Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

HURRYKNG và Kem sau 10 năm gắn bó

  • Chủ nhật, 30/11/2025 21:07 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Kem gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh kỷ niệm 10 năm hẹn hò HURRYKNG. Cặp đôi có nhiều khoảnh khắc lãng mạn trong buổi kỷ niệm.

Hôm 30/11, Kem gây chú ý khi đăng tải loạt hình mới trên trang cá nhân, khoe kỷ niệm 10 năm hẹn hò HURRYKNG. "Một thập kỷ", cô chú thích ngắn gọn.

Cô khoe ảnh được bạn trai tặng bó hoa tươi, kèm tấm thiệp ghi dòng chữ "Mừng 10 năm anh với em". Ở một tấm hình khác, Kem mỉm cười hôn má HURRYKNG. Nam rapper tỏ ra thích thú khi được bạn gái bày tỏ tình cảm. Kem cũng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh cô lựa hoa tươi để chụp ảnh, trong khi bạn trai đứng quay phim.

HURRYKNG anh 1

HURRYKNG và Kem kỷ niệm hẹn hò 10 năm. Ảnh: IGNV.

Bài đăng của Kem thu hút sự quan tâm của dân mạng. Dưới phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi.

HURRYKNG và Kem hẹn hò từ năm 2016, công khai mối quan hệ vào năm 2017. Xuyên suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ luôn có bạn gái đồng hành. Hồi đầu năm nay, cặp đôi từng vướng tin đồn trục trặc tình cảm. Tin đồn dấy lên sau khi HURRYKNG được FC tổ chức sinh nhật tuổi 26. Buổi tiệc có sự góp mặt của mẹ nam ca sĩ, nhưng bạn gái anh lại không xuất hiện.

Sau đó, Kem gián tiếp phủ nhận tin đồn chia tay bằng cách đăng tải ảnh hẹn hò HURRYKNG. Cả hai cùng thưởng thức bữa tối với rượu vang tại một nhà hàng. "Ae Sun & Gwan Sik", Kem chú thích dưới bài đăng. Đây là 2 nhân vật chính trong bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt gây sốt thời điểm đó. Trải qua nhiều biến cố, cặp vợ chồng vẫn nắm tay nhau tới tận khi về già.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Hình ảnh Suzy chạy bộ ở Hồ Tây

Chiều 30/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Suzy chạy bộ quanh Hồ Tây, Hà Nội. Cô được cho là đang ghi hình dự án phim "Portraits Of Delusion" tại Việt Nam.

7 giờ trước

Soobin thăng hoa trong concert 10.000 khán giả ở TP.HCM

Trong concert với khoảng 10.000 khán giả diễn ra tối 29/11, SOOBIN có màn trình diễn thăng hoa, cảm xúc xuyên suốt hơn 3 tiếng.

11 giờ trước

Châu Nhuận Phát bị chỉ trích

Châu Nhuận Phát gây tranh cãi khi bất ngờ dự MAMA 2025. Tài tử vừa kêu gọi mặc niệm vụ thảm họa cháy ở Hong Kong (Trung Quốc), vừa vui vẻ nhảy cùng G-Dragon khi trao giải.

10 giờ trước

Tống Khang

HURRYKNG bạn gái HURRYKNG Kem hẹn hò kỷ niệm hẹn hò

Đọc tiếp

Nu dien vien khien khan gia muon bo xem phim hinh anh

Nữ diễn viên khiến khán giả muốn bỏ xem phim

2 giờ trước 20:04 30/11/2025

0

Vai Nga của Ngọc Trâm trở thành tâm điểm chỉ trích sau tập 26 "Cách em một milimet". Không ít dân mạng còn tràn vào trang cá nhân của diễn viên để bình luận tiêu cực.

Dong tac gay tranh cai cua Angela Phuong Trinh hinh anh

Động tác gây tranh cãi của Angela Phương Trinh

3 giờ trước 19:04 30/11/2025

0

Angela Phương Trinh vấp tranh luận với động tác nhảy. Ngoài ra, trong các clip gần đây, cựu diễn viên cũng thay đổi với giọng nói trầm và khác trước.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý