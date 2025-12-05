Lisa đóng phim 18+ cùng Ma Dong Seok

Netflix xác nhận đang sản xuất bộ phim "Taigo", có sự tham gia của nhiều ngôi sao Hàn mà nổi bật là Ma Dong Seok và Lisa (BlackPink).

Theo Chosun, sáng 5/12, Netflix thông báo sản xuất bộ phim hành động Taigo. Dự án do Lee Sang Yong đạo diễn, quy tụ bộ ba diễn viên chính gồm Ma Dong Seok, Lee Jin Wook và Lisa. Thông tin gây chú ý vì đây là lần đầu tiên Lisa tham gia một bộ phim điện ảnh. Màn bắt tay của nữ ca sĩ thần tượng và ông hoàng phim hành động Ma Dong Seok được người hâm mộ mong đợi.

Theo tiết lộ, Taigo là phim hành động kể về lính đánh thuê Taigo, từng là một đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh. Khi đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, người bạn thân của anh là Ria bị một tổ chức tội phạm bắt cóc, khiến Taigo phải liều mạng thực hiện nhiệm vụ giải cứu.

Tác phẩm 18+ với loạt cảnh hành động bạo lực này thuộc vũ trụ phim hành động Extraction, với ngôi sao Chris Hemsworth đóng chính.

Bộ ba diễn viên chính của Taigo. Ảnh: Chosun.

Taigo được cầm trịch bởi Lee Sang Yong - người đứng sau thành công của bom tấn The Roundup phần 2 và 3. Trong phim, Ma Dong Seok sẽ hóa thân Taigo. Lisa sẽ vào vai Ria, bạn của Taigo và cũng là thành viên trong đội cùng tham gia nhiệm vụ. Trong khi Lee Jin Wook đảm nhận vai Arman Choi - thành viên tổ chức tội phạm đối đầu với Taigo.

Chia sẻ về tác phẩm mới, Ma Dong Seok cho biết: “Tôi rất vui vì cuối cùng bộ phim mà tôi đã chuẩn bị nhiều năm nay cũng bắt đầu sản xuất. ‘Taigo’ sẽ mang đến màu sắc đặc trưng của Hàn Quốc vào vũ trụ toàn cầu của ‘Extraction’".

Trong khi Lisa cảm thấy biết ơn vì được trao cho vai diễn đầy triển vọng trong lần chạm ngõ điện ảnh: “Tôi biết ơn vì có cơ hội hợp tác với những diễn viên tuyệt vời. Được tham gia một bộ phim hành động là ước mơ từ lâu của tôi, và tôi rất vui khi tác phẩm đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất lại là một dự án tuyệt vời như thế này".