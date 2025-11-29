Harry Styles hết giấu giếm

Theo Page Six, Harry Styles và Zoe Kravitz bị cánh săn ảnh ghi lại loạt hình hẹn hò lãng mạn tại Rome, Italy. Cặp sao không ngần ngại công khai tình cảm khi nắm tay nhau, cùng đi dạo phố hôm 26/11.
Nam ca sĩ xuất hiện với áo len và quần ống rộng cùng màu, khoác thêm trench coat màu be và kết hợp phụ kiện kính râm, mũ beanie. Trong khi Zoe Kravitz lên đồ giản dị với quần kaki trắng và áo dạ xám, khoác cardigan màu xanh navy, quấn khăn trùm đầu để giữ ấm.
Cặp đôi bị bắt gặp có nhiều cử chỉ thân mật. Harry Styles đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt bạn gái một cách trìu mến. Zoe đôi khi cũng nghiêng người, tựa đầu lên vai giọng ca As It Was.
Harry Styles tình tứ với bạn gái tại Rome. Ảnh: Backgrid.
Tin đồn Zoe hẹn hò với cựu thành viên One Direction rộ lên vào tháng 8, khi họ bị bắt gặp khoác tay nhau trong một buổi dạo chơi ở Rome. Tới tháng 9, hai người tiếp tục xuất hiện cùng nhau. Gần đây, có thông tin cho rằng mối quan hệ của Harry và Zoe đang “nghiêm túc hơn”. Thậm chí, có nguồn tin cho rằng nữ diễn viên đã chuyển đến căn nhà của Harry tại London, trong thời gian ghi hình cho một dự án phim mới.
“Mùa hè vừa rồi của họ tuyệt vời và mối quan hệ cũng ngày càng nghiêm túc. Harry và Zoe có sự kết nối thật sự. Đây là tình yêu. Họ đang ở giai đoạn ngọt ngào và hầu như không rời nhau”, một nguồn tin chia sẻ.
