragon đã cố gắng hoàn thành phần trình diễn tốt nhất có thể dù gặp vấn đề về kỹ thuật. Fan chỉ ra anh liên tục chỉnh in-ear trong lúc biểu diễn, rất có thể đã vướng trục trặc về âm thanh. Một số tài khoản còn tung ra clip fancam, khẳng định màn thể hiện của nam ca sĩ thực tế không tệ như những gì đang lan truyền trên mạng.

G-Dragon trên sân khấu MAMA 2025. Ảnh: X.

Tranh cãi càng bùng lên khi ngay sau lễ trao giải, tài khoản chính thức của MAMA trên Instagram đăng đoạn video ghi lại những khoảnh khắc trên sân khấu của G-Dragon. Dưới phần bình luận, trưởng nhóm BIGBANG gây xôn xao khi để lại biểu tượng "dislike". Động thái này ngay lập tức thu hút bàn luận của dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng ngôi sao âm nhạc sinh năm 1988 cũng không hài lòng với những màn thể hiện của mình.

Tại MAMA 2025, G-Dragon được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ của năm (Daesang). Không chỉ giành chiến thắng ở một trong ba giải thưởng quan trọng nhất MAMA, nam ca sĩ còn lập kỷ lục khi trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên trong lịch sử MAMA Awards được vinh danh hai lần ở hạng mục này (lần đầu vào năm 2013).

Trước đó, G-Dragon quyên góp 1 triệu HKD cho quỹ Hỗ trợ Wang Fuk Court ở Tai Po, nhằm góp phần khắc phục hậu quả và hỗ trợ cho những cư dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy chung cư gây rúng động dư luận những ngày qua.