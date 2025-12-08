Rạp Việt ra sao trước khi bom tấn 'Avatar 3' đổ bộ?

Chỉ còn hơn một tuần trước khi "Avatar 3" đổ bộ, rạp Việt vẫn tiếp tục được hâm nóng nhờ "Zootopia 2". Phim hoạt hình đang ăn nên làm ra ngoài phòng vé vì thiếu đối thủ cạnh tranh.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Zootopia 2 vẫn là cái tên được khán giả Việt săn đón nhất tuần qua. Bộ phim nhà Disney trong 3 ngày cuối tuần đã bán ra gần 600.000 vé, dắt túi khoảng 60 tỷ đồng . Con số này thậm chí còn ấn tượng hơn cả tuần mở màn ( 41 tỷ đồng ).

Tính đến cuối ngày 7/12, doanh thu phần 2 Zootopia theo ghi nhận là 135 tỷ đồng . Phim vẫn còn cơ hội để chinh phục cột mốc 200 tỷ, dù có thể sẽ gặp khó khăn trước sự xuất hiện của loạt phim mới.

Hoàng tử quỷ gắn nhãn 18+ với nhiều cảnh bạo lực, nóng bỏng.

Một cái tên mới ra mắt tuần qua là Hoàng tử quỷ, phim kinh dị gắn nhãn 18+ của Trần Hữu Tấn. Tác phẩm có Anh Tú Atus đóng chính được khen ngợi với hình ảnh đẹp, đầu tư bối cảnh, phục trang. Mặc dù vậy, kịch bản phim còn những hạn chế.

Kết thúc tuần chào sân, Hoàng tử quỷ mang về hơn 13 tỷ đồng . Đây chưa phải thành tích quá ấn tượng với mặt bằng phim nội địa 2025. Những ngày tới, tác phẩm cần đẩy mạnh các chiến dịch P&A nếu muốn chạm tay tới những cột mốc phòng vé lớn hơn.

Truy tìm long diên hương sau nhiều ngày chiếu đã giảm nhiệt, hiện đã thu 194 tỷ đồng - cách mốc 200 tỷ không xa. Mặc dù vậy, tác phẩm vẫn gặp khó khăn để chinh phục thành tích này vì suất chiếu đã hạn chế.

Quán Kỳ Nam được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng kén khán giả.

Một phim Việt khác là Quán Kỳ Nam sau chiến dịch "giải cứu" được chia sẻ trên mạng xã hội cũng chưa cải thiện thành tích đáng kể. Tới nay, tác phẩm mới mang về 3,5 tỷ đồng . Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đạo diễn Leon Lê cho hay anh trong tâm thế đón nhận mọi kết quả. Với anh, được người trong nghề đánh giá cao cũng là một kiểu thành công.

Tuần này, rạp Việt dự kiến không có nhiều đột biến dù hàng loạt phim mới ra mắt. Cái tên đáng chú ý nhất có lẽ là Thế hệ kỳ tích của đạo diễn Hoàng Nam, người từng làm nên thành công bất ngờ của Đèn âm hồn hồi đầu năm.