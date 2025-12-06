Ca sĩ Nhật cắt bỏ ngực ở tuổi 20

Cocona gây chú ý khi công khai thuộc cộng đồng LGBTQ+, chia sẻ đã phẫu thuật cắt bỏ ngực vào dịp sinh nhật tuổi 20.

Ngày 6/12, Cocona (nhóm XG) lên tiếng chia sẻ về hành trình nhận diện bản dạng giới vào đúng dịp sinh nhật tuổi 20. Trong bài đăng dài trên mạng xã hội, ca sĩ viết: "Khi bước sang một chương mới của cuộc đời, tôi muốn chia sẻ điều mà mình đã giữ trong tim suốt một thời gian dài. Tôi sinh ra và được nhìn nhận là nữ, nhưng nhãn giới đó chưa bao giờ đại diện cho con người thật của tôi".

Thành viên nhóm XG khẳng định bản thân là "AFAB Transmasculine Non-Binary" - tức người được chỉ định giới tính nữ khi sinh ra, nhưng mang bản dạng phi nhị nguyên (non-binary) và thiên hướng nam tính (transmasculine).

Cocona chia sẻ thêm: "Điều khó khăn nhất tôi từng đối mặt là chấp nhận bản thân. Nhưng khi dần làm được điều đó, tôi đã có thể mở ra một cánh cửa mới. Khoảnh khắc ấy đã thay đổi cách tôi nhìn và hiểu thế giới, đồng thời cho tôi dũng khí và sức mạnh để trưởng thành".

Cocona công khai thuộc cộng đồng LGBTQ+. Ảnh: IGNV.

Cocona cho biết đã trải qua ca phẫu thuật cắt ngực hồi đầu năm. Sau cùng, ngôi sao sinh năm 2005 gửi lời cảm ơn gia đình và khán giả đã đồng hành, ủng hộ cô suốt khoảng thời gian qua: "Hy vọng rằng những chia sẻ này có thể thắp lên một tia sáng dịu dàng trong trái tim ai đó. Và gửi đến bất kỳ ai cần điều ấy, mong rằng tình yêu của tôi sẽ chạm đến tất cả".

Bài đăng của Cocona thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người hâm mộ lên tiếng ủng hộ ca sĩ trên con đường khám phá bản thân.

Cocona là nhân tố nổi bật trong nhóm nhạc XG (Xtrarical Girls). Nhóm theo đuổi hình tượng girl-crush với mục tiêu hướng đến thị trường âm nhạc toàn cầu. Đây là dự án hợp tác mà YG và AVEX Group đã thực hiện trong thời gian dài. Các thành viên của XG đã là thực tập sinh từ năm 2017.

Phong cách âm nhạc độc đáo, khó trộn lẫn của XG trên thị trường thu hút người hâm mộ trên toàn cầu. Trong nhóm, Cocona đảm nhiệm vai trò rapper. Trước đó, trong MV Woke Up phát hành năm 2024, cô từng gây sốc khi tự tay cạo trọc đầu trước máy quay.