Hoa hậu rao bán ảnh nóng tiết lộ chuyện đời tư

Viên Gia Mẫn từ khi đặt chân vào giới giải trí liên tục vướng lùm xùm. Mới đây, cô xuất hiện trên một chương trình và trải lòng về chuyện đời tư.

Theo HK01, Viên Gia Mẫn mới đây gây chú ý khi tham gia một show trò chuyện. Trong chương trình, cô chia sẻ chuyện đời tư, đáp trả những tin đồn về việc cặp kè với thiếu gia kém tuổi.

Người đẹp cho biết vụ việc bắt nguồn từ khi người này chủ động liên hệ và bày tỏ đã thầm thích cô nhiều năm. Khi tiếp xúc, cả hai trò chuyện khá ăn ý, thậm chí cô từng đến hỗ trợ sự kiện do người này tổ chức và còn được trả cát-xê.

Khi MC Địch Vĩ hỏi liệu hai người có từng phát triển mối quan hệ yêu đương hay không, Hoa hậu ảnh Hong Kong thẳng thắn nói rằng cô không mở lòng với đối phương, cũng không thích hẹn hò với đàn ông kém tuổi. Viên Gia Mẫn thừa nhận sự chênh lệch địa vị là một trong số lý do khiến cô ái ngại tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Cô cho biết mình lớn lên trong gia đình bình dân, trong khi đối phương là thiếu gia con nhà tài phiệt.

Viên Gia Mẫn cho biết không được đại gia bao nuôi như nhiều lời đồn thổi. Ảnh: IGNV.

Khi được hỏi liệu có từng mơ ước cưới được người giàu để đổi đời hay không, Viên Gia Mẫn cho biết bên cạnh cô từ trước đến nay vốn không thiếu bạn bè giàu có, khẳng định bản thân chưa từng xác định phải cưới chồng giàu. Trước thông tin cho rằng từng được đại gia "bao nuôi", Viên Gia Mẫn khẳng định đó chỉ là lời đồn thất thiệt.

Cũng trong chương trình, Hoa hậu ảnh Hong Kong tiết lộ về sự cố nhạy cảm trong một lần biểu diễn. Người đẹp cho biết thiết kế sân khấu khiến khoảng cách giữa khán giả và nghệ sĩ quá gần. Điều này tạo cơ hội cho một khán giả quá khích chạm vào vùng nhạy cảm, gây ra tình huống khó xử. Viên Gia Mẫn cũng chia sẻ việc bị BTC có những hành động thiếu tôn trọng, cố tình biến trang phục của cô trở nên xuyên thấu nhằm mục đích câu khách.

Viên Gia Mẫn sinh năm 1984, từng giành giải Hoa hậu ảnh trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2009. Bước ra từ cuộc thi sắc đẹp, cô sau đó nhận được nhiều lời mời đóng phim. Từ khi bước vào ngành giải trí, người đẹp liên tục dính phải nhiều thị phi, từng có mối quan hệ phức tạp với cha con doanh nhân ngành bất động sản, thể thao điện tử xứ Hương Cảng.

Cuối năm 2023, cô chuyển sang Anh để bắt đầu cuộc sống mới. Tới tháng 2 năm nay, người đẹp thông báo trở về Hong Kong. Cô sau đó lại gây sốc khi rao bán ảnh nóng trên mạng xã hội.