Châu Nhuận Phát bị chỉ trích

  • Chủ nhật, 30/11/2025 12:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Châu Nhuận Phát gây tranh cãi khi bất ngờ dự MAMA 2025. Tài tử vừa kêu gọi mặc niệm vụ thảm họa cháy ở Hong Kong (Trung Quốc), vừa vui vẻ nhảy cùng G-Dragon khi trao giải.

Trong bối cảnh không khí nặng nề sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Hong Kong (Trung Quốc), lễ trao giải MAMA 2025 diễn ra với sự chú ý đặc biệt. Ngày đầu tiên, nghệ sĩ xuất hiện với thái độ nghiêm trang, sang ngày thứ hai, bầu không khí đã cởi mở hơn với sự góp mặt bất ngờ của tài tử Châu Nhuận Phát. Trước đó, truyền thông Hàn đưa tin tài tử không tham dự.

Ngay khi xuất hiện, Châu Nhuận Phát chia sẻ bằng tiếng Quảng Đông, tiếng Phổ thông và tiếng Anh để mời khán giả đứng lên mặc niệm các nạn nhân vụ cháy.

Trong hai phần đầu giọng ông giữ bình tĩnh, khi chuyển sang tiếng Anh, ông xúc động nghẹn lời, liên tục cúi đầu, nắm chặt tay, có lúc gần như bật khóc. Khán giả tại sân khấu liên tục động viên ông tiếp tục phát biểu.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, khi bước vào phần trao giải Nghệ sĩ của năm cho G-Dragon, tâm trạng của Châu Nhuận Phát lại thay đổi rõ rệt. Ông vui vẻ tương tác, nhún nhảy trong lúc chờ đàn em lên sân khấu. Hai nghệ sĩ còn nắm tay, cười lớn với nhau. Khi rời sân khấu, ông tỏ ra phấn khích, ôm vai G-Dragon và liên tục nở nụ cười rạng rỡ.

Khoảnh khắc này khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về quy định hạn chế nghệ sĩ cười, vốn được MAMA công bố trước đó nhằm thể hiện sự tôn trọng với các nạn nhân Hong Kong (Trung Quốc).

Nhiều người ngạc nhiên vì ông bất ngờ đổi ý tham dự trong khi Dương Tử Quỳnh vẫn giữ quyết định không xuất hiện.

Tranh cãi càng tăng khi cư dân mạng chỉ ra rằng đến nay, Châu Nhuận Phát vẫn chưa được ghi nhận hành động quyên góp hỗ trợ các gia đình nạn nhân vụ cháy, nhất là trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ ở đại lục, Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc đã nhanh chóng chung tay ủng hộ.

Chau Nhuan Phat anh 1

Châu Nhuận Phát gây tranh bởi MAMA 2025 có lệnh cấm nghệ sĩ cười.

So sánh với nghệ sĩ gạo cội Uông Minh Thuyên (78 tuổi) vẫn trực tiếp kêu gọi và tham gia chương trình livestream vận động quyên góp, nhiều ý kiến cho rằng hành động của Châu Nhuận Phát chưa tương xứng với vị thế ngôi sao lớn xuất thân từ Hong Kong (Trung Quốc).

Hiện tranh luận trên mạng xã hội vẫn tiếp tục leo thang. Khán giả kỳ vọng nghệ sĩ sẽ có cách ứng xử thống nhất, phù hợp với hoàn cảnh nhạy cảm hiện tại.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1974, Châu Nhuận Phát là một trong những biểu tượng lớn của màn ảnh Hong Kong, nổi tiếng qua Bến Thượng Hải, Anh hùng bản sắc, Thần bài… và từng hai lần nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Tượng. Năm 2018, Châu Nhuận Phát từng gây chú ý khi tuyên bố sẽ hiến khoảng 5,6 tỷ HKD (hơn 715 triệu USD) tài sản ròng sau khi qua đời. Toàn bộ tài sản đều do vợ ông - bà Trần Oải Liên - quản lý và ông không trực tiếp quyết định chuyện làm từ thiện.

Hà Trang/Tiền Phong

Châu Nhuận Phát MAMA G-Dragon Mama2025 cháy chung cư

  • Mnet Asian Music Awards

    Mnet Asian Music Awards

    Mnet Asian Music Awards (thường gọi tắt là MAMA) là một giải thưởng âm nhạc lớn được tổ chức thường niên của Hàn Quốc nhằm vinh danh những nghệ sĩ có nhiều cống hiến. MAMA được thành lập bởi công ty giải trí Mnet Media. Giải thưởng này bắt đầu từ năm 1999 với tên gọi ban đầu là Mnet KM Music Festival và là lễ trao giải video ca nhạc đầu tiên của Hàn Quốc. Buổi lễ còn được phát sóng ở nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Nhật, Việt Nam, Canada, Mỹ,...

    • Ngày thành lập: 27/11/1999
    • Công ty: Mnet (CJ E&M Music and Live)
    • Khẩu hiệu: Music Makes One

Đọc tiếp

