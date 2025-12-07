Chiếc túi hình quả trứng của Phương Nhi

Phương Nhi gây chú ý khi xuất hiện tại VinFuture 2025 với trang phục áo dài nhã nhặn, quý phái. Người đẹp lựa chọn phụ kiện túi xách hình quả trứng của thương hiệu Simone Rocha.

Trong Lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 mới đây, Phương Nhi thu hút sự chú ý với hình ảnh thanh lịch trong tà áo dài hồng, cách điệu với lớp vải choàng tạo hiệu ứng bay bổng, giúp tổng thể trở nên mềm mại, sang trọng hơn. Hình ảnh người đẹp tại sự kiện được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút bàn luận.

Mẫu túi hình trứng mà Phương Nhi đeo thuộc nhà mốt Simone Rocha. Ảnh: Simone Rocha.

Song, sự chú ý đổ dồn về phụ kiện độc đáo trên tay Phương Nhi. Con dâu tỷ phú Phạm Nhật Vượng lựa chọn chiếc túi xách đặc biệt với hình dạng quả trứng. Đây là thiết kế Pearl Egg Bag nổi tiếng của nhà mốt Simone Rocha.

Chiếc túi được chế tác từ vật liệu bóng, tạo điểm nhấn với dây đính kết ngọc trai. Trên trang web của hãng, phụ kiện này được bán với giá khoảng 475-625 Euro tùy phiên bản và kích cỡ.

Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, được biết đến là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Cô từng thi Miss International và lọt top 15 cùng giải phụ Đại sứ du lịch Nhật Bản. Chồng người đẹp là Phạm Nhật Minh Hoàng, sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Kể từ khi làm dâu hào môn, Phương Nhi vẫn duy trì lối sống kín tiếng. Cô rút lui hoàn toàn khỏi showbiz và chỉ đồng hành cùng chồng trong một số hoạt động liên quan đến tập đoàn, trong đó có phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC), diễn ra ngày 24/4.

Á hậu không hoạt động mạng xã hội. Một số hình ảnh như khi cô đi du lịch cùng chồng tại Nhật Bản, Đà Nẵng thời gian qua, được một số tài khoản mạng ghi lại.