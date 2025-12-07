Con cáo và con thỏ kiếm được trăm tỷ ở rạp Việt

"Zootopia 2" là phim Hollywood đầu tiên trong năm 2025 cán mốc doanh thu trăm tỷ ở rạp Việt. Phim vẫn đang dẫn đầu phòng vé với tốc độ kiếm tiền áp đảo.

Theo nhà phát hành, Zootopia 2 chính thức vượt mốc doanh thu trăm tỷ sau hơn một tuần phát hành. Ra rạp từ cuối tháng 11, tác phẩm xoay quanh bộ đôi cáo và thỏ lập tức gây sốt rạp Việt, liên tục chinh phục các cột mốc phòng vé.

Tính đến chiều 7/12, doanh thu bộ phim hoạt hình nhà Disney theo ghi nhận của Box Office Vietnam đã là 125 tỷ đồng và vẫn đang tiếp tục tăng. Dù phải cạnh tranh với phim Việt mới ra mắt là Hoàng tử quỷ, Zootopia 2 vẫn giữ vững vị trí top 1 trên bảng tổng sắp phòng vé, thành tích vượt xa những cái tên còn lại.

Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, nếu thuận lợi, bom tấn hoạt hình có thể kỳ vọng mức doanh thu 200 tỷ đồng .

Zootopia 2 đã thu 125 tỷ đồng ở rạp Việt. Ảnh: Disney.

Không chỉ tại Việt Nam, phần 2 Zootopia đang càn quét rạp chiếu toàn cầu. Thống kê từ Box Office Mojo cho hay phim mang về 672 triệu USD chỉ tính đến 5/12. Giới quan sát dự đoán tác phẩm nhiều khả năng có thể chinh phục cột mốc 1 tỷ USD .

Zootopia 2 đánh dấu sự trở lại của cặp "cộng sự" cáo Nick Wilde và thỏ Judy Hopps sau gần một thập kỷ vắng bóng. Lần này, cả hai đã được thăng cấp làm sĩ quan chính thức, nhưng phải đối mặt với nhiệm vụ khó nhằn.

Khi một con rắn lần đầu tiên bén mảng đến thành phố Zootopia trong gần 100 năm, Judy và Nick phải lên đường điều tra sự thật, cũng như vén màn bí mật về cuốn nhật ký của gia tộc Lynxley lâu đời, đứng sau sự phồn vinh của thành phố.