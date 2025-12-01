Lý Hùng gây hụt hẫng

Sau gần một thập kỷ vắng bóng màn ảnh, Lý Hùng tái xuất với bộ phim “Phòng trọ ma bầu”. Song, màn trình diễn của anh không như kỳ vọng, thành tích phim cũng khá làng nhàng.

Lý Hùng là một trong số ít cái tên, mà mỗi khi nhắc đến, người ta sẽ lập tức liên tưởng về một thời vàng son của màn bạc Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên, diễn viên sinh năm 1969 được gọi là “ông hoàng phim mì ăn liền” ở những năm thập niên 1990.

Góp mặt trong hơn 100 dự án lớn nhỏ, Lý Hùng từng bước xây dựng hình tượng nam thần màn ảnh Việt, khiến người ta phải đổ xô đi xem phim chỉ vì có anh xuất hiện. Lý Hùng từng nhận mức cát-xê lên đến 30 triệu đồng mỗi tập - tương đương 60 cây vàng thời bấy giờ, con số kỷ lục mà bất cứ diễn viên nào cũng phải mơ ước.

Màn tái xuất hụt hẫng

Xuyên suốt sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, Lý Hùng đã thử qua nhiều dạng vai, nhưng điểm chung là các nhân vật điển trai, hào hoa và giỏi võ nghệ. Điều này dễ lý giải khi anh xuất thân từ gia đình có truyền thống võ thuật và nghệ thuật.

Cộng thêm lợi thế ngoại hình sáng, đúng chuẩn tài tử bước ra từ những bom tấn triệu USD, sự nghiệp diễn xuất của Lý Hùng phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, vai diễn trong Phạm Công - Cúc Hoa (1989) một bước đưa anh trở thành sao hạng A và góp mặt trong nhiều dự án ăn khách. Hình ảnh "bạch mã hoàng tử" sánh vai cùng các mỹ nhân như Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà… khiến những người yêu mến nghệ thuật một thời điên đảo.

Ở thời kỳ đỉnh cao, tên tuổi Lý Hùng phủ sóng các rạp chiếu lẫn băng đĩa video. Những dự án anh góp mặt đều được công chúng hết lòng yêu mến. Anh cũng theo đó mà trở thành bảo chứng cho thành công doanh thu phim, xác lập vị thế ngôi sao màn ảnh Việt hiếm ai thay thế được thời điểm ấy.

Khi dòng phim mì ăn liền thoái trào, điện ảnh nước nhà bước sang giai đoạn đổi mới, Lý Hùng không còn tích cực nhận lời mời đóng điện ảnh như trước. Tài tử sinh năm 1969 mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực truyền hình và gameshow giải trí. Tới nay, nam diễn viên “biến mất” trên màn ảnh rộng đã tròn một thập kỷ, kể từ Hy sinh đời trai (2015).

Lý Hùng trong Phòng trọ ma bầu.

Sau khoảng thời gian dài rời xa rạp chiếu, Lý Hùng nay đã không còn là "ông hoàng phòng vé". Vậy nên, thông tin anh tái xuất khiến khán giả không khỏi tò mò.

Khi thông tin Lý Hùng xuất hiện trong dàn cast Phòng trọ ma bầu được công bố, không ít người kỳ vọng đây sẽ là cột mốc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của một biểu tượng. Ngôi sao sinh năm 1969 cho biết anh không giấu nổi cảm giác hồi hộp xen lẫn bỡ ngỡ với trải nghiệm trở lại đóng điện ảnh.

Lý giải cho quyết định tái xuất, diễn viên nói khi đạo diễn Ngụy Minh Khang gửi kịch bản phim, anh bị thuyết phục bởi đề tài thú vị nên nhận lời. Ngoài diễn xuất, Lý Hùng còn đảm nhiệm vị trí giám khảo casting và cố vấn nội dung cho dự án phim.

Trong Phòng trọ ma bầu, Lý Hùng vào vai một doanh nhân trung niên hào hoa, phong độ, thường xuyên lui tới các bar rượu để thưởng thức âm nhạc, tiện làm quen các cô gái trẻ. Thế nhưng, đằng sau vỏ bọc thành đạt là một gã đàn ông vô trách nhiệm, xem nhẹ sức khỏe và tính mạng người tình khi thản nhiên yêu cầu họ phá thai.

Lý Hùng vẫn phong độ ở tuổi 56. Với kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm, nhân vật "trai đểu" cũng không phải thách thức đáng kể với tài tử.

Tuyến truyện của anh đóng vai trò phụ, đan cài vào phim qua lát cắt quá khứ, nhằm mục đích tăng sức nặng cho thông điệp chính mà Phòng trọ ma bầu muốn truyền tải: Lên án nạn nạo phá thai.

