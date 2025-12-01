Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

'Quán Kỳ Nam' gặp khó

  • Thứ hai, 1/12/2025 18:19 (GMT+7)
  • 52 phút trước

"Quán Kỳ Nam" vừa ra mắt đã gặp trở ngại vì số suất chiếu hạn chế, khó tiếp cận khán giả. Tác phẩm được giới phê bình đánh giá có chất lượng nổi bật so với mặt bằng phim Việt 2025.

Quán Kỳ Nam công chiếu từ 28/11, mở bán suất chiếu đặc biệt từ một ngày trước đó. Tính đến chiều 1/12, tức sau khoảng 4 ngày chiếu, đứa con tinh thần của Leon Lê mới dắt túi khoảng 1,3 tỷ đồng - thành tích khá khiêm tốn với mặt bằng phim Việt năm nay. Riêng trong sáng 1/12, Quán Kỳ Nam mang về 86 triệu đồng, với 1.200 vé được bán ra - thống kê từ Box Office Vietnam.

Hiện tại, phim đang xếp ở vị trí top 5 trên bảng tổng sắp phòng vé, bình quân có khoảng 320 suất chiếu mỗi ngày - khá ít ỏi với một bộ phim mới ra rạp. Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, tại các cụm rạp lớn, tác phẩm của Leon Lê chỉ có 1-2 suất chiếu/ngày tại mỗi cụm rạp. Nhiều suất phân bổ vào những khung giờ kém thuận tiện khiến phim khó tiếp cận khán giả đại chúng.

Ngày 1/12, Quán Kỳ Nam chỉ được chiếu tại chưa đầy 20 rạp của CGV. Mỗi rạp hầu như chỉ có một suất chiếu, thường là suất khá sớm hoặc suất muộn. Cụm rạp Lotte Cinema, Galaxy hay BHD cũng chỉ chiếu bộ phim này rất giới hạn, chỉ có khoảng 1-3 rạp chiếu.

Quan Ky Nam anh 1

Đỗ Thị Hải Yến tái xuất sau một thập kỷ vắng bóng màn bạc. Ảnh: NSX.

Việc khan hiếm suất chiếu ngay từ những ngày đầu tiên ra mắt chứng minh các nhà rạp không đánh giá cao tiềm năng thương mại của Quán Kỳ Nam. Leon Lê đã 7 năm vắng bóng địa hạt điện ảnh. Trong khi 2 diễn viên chính của phim - Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến - cũng không phải những gương mặt phòng vé hiện tại.

Với tình hình mở màn kém khả quan, Quán Kỳ Nam sẽ gặp nhiều khó khăn ở rạp chiếu những ngày sắp tới, thậm chí đối diện nguy cơ phải rời rạp sớm. Điều này gây tiếc nuối với một tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá tích cực, mang màu sắc độc đáo trên thị trường dịp cuối năm.

Sau những suất chiếu đầu tiên, Quán Kỳ Nam được các cây bút phê bình khen ngợi với thiết kế mỹ thuật rất ấn tượng, cùng phong cách độc đáo của đạo diễn. Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế, nội dung phim có phần khó tiếp cận với số đông. Lối kể chuyện chậm rãi, ít cao trào cũng được cho là kén khán giả.

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy là tập hợp nhiều bài viết ghi lại những trải nghiệm của bạn trẻ về những khía cạnh đa dạng của đời sống trong thời công nghệ 4.0. Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý. Bên cạnh tư duy phản biện, các kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng thấu cảm, cũng như khả năng thích ứng, tự phục hồi nhanh cũng cần được người lao động trau dồi và rèn luyện để chuẩn bị cho tương lai của mình.

Song Ji Hyo ăn trứng vịt lộn ở Việt Nam

Trong chương trình, Song Ji Hyo có những trải nghiệm ẩm thực thú vị tại Việt Nam. Cô thử nhiều món ăn đặc sắc như hột vịt lộn, cơm tấm hay bánh xèo.

7 giờ trước

'Zootopia 2' gây sốt

"Zootopia" phần 2 đang càn quét phòng vé Việt với doanh thu mở màn hơn 46 tỷ đồng. Với tốc độ hiện tại, bom tấn hoạt hình được dự đoán sớm cán mốc trăm tỷ.

14 giờ trước

Sydney Sweeney quá gợi cảm

Tại bữa tiệc Friendsgiving, Sydney Sweeney trở thành tâm điểm ánh nhìn khi hóa trang thành phiên bản gợi cảm của con rồng trong phim hoạt hình “Shrek” năm 2001.

9 giờ trước

Tống Khang

Quán Kỳ Nam Phim Việt Leon Lê Liên Bỉnh Phát

    Đọc tiếp

    Tac gia bai hat 'Song que' qua doi hinh anh

    Tác giả bài hát 'Sông quê' qua đời

    3 giờ trước 15:44 1/12/2025

    0

    Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca qua đời lúc 9h58 sáng 1/12, sau thời gian điều trị bệnh nặng. Người yêu âm nhạc biết đến ông qua những ca khúc "Ru con tình cũ", "Sông quê", "Phượng buồn"...

    Vo chong Ha Le don con dau long hinh anh

    Vợ chồng Hà Lê đón con đầu lòng

    4 giờ trước 15:35 1/12/2025

    0

    Gia đình Hà Lê và vũ công Gia Linh đón thành viên mới sau hơn 2 năm kết hôn. Em bé được đặt tên Lê Chiêu Linh.

    Ky Duyen cang thang hinh anh

    Kỳ Duyên căng thẳng

    4 giờ trước 15:12 1/12/2025

    0

    Mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Minh Triệu một lần nữa gây bàn tán. Cả hai từng vướng tin hẹn hò rồi dừng hợp tác từ đầu năm 2024.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý