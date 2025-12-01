Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh lạ lẫm của em gái Trấn Thành

  • Thứ hai, 1/12/2025 08:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Uyển Ân khoe loạt ảnh diện đầm cúp ngực, với những chi tiết cắt xẻ táo bạo. Diễn viên được nhận xét khác lạ với kiểu tóc và phong cách trang điểm mới.

Mới đây, Uyển Ân gây chú ý khi đăng tải loạt hình mới trên trang cá nhân, khoe sự thay đổi về ngoại hình.

Người đẹp diện trang phục street style với áo cúp ngực dáng corset, phối cùng quần jeans ống loe họa tiết loang. Thiết kế ôm sát với những đường cut out táo bạo giúp em gái Trấn Thành tôn đường cong cơ thể. Uyển Ân phối thêm phụ kiện giày mũi nhọn và lắc tay bản lớn đồng điệu, giúp tổng thể outfit trở nên cá tính hơn.

Diễn viên Chị ngã em nâng lựa chọn kiểu tóc mullet uốn sóng nhẹ, kết hợp với lớp trang điểm đậm, nhấn mạnh ở phần mắt. Cô cầm ly cafe, tạo nhiều dáng gợi cảm trước ống kính. Lần xuất hiện này của Uyển Ân được nhận xét mới mẻ so với hình tượng nữ tính, có chút "bánh bèo" mà cô theo đuổi trước đây.

em gai Tran Thanh anh 1em gai Tran Thanh anh 2

Dưới phần bình luận, dân mạng dành lời khen cho sự thay đổi phong cách của Uyển Ân. "Nay Uyển Ân nhìn lạ mà đẹp quá", "Trang điểm tone này nhìn slay", "Look này hơi lạ. Còn tưởng là nhìn nhầm"... là một số bình luận của người hâm mộ.

Uyển Ân gần đây gây chú ý khi tham gia tác phẩm điện ảnh Chị ngã em nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh, đóng cặp cùng Thuận Nguyễn. Đây là dự án phim thứ hai của cô trong năm 2025. Trong phim, cô hóa thân thành Hải Âu - cô gái xinh đẹp bất ngờ xuất hiện bên nam chính đúng lúc anh vướng vào mâu thuẫn với chị ruột, khích lệ anh dũng cảm theo đuổi những điều mình khao khát.

Uyển Ân cho thấy sự tiến bộ nhất định trong diễn xuất, khi khắc họa khá thành công hình ảnh một cô gái trẻ năng động, quyết liệt trong suy nghĩ nhưng bên trong cũng chất chứa nhiều tâm sự. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn có cảnh 18+ đầy táo bạo với Thuận Nguyễn.

