'Zootopia 2' gây sốt

"Zootopia" phần 2 đang càn quét phòng vé Việt với doanh thu mở màn hơn 46 tỷ đồng. Với tốc độ hiện tại, bom tấn hoạt hình được dự đoán sớm cán mốc trăm tỷ.

Sau 2 tuần làm mưa làm gió ở phòng vé, Truy tìm long diên hương bị đánh bại bởi bom tấn hoạt hình quốc tế Zootopia 2. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ phim hoạt hình vừa có màn chào sân bùng nổ ở phòng vé Việt, với doanh thu 41 tỷ đồng dịp cuối tuần.

Tính đến cuối ngày 30/11, hậu truyện Zootopia ghi nhận thành tích 46 tỷ đồng , giữ vị trí top 1 bảng tổng sắp phòng vé. Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, bom tấn nhà Disney dự kiến sớm chinh phục cột mốc 100 tỷ đồng . Sau những suất chiếu đầu tiên, đứa con tinh thần của đạo diễn Jared Bush và Byron Howard nhận phản hồi khá tích cực nhờ câu chuyện hấp dẫn, giàu tính giải trí - yếu tố thu hút đông đảo khán giả mua vé thời điểm cuối năm.

Không riêng tại Việt Nam, Zootopia 2 cũng đang càn quét phòng vé thế giới, liên tục xô đổ những kỷ lục phòng vé. Tờ Deadline dự đoán phim sẽ mở màn với doanh thu khoảng 525 triệu USD trên toàn cầu.

Hậu truyện Zootopia đang gây sốt phòng vé toàn cầu.

Sau khi bị Zootopia 2 soán ngôi, Truy tìm long diên hương tụt xuống vị trí top 2 với doanh thu gần 18 tỷ đồng cuối tuần qua. Hiện tại, bộ phim hành động hài có Quang Tuấn, Ma Ran Đô đã dắt túi 177 tỷ đồng . Sau khi hạ nhiệt, phim gặp khó khăn trên hành trình chinh phục cột mốc phòng vé 200 tỷ.

Một số phim Việt ra mắt tuần qua như Quán Kỳ Nam hay Phòng trọ ma bầu thành tích không quá khả quan. Điều này không gây ngạc nhiên với Phòng trọ ma bầu vì phim có kịch bản lỏng lẻo, diễn xuất thiếu thuyết phục. Song, doanh thu mở màn 1,2 tỷ đồng được cho là đầy tiếc nuối với Quán Kỳ Nam. Tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao, đặc biệt về tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, nội dung phim được đánh giá hơi khó tiếp cận với đại chúng.

Tuần này, rạp Việt tiếp tục chào đón 2 bộ phim nội địa mới cùng thuộc thể loại kinh dị: Hoàng tử quỷ và Nhà hai chủ. Hoàng tử quỷ gây chú ý khi đầu tư mạnh ở khâu sản xuất, có Anh Tú Atus đóng chính. Song do thể loại kinh dị hạ nhiệt, Zootopia 2 nhiều khả năng vẫn sẽ bảo vệ thành công ngôi vương phòng vé.