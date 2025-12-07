Cảnh 18+ trong phim cổ trang gây xôn xao

Rating tập mới nhất của drama cổ trang "Moon River" tăng vọt sau cảnh giường chiếu nóng bỏng của tài tử Kang Tae Oh.

Theo Chosun, Moon River (tựa Việt: Sông trăng hoán mệnh) đang là một trong số cái tên thu hút đông đảo sự quan tâm ở mảng truyền hình. Dù phải đối đầu với đối thủ mạnh là Taxi Driver 3 trong cùng khung giờ, bộ phim có Kang Tae Oh đóng chính vẫn giữ được sức hút nhờ nội dung hấp dẫn. Moon River giữ rating ổn định, có thời điểm vượt 7% trên toàn quốc.

Ở những diễn biến mới nhất, chuyện phim bước vào cao trào khi Dal I (Kim Se Jeong) rơi vào nguy hiểm vì bị tung tin hàm oan. Giữa tình thế căng thẳng, Lee Gang (Kang Tae Oh) tạo bất ngờ cho Dal I khi thực hiện mong ước năm xưa của cô, tặng cho người đẹp đôi giày hoa. Cũng tại đây, Lee Gang cầu hôn Dal I. Cả hai tổ chức một buổi lễ trong âm thầm, trao nhẫn và lời thề nguyện.

Cảnh nóng của phim sau đó gây xôn xao vì độ gợi cảm, nóng bỏng. Hai nhân vật trút bỏ xiêm y và trao nhau những nụ hôn nồng nàn. Khoảnh khắc Lee Gang và Dal I nên đôi cũng là điều được người hâm mộ phim chờ đợi từ lâu.

Cảnh nóng trong phim Moon River gây xôn xao.

Cảnh 18+ của hai nhân vật sau đó được chia sẻ, thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội và các diễn đàn phim. Nhiều khán giả khen ngợi đạo diễn khi thể hiện những thước phim nhạy cảm không bị phô trương, khoe da thịt lộ liễu. Từ góc quay, diễn xuất cho đến âm nhạc sử dụng đều tạo được cảm giác lãng mạn, hài hòa.

Theo Kbizoom, Moon River đang ghi nhận mức tăng mạnh về tỷ suất người xem. Cụ thể, tập phim nóng bỏng này đạt rating trung bình toàn quốc 6% và 5,8% tại khu vực thủ đô Seoul.

Moon River là phim cổ trang lãng mạn, kể về câu chuyện hoán đổi linh hồn giữa một hoàng tử đã đánh mất nụ cười và một cô tiểu thương bị mất trí nhớ. Hai người buộc phải “bước vào” đời sống của nhau và tìm lại bản thân giữa vòng xoáy cung đấu. Trong hành trình này, nhiều bí ẩn về quá khứ lần lượt được hé mở. Phim chính thức lên sóng từ cuối tháng 10 và liên tục lọt top tìm kiếm nóng trên Naver và Good Data Corporation.