Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Sau khi ra tù, bạn gái kém 37 tuổi chia tay Lý Long Cơ?

  • Chủ nhật, 7/12/2025 20:15 (GMT+7)
  • 6 phút trước

Thời gian qua, Lý Long Cơ và tình trẻ nhiều lần vướng tin đã rạn nứt. Kể từ khi Vương Thanh Hà ra tù, cô không còn xuất hiện cùng bạn trai tại các sự kiện như trước.

Thời gian qua, mối quan hệ của Lý Long Cơ và tình trẻ Vương Thanh Hà liên tục bị đem ra bàn tán. Sau khi Thanh Hà ra tù, cả hai bị cho là gặp trục trặc tình cảm. Lý Long Cơ hay được hỏi khi nào sẽ kết hôn với bạn gái kém 37 tuổi, nhưng ông liên tục lảng tránh.

Theo tờ Eastweek, Lý Long Cơ thời gian qua cũng bị bắt gặp lẻ bóng tại các sự kiện công khai, không hề có bạn gái đi cùng như trước kia. Tại một buổi tiệc mới đây, diễn viên ngồi một mình, tỏ ra buồn chán và liên tục bấm điện thoại để giải khuây. Điều này càng làm tin đồn hai người đường ai nấy đi lan rộng.

Một số nguồn tin còn cho hay kể từ khi hoàn thành án tù, Thanh Hà về thẳng đại lục, không quay lại Hong Kong và hẹn hò Lý Long Cơ. Còn có tin đồn người đẹp chuyển sang quen một thiếu gia trong giới cờ bạc Macau.

Ly Long Co anh 1

Hình ảnh Lý Long Cơ lẻ bóng ở một sự kiện mới đây. Ảnh: Weibo.

Trước đó, hồi đầu tháng 10, Lý Long Cơ vẫn khẳng định mối quan hệ của ông và tình trẻ không rạn nứt như dân mạng đồn thổi.

“Tôi hiểu YouTuber sống nhờ lượt xem, nên họ phải bịa chuyện cho thật sốc. Họ còn thông minh khi dùng AI chứ không lộ mặt thật. Nhưng những nội dung như vậy quá hoang đường. Họ nói cô ấy quen người khác, nói cô ấy thân mật với một thiếu gia giới cờ bạc ở Macau. Thật sự đừng nói những chuyện vô lương tâm như vậy, đừng kiếm tiền bằng cách bôi nhọ người khác", diễn viên bày tỏ bức xúc.

Vương Thanh Hà kém Lý Long Cơ 37 tuổi. Họ gặp nhau vào năm 2018 khi đi bộ trên sân ga tàu điện ngầm ở Hong Kong và yêu ngay lần đầu gặp mặt. Mối tình "đũa lệch" giữa Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà thu hút sự chú ý của công chúng.

Vương Thanh Hà từng bị kết án 25 tháng tù giam vì tội khai man và sử dụng tài liệu giả, mới mãn hạn tù vào đầu tháng 7 năm nay. Khi người yêu ra tù, Lý Long Cơ mang theo 60 bông hồng đến đón. Sau khi được trả tự do, Vương Thanh Hà bị trục xuất về Trung Quốc đại lục. Cặp đôi dự định bắt đầu cuộc sống mới tại Châu Hải. Trước đó, Lý Long Cơ từng nhiều lần khẳng định sẽ kết hôn với Vương Thanh Hà ngay khi cô ra tù, song tới nay vẫn im ắng.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Cú lừa trong 'phi vụ trộm kim cương trắng lớn nhất thế giới'

"Phi vụ thế kỷ: Thoắt ẩn thoắt hiện" có ý tưởng tham vọng xoay quanh phi vụ trộm cắp kim cương rúng động. Song, ẩn sau lớp vỏ bọc hào nhoáng là một kịch bản có chút lỏng lẻo.

24:1468 hôm qua

'Avatar 3' ngốn tiền bậc nhất lịch sử điện ảnh

Kinh phí sản xuất 'Avatar: Fire and Ash" được cho là lên tới 400 triệu USD, biến đây trở thành bom tấn đắt đỏ bậc nhất lịch sử điện ảnh.

1 giờ trước

Chiếc túi hình quả trứng của Phương Nhi

Phương Nhi gây chú ý khi xuất hiện tại VinFuture 2025 với trang phục áo dài nhã nhặn, quý phái. Người đẹp lựa chọn phụ kiện túi xách hình quả trứng của thương hiệu Simone Rocha.

9 giờ trước

Hoàng Nhi

Lý Long Cơ vương thanh hà ra tù đũa lệch

Đọc tiếp

Huy dem nhac Dam Vinh Hung hinh anh

Hủy đêm nhạc Đàm Vĩnh Hưng

2 giờ trước 18:30 7/12/2025

0

Đàm Vĩnh Hưng quyết định hủy đêm nhạc diễn ra ở Đà Lạt, Lâm Đồng vào ngày 20/12. Anh chưa đưa ra thời gian cụ thể để mở lại show diễn.

Den Vau len tieng vu Nuoi Em hinh anh

Đen Vâu lên tiếng vụ Nuôi Em

3 giờ trước 17:04 7/12/2025

0

Đen Vâu cho biết những ngày qua, anh đã đọc các thông tin liên quan đến dự án "Nuôi Em". Rapper nói buồn khi dự án thiện nguyện vướng ồn ào.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý