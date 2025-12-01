'Quán Kỳ Nam' gặp khó

"Quán Kỳ Nam" vừa ra mắt đã gặp trở ngại vì số suất chiếu hạn chế, khó tiếp cận khán giả. Tác phẩm được giới phê bình đánh giá có chất lượng nổi bật so với mặt bằng phim Việt 2025.

Quán Kỳ Nam công chiếu từ 28/11, mở bán suất chiếu đặc biệt từ một ngày trước đó. Tính đến chiều 1/12, tức sau khoảng 4 ngày chiếu, đứa con tinh thần của Leon Lê mới dắt túi khoảng 1,3 tỷ đồng - thành tích khá khiêm tốn với mặt bằng phim Việt năm nay. Riêng trong sáng 1/12, Quán Kỳ Nam mang về 86 triệu đồng, với 1.200 vé được bán ra - thống kê từ Box Office Vietnam.

Hiện tại, phim đang xếp ở vị trí top 5 trên bảng tổng sắp phòng vé, bình quân có khoảng 320 suất chiếu mỗi ngày - khá ít ỏi với một bộ phim mới ra rạp. Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, tại các cụm rạp lớn, tác phẩm của Leon Lê chỉ có 1-2 suất chiếu/ngày tại mỗi cụm rạp. Nhiều suất phân bổ vào những khung giờ kém thuận tiện khiến phim khó tiếp cận khán giả đại chúng.

Ngày 1/12, Quán Kỳ Nam chỉ được chiếu tại chưa đầy 20 rạp của CGV. Mỗi rạp hầu như chỉ có một suất chiếu, thường là suất khá sớm hoặc suất muộn. Cụm rạp Lotte Cinema, Galaxy hay BHD cũng chỉ chiếu bộ phim này rất giới hạn, chỉ có khoảng 1-3 rạp chiếu.

Đỗ Thị Hải Yến tái xuất sau một thập kỷ vắng bóng màn bạc. Ảnh: NSX.

Việc khan hiếm suất chiếu ngay từ những ngày đầu tiên ra mắt chứng minh các nhà rạp không đánh giá cao tiềm năng thương mại của Quán Kỳ Nam. Leon Lê đã 7 năm vắng bóng địa hạt điện ảnh. Trong khi 2 diễn viên chính của phim - Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến - cũng không phải những gương mặt phòng vé hiện tại.

Với tình hình mở màn kém khả quan, Quán Kỳ Nam sẽ gặp nhiều khó khăn ở rạp chiếu những ngày sắp tới, thậm chí đối diện nguy cơ phải rời rạp sớm. Điều này gây tiếc nuối với một tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá tích cực, mang màu sắc độc đáo trên thị trường dịp cuối năm.

Sau những suất chiếu đầu tiên, Quán Kỳ Nam được các cây bút phê bình khen ngợi với thiết kế mỹ thuật rất ấn tượng, cùng phong cách độc đáo của đạo diễn. Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế, nội dung phim có phần khó tiếp cận với số đông. Lối kể chuyện chậm rãi, ít cao trào cũng được cho là kén khán giả.