Nhưng thực tế, tuyến của Lý Hùng được đan cài chưa khéo, khiến sự xuất hiện của tài tử trở nên lạc lõng suốt phân nửa thời lượng phim, không hề ăn nhập với tuyến truyện chính ở thời điểm hiện tại.

Nhân vật của Lý Hùng ít đất diễn, không ấn tượng như kỳ vọng.

Ở vai trò phụ, Lý Hùng cũng không có nhiều đất diễn. Anh dường như nằm ngoài những mảng màu sắc hài hước hay kinh dị - thể loại chính của phim. Nam diễn viên chưa bắt kịp những mảng miếng chọc cười, ví như phân cảnh nhỏ tại quán bar, nơi nhân vật của anh gặp rắc rối khi tiếp cận cô ca sĩ.

Ngoài ấn tượng về một doanh nhân trung tuổi với vẻ ngoài phong độ, hào hoa, Phòng trọ ma bầu lãng phí Lý Hùng khi chưa cung cấp cho anh đủ đất diễn. Tương tác giữa anh và bạn diễn Quỳnh Lam thiếu tự nhiên, trong khi diễn biến tâm lý nhân vật còn hời hợt, chưa được biên kịch khắc họa chi tiết nên khó gây ấn tượng.

Điều này thể hiện rõ ở cảnh nhân vật có cuộc cãi vã với mẹ ruột về việc yêu cầu bạn gái phá thai. Đấu tranh tâm lý trong nhân vật đơn thuần hiện lên với định kiến xem nhẹ việc tước đoạt mạng sống của sinh linh vô tội, biến vai diễn của Lý Hùng trở nên một màu.

Lỗi không chỉ ở Lý Hùng

Ở những cảnh đời thường, Lý Hùng thể hiện tốt sự ngọt ngào của một gã doanh nhân dẻo miệng, biết cách nịnh nọt, cưng chiều người tình. Nhưng bước sang những cảnh cao trào, ngôi sao sinh năm 1969 để lộ sự "sến" trong cách đài từ, nhả thoại. Những màn tranh cãi vì thế mà ngả màu kịch nghệ sân khấu. Chưa kể, diễn viên đôi khi còn hơi thiếu tiết chế trong cách thể hiện biểu cảm.

Song, lỗi không hoàn toàn nằm ở Lý Hùng.

Chẳng riêng vai diễn của anh, các nhân vật khác trong Phòng trọ ma bầu cũng không thuyết phục vì kịch bản lỏng lẻo, thiếu sự đào sâu không gian nội tâm.

Bộ phim có Lý Hùng thu mở màn hơn 3 tỷ đồng .

Mang màu sắc hài pha trộn kinh dị, Phòng trọ ma bầu mắc lỗi lạm dụng cảnh chọc cười vô tội vạ, khiến phim trở nên nhí nhố và ồn ào quá đà. Việc tạo ra những tình huống "lố" vốn là công thức quen thuộc ở thể loại hài, song tác phẩm chưa cho thấy những phát hiện mới. Ý tưởng các mảng miếng hài trong phim còn cũ kỹ, đơn điệu, hầu như chỉ xoay quanh tình huống vô lý hay tạo hình kỳ quặc của nhân vật.

Điều này khiến phim khó cười, khi các tình huống xảy ra tạo cảm giác thiếu tự nhiên đến mức gượng ép, phi lý. Việc thiếu tiết chế cũng khiến một số cảnh trở nên phản cảm, điển hình như việc mang cái chết của một bà bầu ra để đùa cợt. Cũng vì lạm dụng hài nhảm, bầu không khí phim thường xuyên bị gián đoạn, trong khi thông điệp chính lên án nạn nạo phá thai truyền tải thiếu trọn vẹn.

Ở mảng kinh dị, Phòng trọ ma bầu cũng làm chưa tốt khi để lộ nhiều lỗ hổng như CGI thiếu chỉn chu, tạo hình của ma quỷ hay hiệu ứng kỹ xảo xấu và rất giả. Chính vì vậy, nhiều cảnh phim không đáng sợ, nhưng nhân vật lại liên tục la hét, kết hợp nhạc nền lớn gây khó chịu với người xem.

Mở bán suất chiếu đặc biệt từ 26/11, song đến tối 30/11, bộ phim đánh dấu màn tái xuất của Lý Hùng mới mang về hơn 3 tỷ đồng . Con số này rõ ràng kém xa kỳ vọng của nhà sản xuất, thậm chí đẩy phim vào thế có thể gây thua lỗ nếu không kịp lội ngược dòng ở những tuần tiếp theo. Những ngày qua, Lý Hùng cùng ê-kíp tích cực cinetour, quảng bá nhằm giúp phimtăng nhiệt. Song nhìn nhận thực tế, nội dung gây thất vọng là nguyên nhân khiến phim gặp nhiều khó khăn ngoài phòng vé.