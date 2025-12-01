Ai cản nổi 'Avatar 3'?

Mở màn rạp Việt tháng 12 là bộ phim kinh dị của đạo diễn Trần Hữu Tấn Hoàng tử quỷ . Phim xoay quanh Thân Đức - một hoàng tử được sinh ra nhờ tà thuật. Trốn thoát khỏi cung cấm, Thân Đức tham vọng giải thoát Quỷ Xương Cuồng khỏi Ải Mắt Người để khôi phục Xương Cuồng Giáo. Phim được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng Lý Triều Dị Truyện, có Anh Tú Atus và Lương Thế Thành đóng chính.

Cùng ngày, phim hành động 96 phút sinh tử ra mắt, kể câu chuyện về vụ đe dọa đánh bom tinh vi trên chuyến tàu sắt cao tốc từ Đài Bắc đến Cao Hùng, đồng thời hé lộ những ám ảnh quá khứ của cựu chuyên gia gỡ bom Tống Khang Nhân (Lâm Bách Hoành). Trước khi khởi chiếu rạp Việt, bộ phim từng làm dậy sóng phòng vé Trung Quốc, mang về 5 đề cử tại giải Kim Mã, đồng thời chiến thắng tại hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

Năm đêm kinh hoàng 2 là dự án kinh dị chuyển thể từ tựa game nổi tiếng cùng tên, lấy bối cảnh một năm sau thảm kịch siêu nhiên xảy ra tại tiệm bánh pizza Freddy Fazbear. Những ký ức kinh hoàng giờ đây trở thành cảm hứng cho một lễ hội địa phương mang tên Fazfest. Bí mật đen tối về nguồn gốc thực sự của Freddy’s bị vén màn, đồng thời làm sống dậy một thế lực ma quái đã ngủ yên suốt nhiều thập kỷ.

Phim Việt tiếp theo ra mắt trong tháng cuối năm là Thế hệ kỳ tích , đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Hoàng Nam sau thành công phòng vé Đèn âm hồn dịp đầu năm. Chuyện phim theo chân chàng sinh viên Tiến (Trần Tú) mang trong mình giấc mơ tạo ra tựa game vươn tầm thế giới, dù liên tục bị xem thường và vấp ngã trên hành trình khởi nghiệp. Cùng với “thế hệ kỳ tích” - những người trẻ dám mơ và dám làm, Tiến từng bước khẳng định giá trị của bản thân.

Một tác phẩm hoạt hình nổi bật trong tháng 12 phải kể tới Vua của các vua , đưa khán giả đến với hành trình cuộc đời của Giê-su. Trong đêm Giáng Sinh tuyết trắng, nhà văn Charles Dickens kể cho cậu con trai nhỏ nghe câu chuyện kỳ diệu về “vua của các vua” - Chúa Giê-su. Cậu bé tưởng tượng mình được bước vào chính thế giới ấy - nơi có ánh sao rực rỡ, tiếng hát thiên thần vang vọng, và những phép lạ tuyệt vời xảy ra khắp nơi.

Cô hầu gái của bộ đôi ngọc nữ Sydney Sweeney - Amanda Seyfried được cầm trịch bởi đạo diễn Paul Feig. Để chạy trốn khỏi quá khứ, Millie (Sydney Sweeney) trở thành bảo mẫu cho gia đình Nina (Amanda Seyfried) và Andrew (Brandon Sklener), một cặp đôi giàu có. Nhưng ngay khi cô chuyển vào sống chung và bắt đầu công việc "trong mơ", sự thật dần được hé lộ. Đằng sau vẻ ngoài xa hoa lộng lẫy là mối nguy lớn hơn bất cứ thứ gì Millie có thể tưởng tượng.

Thêm một bộ phim kinh dị Việt khác ra mắt dịp cuối năm là Nhà hai chủ do Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu đồng đạo diễn. Bộ phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết tâm linh ngày Tam nương (ngày không may mắn, kiêng kỵ). Chuyện phim theo chân Mai, được hàng xóm cảnh báo nhưng vẫn phớt lờ và cùng gia đình dọn về sinh sống trong ngôi nhà giá rẻ. Để rồi sau đó, gia đình cô phải đối mặt những hiện tượng quỷ dị, kỳ lạ.

Cuối cùng, “siêu bom tấn” được chờ đợi nhất năm - Avatar 3 - cũng cập bến rạp Việt trong tháng 12. Ở phần này, gia đình Jake Sully phải đối đầu với Varang - thủ lĩnh tộc Người Tro trên hành tinh Pandora. Dường như, họ cũng từng là một bộ lạc thờ thần Eywa giống Omatikaya của Jake Sully và Neytiri. Thế nhưng, vùng đất của Người Tro bị núi lửa thiêu rụi khiến họ mất niềm tin vào Eywa và trở nên đầy thù hận, hiếu chiến. Chính điều này đã biến Varang thành một phản diện đáng sợ khi ả phản bội lại đồng loại để về phe Đại tá Miles Quaritch trong cuộc chiến với người Na`vi.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.