Nữ thần phim ngắn bị chỉ trích dữ dội

Nhạc Vũ Đình bị chỉ trích gay gắt sau khi bị tố cùng nhóm fan xông vào phòng tân hôn của một cặp đôi không quen biết, lấy kẹo cưới và gây ra cảnh tượng hỗn loạn.

Theo tờ China Times, Nhạc Vũ Đình được mệnh danh là “nữ thần phim ngắn” của Trung Quốc nhờ tham gia hàng loạt web-drama ăn khách. Mới đây, nữ diễn viên vướng phải làn sóng chỉ trích, sau khi một dân mạng đăng đàn tố "làm content" kỳ quặc.

Cụ thể, người này tiết lộ Nhạc Vũ Đình đã đã dẫn theo một nhóm người hâm mộ xông vào phòng tân hôn của một cặp đôi không quen biết. Nữ thần phim ngắn được cho là đã tự tiện lấy kẹo cưới mà chủ nhà chuẩn bị, thậm chí còn gây náo loạn khi trò chuyện với nhóm fan ngay trong phòng tân hôn của người lạ.

Người đăng bài cho hay một số người có mặt tại căn phòng lúc đó yêu cầu Nhạc Vũ Đình không ghi hình mình, nhưng cuối cùng hình ảnh của họ vẫn xuất hiện trên video mà nữ diễn viên đăng tải, không được che mặt.

Từ khóa “Nhạc Vũ Đình xông vào phòng tân hôn của người lạ” nhanh chóng leo lên top tìm kiếm Weibo hôm 28/11, kéo theo cuộc tranh luận sôi nổi. Nhiều bình luận bày tỏ phẫn nộ, chỉ trích hành động của nữ thần phim ngắn là kỳ quặc, kém duyên.

Ê-kíp của Nhạc Vũ Đình lên tiếng đính chính sau khi cô hứng chịu chỉ trích gay gắt.

Trước làn sóng chỉ trích của dân mạng, tối 28/11, ê-kíp của Nhạc Vũ Đình lên tiếng đính chính, bác bỏ các cáo buộc là sai sự thật. Phía nữ thần phim ngắn khẳng định được người thân của cô dâu chú rể mời đến chúc mừng, hoàn toàn không phải tự ý xông vào phòng người lạ như lời tố trên mạng.

Studio của Nhạc Vũ Đình cho rằng các đoạn video và hình ảnh đang được lan truyền đã bị chỉnh sửa, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của cô: "Hôm đó cô Vũ Đình đang trong lúc nghỉ giữa các cảnh quay, và chỉ đến phòng tân hôn sau khi nhận được lời mời từ gia đình cô dâu chú rể. Một số nội dung lan truyền trên mạng hoàn toàn không đúng với thực tế, mang tính dẫn dắt trắng trợn".

Đơn vị này cho biết đã ủy quyền cho đội ngũ luật sư thu thập bằng chứng theo đúng quy định pháp luật, và sẽ truy cứu trách nhiệm các tài khoản tung thông tin sai lệch, điều hướng dư luận khiến Nhạc Vũ Đình bị chỉ trích.