'Avatar 3' ngốn tiền bậc nhất lịch sử điện ảnh

  • Chủ nhật, 7/12/2025 18:54 (GMT+7)
Kinh phí sản xuất 'Avatar: Fire and Ash" được cho là lên tới 400 triệu USD, biến đây trở thành bom tấn đắt đỏ bậc nhất lịch sử điện ảnh.

Theo nguồn tin của Variety, chi phí sản xuất Avatar: Fire and Ash được cho ít nhất là 400 triệu USD. Con số này tương đương với phần tiền truyện The Way of Water, vốn ban đầu được định giá 250 triệu USD, nhưng đã đội lên 460 triệu USD do quá trình quay diễn ra trong giai đoạn đại dịch.

Theo nguồn tin, ngân sách 400 triệu USD của Avatar 3 chưa bao gồm chi phí marketing. Theo ước tính, bom tấn cần thu tối thiểu 1 tỷ USD để đạt điểm hòa vốn. Con số thực tế có thể còn cao hơn, vì Disney được cho là đang chi khá nhiều tiền để đẩy mạnh các chiến dịch quảng bá cho "dự án đinh" dịp cuối năm 2025.

Điều này biến Avatar: Fire and Ash trở thành dự án điện ảnh đắt đỏ nhất nhì từng được thực hiện.

Avatar anh 1

Avatar sắp trở lại với phần phim thứ 3 mang tên Fire and Ash.

Trước đó, chính đạo diễn James Cameron cũng thừa nhận rằng để Avatar 4 có thể được thực hiện, Avatar: Fire and Ash bắt buộc phải đạt kết quả phòng vé tốt.

“Chúng tôi chi rất nhiều tiền cho những bộ phim này. Và đó là 'bữa tiệc' mà chúng tôi dọn ra cho khán giả toàn cầu với cùng mức giá vé như khi xem một phim độc lập nhỏ. Nhưng đánh đổi lại, chúng tôi phải kiếm thật nhiều tiền để có thể tiếp tục thương hiệu", cha đẻ Avatar chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với podcast CrewCall.

Trước đó, Avatar: The Way of Water ra mắt cuối năm 2022, thu 2,3 tỷ USD và trở thành phim có doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử. Thành tích này cũng giúp James Cameron trở thành đạo diễn ăn khách nhất khi đứng sau 3 trong số 4 bom tấn có doanh thu cao nhất mọi thời (bao gồm 2 phần AvatarTitanic).

