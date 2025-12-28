Hàng nghìn khán giả TP.HCM nán đến nửa đêm chờ Trúc Nhân, HIEUTHUHAI

Tối 27/12, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM lần 5 - Hò Dô 2025 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của quan khách, nghệ sĩ và hàng nghìn khán giả. Chương trình diễn ra tại Công viên Sáng Tạo TP.HCM, với sân khấu được dàn dựng công phu, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng chỉn chu, kỹ lưỡng. Các nghệ sĩ góp mặt trong đêm nhạc mở màn mang đến bữa tiệc âm nhạc sôi động, nhiều màu sắc.

Với thông điệp hướng về nguồn cội, Hò Dô 2025 bắt đầu với màn trình diễn đậm đà chất liệu văn hóa truyền thống của Phương Mỹ Chi và DTAP. Loạt ca khúc hit của ngôi sao sinh năm 2003 thời gian qua như Vũ trụ cò bay, Bóng phù hoa, Ếch ngồi đáy giếng, Gối gấm... lần lượt vang lên.

Sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh tiếp tục khuấy động bầu không khí của chương trình. Tiết mục được bày biện khá cầu kỳ, với nhiều đạo cụ cùng dàn vũ công hỗ trợ. Hiệu ứng visual art nịnh mắt người xem. Liên khúc Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà gia, Bo xì bo hay See tình khiến khán giả hào hứng hát theo.

Nhiều giọng ca trẻ như Mỹ Anh, Thể Thiên, Thanh Thụy, Phùng Khánh Linh... mang tới những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng. Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM lần 5 sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 27 đến 31/12, quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu của thị trường nhạc Việt. Ban tổ chức mong muốn tạo ra một không gian âm nhạc đẳng cấp, mãn nhãn, truyền tải những giá trị văn hóa, thông điệp tích cực đến công chúng. Ngoài ra, trong khuôn khổ Hò Dô năm nay, nhiều hoạt động, trò chơi cũng được tổ chức song song.

Điểm nhấn của đêm nhạc tối 27/12 phải kể đến HIEUTHUHAI. Sự xuất hiện của nam ca sĩ, rapper thu hút sự chú ý từ phía đông đảo khán giả trẻ. Ngay khi anh vừa bước ra sân khấu, hàng nghìn fan đồng loạt vỗ tay, hò hét.

Quán quân Anh trai "say hi" mùa đầu tiên trình diễn nhiều ca khúc hit như Nước mắt cá sấu, Ngủ một mình, Bật nhạc lên, Hẹn gặp em dưới ánh trăng...

Trúc Nhân là thành viên cuối cùng góp mặt trong chương trình. Dù đã quá nửa đêm, hàng nghìn khán giả TP.HCM vẫn nán lại để chờ xem màn trình diễn của nam ca sĩ. Trúc Nhân xuất hiện với trang phục bà ba có màu sắc nổi bật kết hợp khăn rằn và đội nón lá. Anh hát Made in Vietnam kết hợp cùng dàn vũ công đông đảo.

Nam ca sĩ làm chủ sân khấu, thu hút người nghe bằng giọng hát đẹp, nội lực, đầy cảm xúc cùng những nốt cao vang, sáng. Anh tiếp tục trình diễn một số ca khúc khác như Lớn rồi còn khóc nhè, Không ra gì, Thật bất ngờ.

Khán giả hào hứng, hát theo từng tiết mục của các nghệ sĩ. Sau đêm mở màn, Hò Dô 2025 còn tổ chức thêm hai buổi biểu diễn khác, vào tối 28 và 29/12 với sự xuất hiện của dàn ngôi sao tên tuổi của showbiz Việt.

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.