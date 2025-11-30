HURRYKNG và Kem sau 10 năm gắn bó

Kem gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh kỷ niệm 10 năm hẹn hò HURRYKNG. Cặp đôi có nhiều khoảnh khắc lãng mạn trong buổi kỷ niệm.

Hôm 30/11, Kem gây chú ý khi đăng tải loạt hình mới trên trang cá nhân, khoe kỷ niệm 10 năm hẹn hò HURRYKNG. "Một thập kỷ", cô chú thích ngắn gọn.

Cô khoe ảnh được bạn trai tặng bó hoa tươi, kèm tấm thiệp ghi dòng chữ "Mừng 10 năm anh với em". Ở một tấm hình khác, Kem mỉm cười hôn má HURRYKNG. Nam rapper tỏ ra thích thú khi được bạn gái bày tỏ tình cảm. Kem cũng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh cô lựa hoa tươi để chụp ảnh, trong khi bạn trai đứng quay phim.

HURRYKNG và Kem kỷ niệm hẹn hò 10 năm. Ảnh: IGNV.

Bài đăng của Kem thu hút sự quan tâm của dân mạng. Dưới phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi.

HURRYKNG và Kem hẹn hò từ năm 2016, công khai mối quan hệ vào năm 2017. Xuyên suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ luôn có bạn gái đồng hành. Hồi đầu năm nay, cặp đôi từng vướng tin đồn trục trặc tình cảm. Tin đồn dấy lên sau khi HURRYKNG được FC tổ chức sinh nhật tuổi 26. Buổi tiệc có sự góp mặt của mẹ nam ca sĩ, nhưng bạn gái anh lại không xuất hiện.

Sau đó, Kem gián tiếp phủ nhận tin đồn chia tay bằng cách đăng tải ảnh hẹn hò HURRYKNG. Cả hai cùng thưởng thức bữa tối với rượu vang tại một nhà hàng. "Ae Sun & Gwan Sik", Kem chú thích dưới bài đăng. Đây là 2 nhân vật chính trong bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt gây sốt thời điểm đó. Trải qua nhiều biến cố, cặp vợ chồng vẫn nắm tay nhau tới tận khi về già.