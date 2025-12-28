Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hàng nghìn khán giả TP.HCM nán đến nửa đêm chờ Trúc Nhân, HIEUTHUHAI

  • Chủ nhật, 28/12/2025 11:51 (GMT+7)
Liên hoan âm nhạc quốc tế TP.HCM chính thức khai mạc tối 27/12. Đêm nhạc bùng nổ với màn trình diễn đến từ Trúc Nhân, HIEUTHUHAI, Hoàng Thùy Linh.

Truc nhan anh 1

Tối 27/12, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM lần 5 - Hò Dô 2025 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của quan khách, nghệ sĩ và hàng nghìn khán giả. Chương trình diễn ra tại Công viên Sáng Tạo TP.HCM, với sân khấu được dàn dựng công phu, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng chỉn chu, kỹ lưỡng. Các nghệ sĩ góp mặt trong đêm nhạc mở màn mang đến bữa tiệc âm nhạc sôi động, nhiều màu sắc.
Truc nhan anh 2

Với thông điệp hướng về nguồn cội, Hò Dô 2025 bắt đầu với màn trình diễn đậm đà chất liệu văn hóa truyền thống của Phương Mỹ Chi và DTAP. Loạt ca khúc hit của ngôi sao sinh năm 2003 thời gian qua như Vũ trụ cò bay, Bóng phù hoa, Ếch ngồi đáy giếng, Gối gấm... lần lượt vang lên.

Truc nhan anh 3Truc nhan anh 4Truc nhan anh 5Truc nhan anh 6

Sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh tiếp tục khuấy động bầu không khí của chương trình. Tiết mục được bày biện khá cầu kỳ, với nhiều đạo cụ cùng dàn vũ công hỗ trợ. Hiệu ứng visual art nịnh mắt người xem. Liên khúc Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà gia, Bo xì bo hay See tình khiến khán giả hào hứng hát theo.

Truc nhan anh 7

Nhiều giọng ca trẻ như Mỹ Anh, Thể Thiên, Thanh Thụy, Phùng Khánh Linh... mang tới những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng. Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM lần 5 sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 27 đến 31/12, quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu của thị trường nhạc Việt. Ban tổ chức mong muốn tạo ra một không gian âm nhạc đẳng cấp, mãn nhãn, truyền tải những giá trị văn hóa, thông điệp tích cực đến công chúng. Ngoài ra, trong khuôn khổ Hò Dô năm nay, nhiều hoạt động, trò chơi cũng được tổ chức song song.
Truc nhan anh 8

Điểm nhấn của đêm nhạc tối 27/12 phải kể đến HIEUTHUHAI. Sự xuất hiện của nam ca sĩ, rapper thu hút sự chú ý từ phía đông đảo khán giả trẻ. Ngay khi anh vừa bước ra sân khấu, hàng nghìn fan đồng loạt vỗ tay, hò hét.
Truc nhan anh 9Truc nhan anh 10Truc nhan anh 11Truc nhan anh 12

Quán quân Anh trai "say hi" mùa đầu tiên trình diễn nhiều ca khúc hit như Nước mắt cá sấu, Ngủ một mình, Bật nhạc lên, Hẹn gặp em dưới ánh trăng...

Truc nhan anh 13

Trúc Nhân là thành viên cuối cùng góp mặt trong chương trình. Dù đã quá nửa đêm, hàng nghìn khán giả TP.HCM vẫn nán lại để chờ xem màn trình diễn của nam ca sĩ. Trúc Nhân xuất hiện với trang phục bà ba có màu sắc nổi bật kết hợp khăn rằn và đội nón lá. Anh hát Made in Vietnam kết hợp cùng dàn vũ công đông đảo.

Truc nhan anh 14

Nam ca sĩ làm chủ sân khấu, thu hút người nghe bằng giọng hát đẹp, nội lực, đầy cảm xúc cùng những nốt cao vang, sáng. Anh tiếp tục trình diễn một số ca khúc khác như Lớn rồi còn khóc nhè, Không ra gì, Thật bất ngờ.
Truc nhan anh 15

Khán giả hào hứng, hát theo từng tiết mục của các nghệ sĩ. Sau đêm mở màn, Hò Dô 2025 còn tổ chức thêm hai buổi biểu diễn khác, vào tối 28 và 29/12 với sự xuất hiện của dàn ngôi sao tên tuổi của showbiz Việt.

Khương Nguyễn - An Anh

Trúc nhân TP.HCM Trúc Nhân Trúc Nhân HIEUTHUHAI Hoàng Thùy Linh khán giả TP.HCM

